2 523 7

Две машины подорвались на минах на границе Житомирщины: есть погибшие и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

В приграничной зоне Житомирской области на взрывных устройствах подорвались два автомобиля. Пять человек погибли, еще трое – ранены.

Об этом сообщает полиция Житомирской области, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

По данным правоохранителей, инцидент произошел 31 октября в лесных массивах на севере области. Предварительно установлено, что оба автомобиля самовольно изменили определенный маршрут и попали на заминированные территории.

В первом случае полицейские установили, что местные жители на автомобиле УАЗ двигались вдоль государственной границы для проведения запланированной вырубки леса –– они изменили маршрут и заехали за предупредительные знаки, автомобиль наткнулся на взрывное устройство.

Пять человек погибли

Погибли пять мужчин, жителей местной громады, в возрасте от 19 до 65 лет, еще двое –– 25 и 40 лет — получили ранения и сейчас находятся в больнице.

В Житомирской области два автомобиля подорвались на минах
Другой трагический случай

В этот же день поступило сообщение о втором взрыве, который произошел в лесном массиве.

55-летний и 32-летний жители Коростенского района, перевозя лесопродукцию на ЗИЛ, наткнулись на мину. Младший из них получил ранения и был госпитализирован.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

В Житомирской области два автомобиля подорвались на минах
З радянської анкети:
Какім відом народних промислов занімаєтєсь браконьєрствую
показать весь комментарий
31.10.2025 19:01 Ответить
Грошова лихоманка позбавляє розуму
показать весь комментарий
31.10.2025 19:01 Ответить
Якщо бачиш напис "Міни", то треба вірити власним очам. Поблизу - ворожий кордон. І це майже назавжди.
показать весь комментарий
31.10.2025 19:04 Ответить
Роздолбайство і ,,авось пранєсьот".
показать весь комментарий
31.10.2025 19:05 Ответить
кляті бульбаши
показать весь комментарий
31.10.2025 19:07 Ответить
Ну как тут не процитировать известного классика и сказать дебилы *****
показать весь комментарий
31.10.2025 19:33 Ответить
 
 