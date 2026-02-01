РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7749 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
17 061 140

РФ атаковала автобус с шахтерами на Днепропетровщине: не менее 12 погибших, 16 раненых. Фоторепортаж

Российские войска нанесли удар дроном рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе Днепропетровской области. Погибли по меньшей мере 12 человек, многие пострадали.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

РФ ударила по автобусу с работниками

"Враг попал БПЛА рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе. По предварительной информации, погибли 12 человек, еще 7 пострадали. Детали выясняем", - написал чиновник.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что российские террористы атаковали угледобывающее предприятие, а также автобус с работниками шахты, осуществлявший посменный трансфер.

РФ вдарила по автобусу з працівниками

Россияне применили 4 БПЛА типа "Шахед".

"По предварительным данным, 12 человек погибли, еще 7 получили ранения разной степени тяжести", - написал Волынец.

Впоследствии ГСЧС показала фото с места атаки РФ по служебному автобусу в Павлоградском районе Днепропетровщины.

"Российский дрон атаковал служебный автобус одного из предприятий в Павлоградском районе! Предварительно, погибли 12 человек. Еще семеро травмированы, их госпитализировали в больницу. Возник пожар, который огнеборцы ликвидировали", - сообщили в ГСЧС.

РФ вдарила по автобусу на Дніпропетровщині

РФ вдарила по автобусу на Дніпропетровщині

РФ вдарила по автобусу на Дніпропетровщині

Обновление

Впоследствии в компании ДТЭК сообщили о 15 погибших и 7 раненых работниках шахты.

"Россия совершила масштабную террористическую атаку на шахты ДТЭК на Днепропетровщине. Эпицентром одной из атак стал рабочий автобус, перевозивший на Днепропетровщине шахтеров с предприятия после смены. На данный момент известно о 15 погибших шахтерах. По предварительной информации, также 7 шахтеров ранены", - сказано в сообщении.

Обновленная информация

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших вследствие удара РФ возросло до 15 человек.

Обновление

Позже компания ДТЭК отредактировала свое сообщение. По уточненным данным, погибли по меньшей мере 12 человек. Также известно о 16 пострадавших. 9 из них в тяжелом состоянии.

Смотрите также: Враг нанес удар дронами по Днепру: два человека погибли. ФОТОрепортаж

Дополняется...

Автор: 

обстрел (32498) Павлоград (215) жертвы (2234) автобус (124)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Не 12, а 15 загиблих. Як бачите Голобородько не зміг закрити асфальтом небо.Тут вина кцапів, але і влада замість систем ППО, ракет, укріплень все закатали в асфальт.
Царство Небесне загиблим. Співчуття рідним.
показать весь комментарий
01.02.2026 18:14 Ответить
+27
показать весь комментарий
01.02.2026 17:34 Ответить
+21
хочемо спитати, як там двушка на москву, долетіла нормально?

