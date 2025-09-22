Волонтерка підірвалася на невідомому вибуховому пристрої у Куп’янську, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

У Куп’янську Харківської області 45-річна волонтерка підірвалася на невідомому вибуховому пристрої на сходинках школи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Харківщини.

Як зазначається, інцидент стався 21 вересня. Потерпілу дістала вибухове поранення та перелом ноги. Поліцейські вивезли жінку з міста в більш безпечне місце та передали медикам, які доставили її до лікарні.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.438 КК України (воєнні злочини). Поліція нагадує про високий рівень мінної небезпеки на територіях активних бойових дій і закликає громадян не підходити до підозрілих предметів та повідомляти про них за номерами "101" або "102".

