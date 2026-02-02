Донька Келлога про атаку на автобус з шахтарями: переговори з РФ не стримують агресію
Меган Моббс, донька спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, прокоментувала російський удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині, заявивши, що так звані мирні ініціативи РФ не зупиняють війну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Моббс у Х.
"Ще одна жахлива трагедія. А причина №16918, через яку зараз ведуться переговори щодо документа про процвітання, є абсурдною та фантастичною. Існує чіткий зв'язок між зростанням звірств з боку Росії та переговорами", - написала Моббс.
Вона наголосила, що США Мають визнати цей факт. Доти ж усі переговори є фарсом.
Що передувало
Нагадаємо, що 1 лютого російські війська вдарили дроном поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Загинули щонайменше 12 осіб, багато постраждалих.
Радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що оператори російських безпілотників свідомо направили дрони на автобус, який перевозив шахтарів у Павлоградському районі Дніпропетровської області.
Президент Володимир Зеленський назвав російський удар по автобусу у Дніпропетровській області показовим злочином.
В маняків логіна наступна - якщо ти з ними говориш, значить ти з ними на рівні, значить ВСЕ ОК, і те що вони роблять теж нормально.
Якщо президент США постійно йому звонить, Макрон і італійці рвуться "поговорити", президент США має фотку з ним на стіні. Значить все що він робить прийнятно
Що саме там записано
У Меморандумі (1994 р.) США, Велика Британія та Росія запевнили, що вони:
поважатимуть незалежність, суверенітет і існуючі кордони України;
утримуватимуться від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності України;
не застосовуватимуть економічний тиск;
домагатимуться дій Ради Безпеки ООН, якщо проти України буде застосовано ядерну зброю;
не застосовуватимуть ядерну зброю проти України.
Чому це не "гарантії"
У документі немає механізму примусового захисту (наприклад, автоматичної військової допомоги).
Меморандум не є міжнародним договором про колективну оборону (на кшталт статті 5 НАТО).
У міжнародному праві він вважається політичним зобов'язанням, а не жорсткою юридичною гарантією.