де реби на автобусах недалеко від фронту? де ппо? де дрони перехоплювачі? я з дробовика шахед не зіб'ю.
показать весь комментарий
01.02.2026 17:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
не за моєю логікою, так мосейчучка сказала, що зеля - президент галактіки
ну трампу покуй насправді. у нього там в америці своїх проблем зараз більше чим потрібно для імпічмента.
показать весь комментарий
01.02.2026 17:52 Ответить
А, ну раз казала, то він Потужний )))
Але трамп таки вирішує багато чого... нажаль і поки що
показать весь комментарий
01.02.2026 18:07 Ответить
ну не піде трамп (і взагалі америка навіть без трампа), війною на рашку, не було у них таких задач. а що вони без фізичного вторгнення можуть зробити? зробити життя каапів ще гірше? та вони й так в дірку в землі сруть.
показать весь комментарий
01.02.2026 18:10 Ответить
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
показать весь комментарий
01.02.2026 17:41 Ответить
Я їхав в наступному автобусі, бачив сам удар. В нашому лобове скло тільки павутинням пішло.
показать весь комментарий
01.02.2026 17:42 Ответить
вам пощастило. думайте, що робити щоб наступного разу не було, бо може не пощастити.
показать весь комментарий
01.02.2026 17:44 Ответить
Фронт підійшов до Павлограда - теж потрібні антидронові сітки
показать весь комментарий
01.02.2026 17:44 Ответить
путін(позивний "*****") має бути вбитий будь-якими засобами, включно з нервово-паралітичним газом VX.
показать весь комментарий
01.02.2026 17:44 Ответить
Підтримую на 100%
щоб ця кремлівська нечисть здохла вже сьогодні 🤬
показать весь комментарий
01.02.2026 17:56 Ответить
Хто відповідний за смерть 12 людей? Чи не пора прийти до дому до тих, хто винний у загибелі людей та закопати їх живими за таке відношення до смерті людей. Геть з влади зрадників України!
показать весь комментарий
01.02.2026 17:51 Ответить
тобто це не кацапи ? ви до кацапів йти заохочуєте чи до кого ?
показать весь комментарий
01.02.2026 17:56 Ответить
Бити потрібно по москві , по кацапам , а не чекати доти ,
поки Трамп з ху@лом відтяпають всю Україну 😊
показать весь комментарий
01.02.2026 17:58 Ответить
Це той "результат" протидії, про який федоров раніше сказав?
показать весь комментарий
01.02.2026 18:01 Ответить
Скликайте раду ООН. Навіть через цю імпотентну контору треба оприлюднювати злочини кацапні.
показать весь комментарий
01.02.2026 18:02 Ответить
Кажете старлінки кацапам по вимикали.
показать весь комментарий
01.02.2026 18:03 Ответить
Ті гандони і без старлінків можуть бити потмирному населенню.
показать весь комментарий
01.02.2026 18:08 Ответить
Питання є як шахедом влучили в рухому ціль
показать весь комментарий
01.02.2026 18:09 Ответить
Співчуття родинам і близьким загиблих. Сил та одужання травмованим.
Мабуть потрібно розслідувати всі обставини та визначити, що саме було знаряддям військового злочину.
показать весь комментарий
01.02.2026 18:30 Ответить
Другий шахед вдарив по людях які тікали від єпіццентру першого вибуху. Це міг зробить тільки оператор з телекамерою(
показать весь комментарий
02.02.2026 07:44 Ответить
Таке "перемир'я" трампу в очко засунути; а ***** - в є*альник
показать весь комментарий
01.02.2026 18:15 Ответить
Все більш очевидним стає те що без винищенні цивільної русні яка аплодує таким діям свого керівництва війну нам буде дуже важко виграти... Кацапи мають дзеркально гинути. У них поки ще є шахтарі, енергетики, лікарі... які живуть в цілих будинках, містах, селах і спокійно сплять ночами...
показать весь комментарий
01.02.2026 18:16 Ответить
Мерзота. Генетичне сміття.
показать весь комментарий
01.02.2026 18:18 Ответить
Що це відбуваєтся свідомий гегноцид рашиських варварів проти Українського народу ,коли вас виродків кацапських будуть знищуввати ,коли вбють путіна ? На жаль влада граєтся в якісь перемовини з варварами ,де зібрання Рад . Безу ООН ,чому влада не називає знищенням українського народу геноцидом.Щоб ви всі виздихали каацапські варвари.
показать весь комментарий
01.02.2026 18:59 Ответить
ЗЕ .. Де ракети, ти накуя їздиш літаєш сидиш жреш? Де допомога, невже не зрозуміло, що там, там кацапії немає в ібанітовій голові ***** ні куя, пологові будинки б'ють, мирні люди гинуть, будинки як доміно падають, або ТЦК паркани побудують з наших дітей, батьків? Закінчуй війну, як? Думай... Бери свого Ржавого або він наш президент куй зрозумієш вже, їдьте летіть куди завгодно не сидіть сидьма біля ланчу і багаття...
показать весь комментарий
01.02.2026 19:10 Ответить
Ти пропонуєш лапи в гору і в ярмо до підарів ? Чи може знаєш якесь рішення якого всі чекають і ніхто не знає як це робить путін не нормальна особа але і 80 %кохломордих підтримують війну Україна за розмірами по людським ресурсам по економікі по викопному в десятки разів більше і такого монстра звалити відразу важко а ще партнери бояться розвалу параші бо це не керований процес
показать весь комментарий
01.02.2026 19:19 Ответить
Читай дурень прозоро текст, інакше ніяк не написати... Де я згадав руки вгору? Кулі ти переходиш на висловлену особисту тему, запропонуй ти... Я не ЗЕ... якого вибрали і голосували за його розум, це його розум повинен думати зі своєю шоблою...
показать весь комментарий
01.02.2026 20:09 Ответить
Шахта повинна була закрита, а всі шахтарі направлені у піхоту в окопи. Там до нуля не більше 30 км.
показать весь комментарий
01.02.2026 19:12 Ответить
А промисловість чорна металургія а електростанції це все працює завдяки тим людям що кожен день лізуть під землю і забеспечують теплом світлом і працею українців просто ми воюємо з терористами яким на всі закони і на людське життя пох вони своїх гроблять а тут така вдача хахллов вбили вони не люди а істоти з первинного світу
показать весь комментарий
01.02.2026 19:26 Ответить
Захищаючи заброньованих ментів, силовиків, муніципальну охорону, яка буде чаклувати у броніках та спорядженні, щоб бистріше заряджались телефони, молодих відставників, охоронців, биків із тилових частин та чинуш із дітьми, які це все очолюють
показать весь комментарий
01.02.2026 20:33 Ответить
Кого ти ще зарахував до зайвих людей - шахтарів, механізаторів, трактористів, хворих, алкашів, наркоманів, бомжів... Тільки не тих, хто давав присягу! А сам чого наплював на присягу і втік?
показать весь комментарий
02.02.2026 09:06 Ответить
Пі@ари вкотре доказали, що росія країна терорист, а трампу похер. ***** гарний хлопець(с)
показать весь комментарий
01.02.2026 19:25 Ответить
Хто там казав про крим - ми всі б вмерли, але б крим не віддали. Вже стіки сотень разів були 100% випадки доказати всім шо презедент слів на вітер не кидає, але - гинуть зовсім інші.
показать весь комментарий
01.02.2026 22:02 Ответить
Шахтарі були, а підземних заводів з виробництва ППО нема. Хто називає клоунаду війною? Дискурсмонгери. Пелевін зображує таких людей як найнебезпечніших у ********* світі - вони не стріляють, але створюють реальність, в якій стріляють інші. Хто оплачує дискурсмонгерів?
показать весь комментарий
01.02.2026 22:32 Ответить
Вічна пам'ять...
показать весь комментарий
01.02.2026 23:30 Ответить
а де всі потужні поціновувачі потужного лідора? як вам, смєтуни, живеться? хотьпаржалі?
показать весь комментарий
02.02.2026 09:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 