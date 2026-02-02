УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7599 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
3 101 33

Донька Келлога про атаку на автобус з шахтарями: переговори з РФ не стримують агресію

Моббс: російські мирні ініціативи — фарс після удару по Дніпропетровщині

Меган Моббс, донька  спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, прокоментувала російський удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині, заявивши, що так звані мирні ініціативи РФ не зупиняють війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Моббс у Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ще одна жахлива трагедія. А причина №16918, через яку зараз ведуться переговори щодо документа про процвітання, є абсурдною та фантастичною. Існує чіткий зв'язок між зростанням звірств з боку Росії та переговорами", - написала Моббс.

Вона наголосила, що США Мають визнати цей факт. Доти ж усі переговори є фарсом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала автобус із шахтарями на Дніпропетровщині: щонайменше 12 загиблих, 16 поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)

Що передувало

Нагадаємо, що 1 лютого російські війська вдарили дроном поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Загинули щонайменше 12 осіб, багато постраждалих.

Радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив,  що оператори російських безпілотників свідомо направили дрони на автобус, який перевозив шахтарів у Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Президент Володимир Зеленський назвав російський удар по автобусу у Дніпропетровській області показовим злочином.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через активність ворожих БпЛА біля залізниці пасажирів пересаджують на автобуси, - "Укрзалізниця"

Автор: 

шахтарі (532) атака (1431) автобус (415) Шахед (2170) Дніпропетровська область (4983) Келлог Кіт (258)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
ТА ТИ ШО!!!!

В маняків логіна наступна - якщо ти з ними говориш, значить ти з ними на рівні, значить ВСЕ ОК, і те що вони роблять теж нормально.

Якщо президент США постійно йому звонить, Макрон і італійці рвуться "поговорити", президент США має фотку з ним на стіні. Значить все що він робить прийнятно
показати весь коментар
02.02.2026 06:10 Відповісти
+7
Переговори ніколи не стримували агресію москалів. Їх може стримати лише ще більша агресія, і з вашого боку, бажано на економічному фронті.
показати весь коментар
02.02.2026 07:00 Відповісти
+6
Не будьте наївні - вони гімно будуть їсти, а не зупиняться. І ***** в них "президент мира"... Тільки поголовне знищення їх зупинить.
показати весь коментар
02.02.2026 07:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТА ТИ ШО!!!!

В маняків логіна наступна - якщо ти з ними говориш, значить ти з ними на рівні, значить ВСЕ ОК, і те що вони роблять теж нормально.

