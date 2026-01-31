Через активність ворожих БпЛА біля залізниці пасажирів пересаджують на автобуси, - "Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" фіксує активність російських безпілотників у безпосередній близькості до інфраструктури на шляху прямування потяга Запоріжжя-Дніпро.
Про це повідомляє "Укрзалізниця", - передає Цензор.НЕТ.
Запоріжжя
"Наш моніторинговий центр фіксує активність БпЛА у безпосередній близькості до інфраструктури УЗ на шляху прямування, тож рух Запоріжжя-Дніпро і зворотно до 09:00 1 лютого буде здійснюватися автобусними трансферами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація оновлюватиметься.
Харківщина
Крім того, з міркувань безпеки пасажирів на дільниці Лозова-Барвінкове-Краматорськ продовжують пересаджувати на автобуси з об'їзним маршрутом.
За минулу добу такими трансферами було перевезено понад 2,2 тисячі пасажирів.
Сумщина
Також моніторингові групи УЗ фіксують активність БпЛА на шляху прямування поїздів до Сум. Тому здійснюються вимушені зупинки поблизу укриттів у разі безпосередньої небезпеки. Рух зберігається, контроль посилено.
