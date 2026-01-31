Россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии и дронов: погиб мужчина, семеро ранены, повреждены дома

В течение 31 января российские войска наносили удары по Никопольскому району Днепропетровской области, в результате чего погиб 31-летний мужчина, еще семеро мирных жителей получили ранения.

О ситуации рассказал глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольщина

Жертвы

В Никопольском районе погиб 31-летний мужчина. 

Еще семеро – пострадали. 30-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Остальные находятся на амбулаторном лечении.

В течение дня российская армия атаковала район артиллерией и FPV-дронами. Пострадали Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская громады.

Разрушения

Повреждены 2 пятиэтажки и 7 частных домов, предприятие, 2 магазина, 3 кафе, рынок, теплица. 2 хозяйственные постройки повреждены, еще одна – уничтожена. Разбиты автомобили.

Синельниковщина

По Маломихайловской громаде противник нацелился на БПЛА. Поврежден частный дом.

Российские атаки по Никопольскому району: есть погибший и пострадавшие
обстрел Днепропетровская область Никопольский район
Вот, что бывает если не защищать свой дом. И таких военнобязаных полно, которым на голову бомбы падают, а они по домам сидят. От их дома война в 20 ти колометрах, а они как ни в чем не бывало себе продолжают вести свой обычный образ жизни.
31.01.2026 23:03 Ответить
 
 