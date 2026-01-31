Легковик наїхав на російську "Пелюстку" в Херсоні: постраждала родина з двома дітьми

У Херсоні на російській міні "Пелюстка" підірвалася автівка, у якій їхала родина з дітьми.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Приблизно годину тому в Херсоні легкове авто наїхало на міну типу "Пелюстка". Внаслідок цього постраждала родина - 47-річний чоловік, жінка 34 років та двоє дітей - дівчатка 2 і 5 років", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в усіх потерпілих - контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Медики надали їм допомогу на місці.

Що передувало?

