Донька Келлога про атаку на автобус з шахтарями: переговори з РФ не стримують агресію

Меган Моббс, донька спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, прокоментувала російський удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині, заявивши, що так звані мирні ініціативи РФ не зупиняють війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Моббс у Х.

"Ще одна жахлива трагедія. А причина №16918, через яку зараз ведуться переговори щодо документа про процвітання, є абсурдною та фантастичною. Існує чіткий зв'язок між зростанням звірств з боку Росії та переговорами", - написала Моббс.

Вона наголосила, що США Мають визнати цей факт. Доти ж усі переговори є фарсом.

Що передувало

Нагадаємо, що 1 лютого російські війська вдарили дроном поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Загинули щонайменше 12 осіб, багато постраждалих.

Радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що оператори російських безпілотників свідомо направили дрони на автобус, який перевозив шахтарів у Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Президент Володимир Зеленський назвав російський удар по автобусу у Дніпропетровській області показовим злочином.

