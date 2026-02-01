РФ атаковала автобус с шахтерами на Днепропетровщине: не менее 12 погибших, 16 раненых. Фоторепортаж
Российские войска нанесли удар дроном рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе Днепропетровской области. Погибли по меньшей мере 12 человек, многие пострадали.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
РФ ударила по автобусу с работниками
"Враг попал БПЛА рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе. По предварительной информации, погибли 12 человек, еще 7 пострадали. Детали выясняем", - написал чиновник.
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что российские террористы атаковали угледобывающее предприятие, а также автобус с работниками шахты, осуществлявший посменный трансфер.
Россияне применили 4 БПЛА типа "Шахед".
"По предварительным данным, 12 человек погибли, еще 7 получили ранения разной степени тяжести", - написал Волынец.
Впоследствии ГСЧС показала фото с места атаки РФ по служебному автобусу в Павлоградском районе Днепропетровщины.
"Российский дрон атаковал служебный автобус одного из предприятий в Павлоградском районе! Предварительно, погибли 12 человек. Еще семеро травмированы, их госпитализировали в больницу. Возник пожар, который огнеборцы ликвидировали", - сообщили в ГСЧС.
Обновление
Впоследствии в компании ДТЭК сообщили о 15 погибших и 7 раненых работниках шахты.
"Россия совершила масштабную террористическую атаку на шахты ДТЭК на Днепропетровщине. Эпицентром одной из атак стал рабочий автобус, перевозивший на Днепропетровщине шахтеров с предприятия после смены. На данный момент известно о 15 погибших шахтерах. По предварительной информации, также 7 шахтеров ранены", - сказано в сообщении.
Обновленная информация
Впоследствии в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших вследствие удара РФ возросло до 15 человек.
Обновление
Позже компания ДТЭК отредактировала свое сообщение. По уточненным данным, погибли по меньшей мере 12 человек. Также известно о 16 пострадавших. 9 из них в тяжелом состоянии.
Дополняется...
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну трампу покуй насправді. у нього там в америці своїх проблем зараз більше чим потрібно для імпічмента.
Але трамп таки вирішує багато чого... нажаль і поки що
щоб ця кремлівська нечисть здохла вже сьогодні 🤬
поки Трамп з ху@лом відтяпають всю Україну 😊
Мабуть потрібно розслідувати всі обставини та визначити, що саме було знаряддям військового злочину.