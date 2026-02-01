УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8085 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
17 061 140

РФ атакувала автобус із шахтарями на Дніпропетровщині: щонайменше 12 загиблих, 16 поранених. ФОТОрепортаж

Російські війська вдарили дроном поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Загинули щонайменше 12 осіб, багато постраждалих. 

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ вдарила по автобусу з працівниками 

"Ворог поцілив БпЛА поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі. За попередньою інформацією, загинули 12 людей, ще 7 постраждали. Деталі зʼясовуємо", - написав посадовець.

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив, що російські терористи атакували вуглевидобувне підприємство, а також автобус з працівниками шахти, який здійснював позмінний трансфер.

РФ вдарила по автобусу з працівниками

Росіяни застосували 4 БПЛА типу шахед.

"За попередніми даними - 12 людей загинуло, ще 7 отримали поранення різного ступеню важкості", - написав Волинець.

Згодом ДСНС показала фото з місця атаки РФ по службовому автобусу у Павлоградському районі Дніпропетровщини.

"Російський дрон атакував службовий автобус одного із підприємств у Павлоградському районі! Попередньо, загинули 12 людей. Ще семеро травмовані, їх госпіталізували до лікарні. Виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували", - повідомили у ДСНС. 

РФ вдарила по автобусу на Дніпропетровщині

РФ вдарила по автобусу на Дніпропетровщині

РФ вдарила по автобусу на Дніпропетровщині

Оновлення

Згодом у компанії ДТЕК повідомили про 15 загиблих і 7 поранених працівників шахти.

"Росія здійснила масштабну терористичну атаку на шахти ДТЕК на Дніпропетровщині. Епіцентром однієї з атак став робочий автобус, що перевозив на Дніпропетровщині шахтарів з підприємства після зміни. На цей момент відомо про 15 загиблих шахтарів. За попередньою інформацією, також 7 шахтарів поранено", - сказано в повідомленні. 

Оновлена інформація

Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих внаслідок удару РФ зросла до 15 осіб.

Оновлення

Пізніше компанія ДТЕК відредагувала своє повідомлення. За уточненими даними, загинули щонайменше 12 людей. Також відомо про 16 постраждалих. 9 з них у важкому стані.

Дивіться також: Атака РФ по Тернівці на Дніпропетровщині: загинули двоє шахтарів. ФОТО

Доповнюється... 

Автор: 

обстріл (33847) Павлоград (193) шахтарі (532) жертви (1970) автобус (415)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Не 12, а 15 загиблих. Як бачите Голобородько не зміг закрити асфальтом небо.Тут вина кцапів, але і влада замість систем ППО, ракет, укріплень все закатали в асфальт.
Царство Небесне загиблим. Співчуття рідним.
показати весь коментар
01.02.2026 18:14 Відповісти
+27
показати весь коментар
01.02.2026 17:34 Відповісти
+21
хочемо спитати, як там двушка на москву, долетіла нормально?

