Россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии и дронов: погиб мужчина, семеро ранены, повреждены дома
В течение 31 января российские войска наносили удары по Никопольскому району Днепропетровской области, в результате чего погиб 31-летний мужчина, еще семеро мирных жителей получили ранения.
О ситуации рассказал глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольщина
Жертвы
В Никопольском районе погиб 31-летний мужчина.
Еще семеро – пострадали. 30-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Остальные находятся на амбулаторном лечении.
В течение дня российская армия атаковала район артиллерией и FPV-дронами. Пострадали Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская громады.
Разрушения
Повреждены 2 пятиэтажки и 7 частных домов, предприятие, 2 магазина, 3 кафе, рынок, теплица. 2 хозяйственные постройки повреждены, еще одна – уничтожена. Разбиты автомобили.
Синельниковщина
По Маломихайловской громаде противник нацелился на БПЛА. Поврежден частный дом.