Якщо президент США постійно йому звонить, Макрон і італійці рвуться "поговорити", президент США має фотку з ним на стіні. Значить все що він робить прийнятно
показати весь коментар
02.02.2026 06:10 Відповісти
Томагавки стримають!
показати весь коментар
02.02.2026 06:43 Відповісти
А дурне як завжды думкою багатие😂
показати весь коментар
02.02.2026 06:59 Відповісти
Так, ми українці їмо свиней. І що? Тобі не кошерна така їжа? Не їж, але що тут смішного? тільки нахера насміхатися?
показати весь коментар
02.02.2026 08:37 Відповісти
Трамп про цю причину не дізнається. Просто цього знати не хоче
показати весь коментар
02.02.2026 06:50 Відповісти
Трамп - президент України ?
показати весь коментар
02.02.2026 06:51 Відповісти
Трамп - будапештський гарант
показати весь коментар
02.02.2026 06:52 Відповісти
Гарант чого?
показати весь коментар
02.02.2026 07:32 Відповісти
Територіальноі цілісності.
показати весь коментар
02.02.2026 07:36 Відповісти
У Будапештському меморандумі немає юридично зобов'язуючих "гарантій", але є запевнення (assurances) поважати територіальну цілісність України.
Трохи детальніше 👇
Що саме там записано
У Меморандумі (1994 р.) США, Велика Британія та Росія запевнили, що вони:
поважатимуть незалежність, суверенітет і існуючі кордони України;
утримуватимуться від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності України;
не застосовуватимуть економічний тиск;
домагатимуться дій Ради Безпеки ООН, якщо проти України буде застосовано ядерну зброю;
не застосовуватимуть ядерну зброю проти України.
Чому це не "гарантії"
У документі немає механізму примусового захисту (наприклад, автоматичної військової допомоги).
Меморандум не є міжнародним договором про колективну оборону (на кшталт статті 5 НАТО).
У міжнародному праві він вважається політичним зобов'язанням, а не жорсткою юридичною гарантією.
показати весь коментар
02.02.2026 11:43 Відповісти
Переговори ніколи не стримували агресію москалів. Їх може стримати лише ще більша агресія, і з вашого боку, бажано на економічному фронті.
показати весь коментар
02.02.2026 07:00 Відповісти
Не будьте наївні - вони гімно будуть їсти, а не зупиняться. І ***** в них "президент мира"... Тільки поголовне знищення їх зупинить.
показати весь коментар
02.02.2026 07:17 Відповісти
І хто їх знищить?
показати весь коментар
02.02.2026 07:25 Відповісти
Українська ядерна зброя
показати весь коментар
02.02.2026 07:37 Відповісти
Була б охота, знищити є кому. Питання - а чи хочуть?
показати весь коментар
02.02.2026 07:41 Відповісти
Кому саме і як? Почати 3 світову? Тільки без фантастики про "нищівні санкції". Вони ще нікого не знищили і не знищать.
показати весь коментар
02.02.2026 07:45 Відповісти
Ти дебіл? Хто буде страждати? Війна буде проходити, в основному, на території України, як і зараз. Країн-учасниць лише буде більше, і все.
показати весь коментар
02.02.2026 08:04 Відповісти
Кацап боїться приєднання інших країн до ***** підарассії 🤣🤣🤣
показати весь коментар
02.02.2026 08:08 Відповісти
Ти дебіл? ***** буде України, на її території будуть проходити бойові дії і саме її повністю перетворять в руїни. Щезни, дебіляка тупорила.
показати весь коментар
02.02.2026 08:11 Відповісти
мав би бути знак питання в кінці допису, чи як?
показати весь коментар
02.02.2026 08:12 Відповісти
Якщо подивитись тверезо то 3-я світова вже йде. В тій чи іншій формі, але йде. Просто пригадаймо корейських "робітників" в москалів, добровольців з різних країн - як в нас, так і в кацапів. Поки- що добровольці, а там і офіційно уряди можуть підтягнутись...так що питання "світової" не таке вже ефемерне. А іскра може в любий час дати поштовх ВОГНЮ. Не хотілось би, але такі реалії...
показати весь коментар
02.02.2026 08:10 Відповісти
Та нема ще ніякої 3 світової. І не підтягнеться ніхто. Не верзи кацапської маячні "ми ваюєм са всєй натай". Ната ще на війну не приходила. І не прийде.
показати весь коментар
02.02.2026 08:14 Відповісти
Я щось згадував про нато?
показати весь коментар
02.02.2026 08:51 Відповісти
Їсти гівно вони будуть у будь-якому випадку. А ось недостатнє фінансування завжди зупиняло війну. З моменту створення світу.
показати весь коментар
02.02.2026 08:45 Відповісти
Тоже вариант хоть и малореалистичный.Яо реалистичнее
показати весь коментар
02.02.2026 11:50 Відповісти
А у Келога є інши родичі? Сусиді, друзі, однокласники? Чому замовчують їх точку зору? Да, до речи,..... А Келог, це хто?
показати весь коментар
02.02.2026 07:45 Відповісти
А портрет садиста та андрофага путіна, у якого руки по лікоть у крові, трамп повісив у Білому Домі!
показати весь коментар
02.02.2026 09:39 Відповісти
 
 