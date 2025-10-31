Две машины подорвались на минах на границе Житомирщины: есть погибшие и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

В приграничной зоне Житомирской области на взрывных устройствах подорвались два автомобиля. Пять человек погибли, еще трое – ранены.

Об этом сообщает полиция Житомирской области, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

По данным правоохранителей, инцидент произошел 31 октября в лесных массивах на севере области. Предварительно установлено, что оба автомобиля самовольно изменили определенный маршрут и попали на заминированные территории.

В первом случае полицейские установили, что местные жители на автомобиле УАЗ двигались вдоль государственной границы для проведения запланированной вырубки леса –– они изменили маршрут и заехали за предупредительные знаки, автомобиль наткнулся на взрывное устройство.

Пять человек погибли

Погибли пять мужчин, жителей местной громады, в возрасте от 19 до 65 лет, еще двое –– 25 и 40 лет — получили ранения и сейчас находятся в больнице.





Другой трагический случай

В этот же день поступило сообщение о втором взрыве, который произошел в лесном массиве.

55-летний и 32-летний жители Коростенского района, перевозя лесопродукцию на ЗИЛ, наткнулись на мину. Младший из них получил ранения и был госпитализирован.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

