Легковик наїхав на російську "Пелюстку" в Херсоні: постраждала родина з двома дітьми
У Херсоні на російській міні "Пелюстка" підірвалася автівка, у якій їхала родина з дітьми.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Приблизно годину тому в Херсоні легкове авто наїхало на міну типу "Пелюстка". Внаслідок цього постраждала родина - 47-річний чоловік, жінка 34 років та двоє дітей - дівчатка 2 і 5 років", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в усіх потерпілих - контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Медики надали їм допомогу на місці.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що російські окупанти дистанційно мінують Миколаївське шосе на Херсонщині.
- На Херсонщині російські військові здійснюють мінування проток.
- Крім того, окупанти дистанційно замінували територію біля лікарні в Херсоні
Контузія сама по собі небезпечна і страшна... 😡😠😠😠
