Россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии и дронов: погиб мужчина, семеро ранены, повреждены дома

В течение 31 января российские войска наносили удары по Никопольскому району Днепропетровской области, в результате чего погиб 31-летний мужчина, еще семеро мирных жителей получили ранения.

О ситуации рассказал глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Никопольщина

Жертвы

В Никопольском районе погиб 31-летний мужчина.

Еще семеро – пострадали. 30-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Остальные находятся на амбулаторном лечении.

Читайте также: Рашисты обстреляли Никопольский и Синельниковский районы: повреждено фермерское хозяйство

В течение дня российская армия атаковала район артиллерией и FPV-дронами. Пострадали Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская громады.

Разрушения

Повреждены 2 пятиэтажки и 7 частных домов, предприятие, 2 магазина, 3 кафе, рынок, теплица. 2 хозяйственные постройки повреждены, еще одна – уничтожена. Разбиты автомобили.

Читайте также: Обстрелы и дистанционное минирование: в Херсоне ранены девять гражданских, в том числе двое детей

Синельниковщина

По Маломихайловской громаде противник нацелился на БПЛА. Поврежден частный дом.











