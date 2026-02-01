Новини Обстріли Дніпропетровщини
Флеш про удар РФ по автобусу на Дніпропетровщині: російські оператори дронів добре бачили, що ціль цивільна і свідомо атакували

Оператори російських безпілотників свідомо направили дрони на автобус, який перевозив шахтарів у Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив радник радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог атакував шахедами на онлайн-управлінні

"Група Шахедів на онлайн-управлінні через радіо модеми МЕШ пролітали вздовж дороги. Пілот першого Шахеда побачив автобус внизу та вирішив його атакувати. Шахед вдарив поруч з автобусом, водій під впливом вибухової хвилі втратив керування і в'їхав в паркан, травмованi люди почали залишати автобус, допомагаючи один одному. У цей час оператор другого Шахеда побачив людей та направив Шахед прямо в мирних людей", - розповів Флеш.

Фото: фб-сторінка Сергія Бескрестнова
Фото: фб-сторінка Сергія Бескрестнова

Росіяни свідомо атакували цивільну ціль

Бескрестнов наголосив, що "оператори з території Росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну, бачили що це не військовi і прийняли свідоме рішення про атаку".

"Це черговий факт тероризму", - додав він. 

Фото: фб-сторінка Сергія Бескрестнова
Фото: фб-сторінка Сергія Бескрестнова

Що передувало

Нагадаємо, що 1 лютого російські війська вдарили дроном поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Загинули щонайменше 12 осіб, багато постраждалих.

+18
росіяни то нелюди
показати весь коментар
01.02.2026 22:21 Відповісти
+17
Чого ці Шахеди так вільно гасають над Україною - долітаючи до Львова - бо немає адекватної відповіді
показати весь коментар
01.02.2026 22:27 Відповісти
+12
Ми це вже десь чули що після блекауту має бути блекаут.
показати весь коментар
01.02.2026 22:39 Відповісти
Може досить вже гратись в "цивілізацію"!? Після кожного такого удару має бути відповідь рівнозначна.
показати весь коментар
01.02.2026 22:26 Відповісти
Тоді терпим і дохнем
показати весь коментар
01.02.2026 23:07 Відповісти
Чого ці Шахеди так вільно гасають над Україною - долітаючи до Львова - бо немає адекватної відповіді
показати весь коментар
01.02.2026 22:27 Відповісти
Так. Кращеб всім поясниои саме цей момент і чи буде цьому покладено край?
Сподіваюсь фахівці знайдуть спосіб як осліпити рашистких операторів. В нас реально круті винахідники в цьому плані. З приходом Федорова який поважає іновації в технологічних сферах, я вірю він просуватиме винаходливість наших військових.
показати весь коментар
01.02.2026 23:00 Відповісти
А я верю что хвёдоров это ЗЕленый распильщик, как и все миндичи
показати весь коментар
02.02.2026 00:37 Відповісти
Воєнні злочинці з московії щоденно з 2014 року, убивають Мирних Українців !!!
Меркель, Обама, Саркозі це можуть засвідчити, як Християни Західного Світу!! Вони ж такі набожні, Обама і Нобелівську дали, за його труди «праведні», поки Українців ****** убивав в Україні!!
показати весь коментар
01.02.2026 22:27 Відповісти
ну починай.
показати весь коментар
01.02.2026 22:31 Відповісти
Просто генеруєш дебільні ідеї? І хочеш щоб їх виконувли інші люди, а не ти?
показати весь коментар
01.02.2026 22:37 Відповісти
ЗСУ ніколи не атакували цивільних і не будуть це робити, бо ми не кацапи.
показати весь коментар
01.02.2026 22:46 Відповісти
ЗСУ ніколи не атакували цивільних і не будуть це робити
показати весь коментар
01.02.2026 22:40 Відповісти
Для вАс - "Група Шахедів на онлайн-управлінні через радіо модеми МЕШ" ....
показати весь коментар
01.02.2026 22:39 Відповісти
100%, що на цих... шахтарів полювали спеціально за наводкою якогось зрадника.
показати весь коментар
01.02.2026 22:38 Відповісти
та шахта там стоїть ще з минулого тисячоліття.
показати весь коментар
01.02.2026 22:49 Відповісти
Так. Завтра там буде траур. Дізнаємося імена всіх загиблих.
показати весь коментар
01.02.2026 22:53 Відповісти
Поки не будемо діяти симетрично, бити по кацапах симетрично, ситуація буде погіршуватись. Так треба бити по цивільних кацапах у відповідь, інакше вони не зрозуміють
показати весь коментар
01.02.2026 22:51 Відповісти
треба знищувати кацапську армію, бо армія воює, а не якась бабка чи дід з усть-звиздюйська.
показати весь коментар
01.02.2026 22:55 Відповісти
Надо скинуть дрон на их цивильный автобус. Террористы понимают только силу! Ответка должна быть по любому!
показати весь коментар
01.02.2026 23:14 Відповісти
І що нам це дасть? Загиблі воскреснуть? Ні. Кацапи почнуть просити х.ла не бити по Україні, щоб і по ним не прилітало? Ні. Продовжать "одобрямс". Наші партнери скажуть "які ви молодці, давайте вам ще Томагавки/Тауруси підкинемо!"? Ні!
Все буде навпаки - тільки гірше від тупоі помсти. Якщо можемо дістати військових, особливо тих хто це зробив - тоді треба мститись. Але не херачіть по мірняку, як кацапи!
Бо ми - не кацапи!
показати весь коментар
02.02.2026 00:55 Відповісти
це кацапи пишуть.
для них це норма - вбивати цивільних, але ж в очах цивілізованих країн вони виглядають підарами, і щоб хоч якось виправдатись, вони зараз пишуть таку херню масово на українських форумах.
а потім ще роблять скріни і розказують своїм дурачкам, що українці хочуть знищувати цивільних.
показати весь коментар
02.02.2026 07:45 Відповісти
пдри кцпи просто знову цінічно перепросять як з атакою на посажирський потяг
показати весь коментар
02.02.2026 02:02 Відповісти
Схоже ви не знаєте, що таке "mesh network". Це однорангова мережа, де кожен вузол, передає та приймає повідомлення для інших. Дуже спрощено, в даному випадку - це схема, коли інформація передається від одного дрона до сусіднього, який летить за ним, а той передає, тому хто летить за ним, потім далі, і так - до "бази". Тобто, кожен дрон - ретранслятор чужих сигналів. Відповідно і в зворотному порядку. І ніякого "монтажу" на нашій території не потрібно!
показати весь коментар
03.02.2026 01:20 Відповісти
 
 