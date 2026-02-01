РФ атаковала автобус с шахтерами на Днепропетровщине: не менее 12 погибших, 16 раненых. Фоторепортаж

Российские войска нанесли удар дроном рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе Днепропетровской области. Погибли по меньшей мере 12 человек, многие пострадали.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг попал БПЛА рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе. По предварительной информации, погибли 12 человек, еще 7 пострадали. Детали выясняем", - написал чиновник.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что российские террористы атаковали угледобывающее предприятие, а также автобус с работниками шахты, осуществлявший посменный трансфер.

Россияне применили 4 БПЛА типа "Шахед".

"По предварительным данным, 12 человек погибли, еще 7 получили ранения разной степени тяжести", - написал Волынец.

Впоследствии ГСЧС показала фото с места атаки РФ по служебному автобусу в Павлоградском районе Днепропетровщины.

"Российский дрон атаковал служебный автобус одного из предприятий в Павлоградском районе! Предварительно, погибли 12 человек. Еще семеро травмированы, их госпитализировали в больницу. Возник пожар, который огнеборцы ликвидировали", - сообщили в ГСЧС.

Впоследствии в компании ДТЭК сообщили о 15 погибших и 7 раненых работниках шахты.

"Россия совершила масштабную террористическую атаку на шахты ДТЭК на Днепропетровщине. Эпицентром одной из атак стал рабочий автобус, перевозивший на Днепропетровщине шахтеров с предприятия после смены. На данный момент известно о 15 погибших шахтерах. По предварительной информации, также 7 шахтеров ранены", - сказано в сообщении.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших вследствие удара РФ возросло до 15 человек.

Позже компания ДТЭК отредактировала свое сообщение. По уточненным данным, погибли по меньшей мере 12 человек. Также известно о 16 пострадавших. 9 из них в тяжелом состоянии.

