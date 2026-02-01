Флеш про удар РФ по автобусу на Дніпропетровщині: російські оператори дронів добре бачили, що ціль цивільна і свідомо атакували
Оператори російських безпілотників свідомо направили дрони на автобус, який перевозив шахтарів у Павлоградському районі Дніпропетровської області.
Про це повідомив радник радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог атакував шахедами на онлайн-управлінні
"Група Шахедів на онлайн-управлінні через радіо модеми МЕШ пролітали вздовж дороги. Пілот першого Шахеда побачив автобус внизу та вирішив його атакувати. Шахед вдарив поруч з автобусом, водій під впливом вибухової хвилі втратив керування і в'їхав в паркан, травмованi люди почали залишати автобус, допомагаючи один одному. У цей час оператор другого Шахеда побачив людей та направив Шахед прямо в мирних людей", - розповів Флеш.
Росіяни свідомо атакували цивільну ціль
Бескрестнов наголосив, що "оператори з території Росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну, бачили що це не військовi і прийняли свідоме рішення про атаку".
"Це черговий факт тероризму", - додав він.
Що передувало
Нагадаємо, що 1 лютого російські війська вдарили дроном поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Загинули щонайменше 12 осіб, багато постраждалих.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сподіваюсь фахівці знайдуть спосіб як осліпити рашистких операторів. В нас реально круті винахідники в цьому плані. З приходом Федорова який поважає іновації в технологічних сферах, я вірю він просуватиме винаходливість наших військових.
Меркель, Обама, Саркозі це можуть засвідчити, як Християни Західного Світу!! Вони ж такі набожні, Обама і Нобелівську дали, за його труди «праведні», поки Українців ****** убивав в Україні!!
Все буде навпаки - тільки гірше від тупоі помсти. Якщо можемо дістати військових, особливо тих хто це зробив - тоді треба мститись. Але не херачіть по мірняку, як кацапи!
Бо ми - не кацапи!
для них це норма - вбивати цивільних, але ж в очах цивілізованих країн вони виглядають підарами, і щоб хоч якось виправдатись, вони зараз пишуть таку херню масово на українських форумах.
а потім ще роблять скріни і розказують своїм дурачкам, що українці хочуть знищувати цивільних.