РФ атакувала автобус із шахтарями на Дніпропетровщині: щонайменше 12 загиблих, 16 поранених. ФОТОрепортаж

Російські війська вдарили дроном поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Загинули щонайменше 12 осіб, багато постраждалих.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ вдарила по автобусу з працівниками

"Ворог поцілив БпЛА поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі. За попередньою інформацією, загинули 12 людей, ще 7 постраждали. Деталі зʼясовуємо", - написав посадовець.

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив, що російські терористи атакували вуглевидобувне підприємство, а також автобус з працівниками шахти, який здійснював позмінний трансфер.

Росіяни застосували 4 БПЛА типу шахед.

"За попередніми даними - 12 людей загинуло, ще 7 отримали поранення різного ступеню важкості", - написав Волинець.

Згодом ДСНС показала фото з місця атаки РФ по службовому автобусу у Павлоградському районі Дніпропетровщини.

"Російський дрон атакував службовий автобус одного із підприємств у Павлоградському районі! Попередньо, загинули 12 людей. Ще семеро травмовані, їх госпіталізували до лікарні. Виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували", - повідомили у ДСНС.

Оновлення

Згодом у компанії ДТЕК повідомили про 15 загиблих і 7 поранених працівників шахти.

"Росія здійснила масштабну терористичну атаку на шахти ДТЕК на Дніпропетровщині. Епіцентром однієї з атак став робочий автобус, що перевозив на Дніпропетровщині шахтарів з підприємства після зміни. На цей момент відомо про 15 загиблих шахтарів. За попередньою інформацією, також 7 шахтарів поранено", - сказано в повідомленні.

Оновлена інформація

Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих внаслідок удару РФ зросла до 15 осіб.

Оновлення

Пізніше компанія ДТЕК відредагувала своє повідомлення. За уточненими даними, загинули щонайменше 12 людей. Також відомо про 16 постраждалих. 9 з них у важкому стані.

Дивіться також: Атака РФ по Тернівці на Дніпропетровщині: загинули двоє шахтарів. ФОТО

Доповнюється...