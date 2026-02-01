Флеш про удар РФ по автобусу на Дніпропетровщині: російські оператори дронів добре бачили, що ціль цивільна і свідомо атакували

Оператори російських безпілотників свідомо направили дрони на автобус, який перевозив шахтарів у Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив радник радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворог атакував шахедами на онлайн-управлінні

"Група Шахедів на онлайн-управлінні через радіо модеми МЕШ пролітали вздовж дороги. Пілот першого Шахеда побачив автобус внизу та вирішив його атакувати. Шахед вдарив поруч з автобусом, водій під впливом вибухової хвилі втратив керування і в'їхав в паркан, травмованi люди почали залишати автобус, допомагаючи один одному. У цей час оператор другого Шахеда побачив людей та направив Шахед прямо в мирних людей", - розповів Флеш.

Фото: фб-сторінка Сергія Бескрестнова

Фото: фб-сторінка Сергія Бескрестнова

Росіяни свідомо атакували цивільну ціль

Бескрестнов наголосив, що "оператори з території Росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну, бачили що це не військовi і прийняли свідоме рішення про атаку".

"Це черговий факт тероризму", - додав він.

Фото: фб-сторінка Сергія Бескрестнова

Фото: фб-сторінка Сергія Бескрестнова

Дивіться також: Ворог ударив дронами по Дніпру: дві людини загинули. ФОТОрепортаж

Що передувало

Нагадаємо, що 1 лютого російські війська вдарили дроном поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Загинули щонайменше 12 осіб, багато постраждалих.

Дивіться також: РФ атакувала автобус із шахтарями на Дніпропетровщині: щонайменше 12 загиблих, 16 поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)