де реби на автобусах недалеко від фронту? де ппо? де дрони перехоплювачі? я з дробовика шахед не зіб'ю.
показати весь коментар
01.02.2026 17:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
не за моєю логікою, так мосейчучка сказала, що зеля - президент галактіки
ну трампу покуй насправді. у нього там в америці своїх проблем зараз більше чим потрібно для імпічмента.
показати весь коментар
01.02.2026 17:52 Відповісти
А, ну раз казала, то він Потужний )))
Але трамп таки вирішує багато чого... нажаль і поки що
показати весь коментар
01.02.2026 18:07 Відповісти
ну не піде трамп (і взагалі америка навіть без трампа), війною на рашку, не було у них таких задач. а що вони без фізичного вторгнення можуть зробити? зробити життя каапів ще гірше? та вони й так в дірку в землі сруть.
показати весь коментар
01.02.2026 18:10 Відповісти
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
показати весь коментар
01.02.2026 17:41 Відповісти
Я їхав в наступному автобусі, бачив сам удар. В нашому лобове скло тільки павутинням пішло.
показати весь коментар
01.02.2026 17:42 Відповісти
вам пощастило. думайте, що робити щоб наступного разу не було, бо може не пощастити.
показати весь коментар
01.02.2026 17:44 Відповісти
Фронт підійшов до Павлограда - теж потрібні антидронові сітки
показати весь коментар
01.02.2026 17:44 Відповісти
путін(позивний "*****") має бути вбитий будь-якими засобами, включно з нервово-паралітичним газом VX.
показати весь коментар
01.02.2026 17:44 Відповісти
Підтримую на 100%
щоб ця кремлівська нечисть здохла вже сьогодні 🤬
показати весь коментар
01.02.2026 17:56 Відповісти
Хто відповідний за смерть 12 людей? Чи не пора прийти до дому до тих, хто винний у загибелі людей та закопати їх живими за таке відношення до смерті людей. Геть з влади зрадників України!
показати весь коментар
01.02.2026 17:51 Відповісти
тобто це не кацапи ? ви до кацапів йти заохочуєте чи до кого ?
показати весь коментар
01.02.2026 17:56 Відповісти
Бити потрібно по москві , по кацапам , а не чекати доти ,
поки Трамп з ху@лом відтяпають всю Україну 😊
показати весь коментар
01.02.2026 17:58 Відповісти
Це той "результат" протидії, про який федоров раніше сказав?
показати весь коментар
01.02.2026 18:01 Відповісти
Скликайте раду ООН. Навіть через цю імпотентну контору треба оприлюднювати злочини кацапні.
показати весь коментар
01.02.2026 18:02 Відповісти
Кажете старлінки кацапам по вимикали.
показати весь коментар
01.02.2026 18:03 Відповісти
Ті гандони і без старлінків можуть бити потмирному населенню.
показати весь коментар
01.02.2026 18:08 Відповісти
Питання є як шахедом влучили в рухому ціль
показати весь коментар
01.02.2026 18:09 Відповісти
Співчуття родинам і близьким загиблих. Сил та одужання травмованим.
Мабуть потрібно розслідувати всі обставини та визначити, що саме було знаряддям військового злочину.
показати весь коментар
01.02.2026 18:30 Відповісти
Другий шахед вдарив по людях які тікали від єпіццентру першого вибуху. Це міг зробить тільки оператор з телекамерою(
показати весь коментар
02.02.2026 07:44 Відповісти
Таке "перемир'я" трампу в очко засунути; а ***** - в є*альник
показати весь коментар
01.02.2026 18:15 Відповісти
Все більш очевидним стає те що без винищенні цивільної русні яка аплодує таким діям свого керівництва війну нам буде дуже важко виграти... Кацапи мають дзеркально гинути. У них поки ще є шахтарі, енергетики, лікарі... які живуть в цілих будинках, містах, селах і спокійно сплять ночами...
показати весь коментар
01.02.2026 18:16 Відповісти
Мерзота. Генетичне сміття.
показати весь коментар
01.02.2026 18:18 Відповісти
Що це відбуваєтся свідомий гегноцид рашиських варварів проти Українського народу ,коли вас виродків кацапських будуть знищуввати ,коли вбють путіна ? На жаль влада граєтся в якісь перемовини з варварами ,де зібрання Рад . Безу ООН ,чому влада не називає знищенням українського народу геноцидом.Щоб ви всі виздихали каацапські варвари.
показати весь коментар
01.02.2026 18:59 Відповісти
ЗЕ .. Де ракети, ти накуя їздиш літаєш сидиш жреш? Де допомога, невже не зрозуміло, що там, там кацапії немає в ібанітовій голові ***** ні куя, пологові будинки б'ють, мирні люди гинуть, будинки як доміно падають, або ТЦК паркани побудують з наших дітей, батьків? Закінчуй війну, як? Думай... Бери свого Ржавого або він наш президент куй зрозумієш вже, їдьте летіть куди завгодно не сидіть сидьма біля ланчу і багаття...
показати весь коментар
01.02.2026 19:10 Відповісти
Ти пропонуєш лапи в гору і в ярмо до підарів ? Чи може знаєш якесь рішення якого всі чекають і ніхто не знає як це робить путін не нормальна особа але і 80 %кохломордих підтримують війну Україна за розмірами по людським ресурсам по економікі по викопному в десятки разів більше і такого монстра звалити відразу важко а ще партнери бояться розвалу параші бо це не керований процес
показати весь коментар
01.02.2026 19:19 Відповісти
Читай дурень прозоро текст, інакше ніяк не написати... Де я згадав руки вгору? Кулі ти переходиш на висловлену особисту тему, запропонуй ти... Я не ЗЕ... якого вибрали і голосували за його розум, це його розум повинен думати зі своєю шоблою...
показати весь коментар
01.02.2026 20:09 Відповісти
Шахта повинна була закрита, а всі шахтарі направлені у піхоту в окопи. Там до нуля не більше 30 км.
показати весь коментар
01.02.2026 19:12 Відповісти
А промисловість чорна металургія а електростанції це все працює завдяки тим людям що кожен день лізуть під землю і забеспечують теплом світлом і працею українців просто ми воюємо з терористами яким на всі закони і на людське життя пох вони своїх гроблять а тут така вдача хахллов вбили вони не люди а істоти з первинного світу
показати весь коментар
01.02.2026 19:26 Відповісти
Захищаючи заброньованих ментів, силовиків, муніципальну охорону, яка буде чаклувати у броніках та спорядженні, щоб бистріше заряджались телефони, молодих відставників, охоронців, биків із тилових частин та чинуш із дітьми, які це все очолюють
показати весь коментар
01.02.2026 20:33 Відповісти
Кого ти ще зарахував до зайвих людей - шахтарів, механізаторів, трактористів, хворих, алкашів, наркоманів, бомжів... Тільки не тих, хто давав присягу! А сам чого наплював на присягу і втік?
показати весь коментар
02.02.2026 09:06 Відповісти
Пі@ари вкотре доказали, що росія країна терорист, а трампу похер. ***** гарний хлопець(с)
показати весь коментар
01.02.2026 19:25 Відповісти
Хто там казав про крим - ми всі б вмерли, але б крим не віддали. Вже стіки сотень разів були 100% випадки доказати всім шо презедент слів на вітер не кидає, але - гинуть зовсім інші.
показати весь коментар
01.02.2026 22:02 Відповісти
Шахтарі були, а підземних заводів з виробництва ППО нема. Хто називає клоунаду війною? Дискурсмонгери. Пелевін зображує таких людей як найнебезпечніших у ********* світі - вони не стріляють, але створюють реальність, в якій стріляють інші. Хто оплачує дискурсмонгерів?
показати весь коментар
01.02.2026 22:32 Відповісти
Вічна пам'ять...
показати весь коментар
01.02.2026 23:30 Відповісти
а де всі потужні поціновувачі потужного лідора? як вам, смєтуни, живеться? хотьпаржалі?
показати весь коментар
02.02.2026 09:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 