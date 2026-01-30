УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7384 відвідувача онлайн
Новини Затримка поїздів через обстріли Обстріли об’єктів Укрзалізниці
1 667 3

Ворог понад добу б’є по залізничній станції Синельникове: рух поїздів між Дніпром і Запоріжжям обмежено

Через обстріли станції Синельникове обмежено залізничне сполучення між Дніпром і Запоріжжям

Через російські атаки на логістику АТ "Укрзалізниці" всі поїзди, що за розкладом мали вирушати із Запоріжжя, вирушають із Дніпра. Можливі певні затримки рейсів.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворог б’є по залізничній станції Синельникове

"Понад добу триває атака на залізничну інфраструктуру станції Синельникове: рух поїздів тимчасово обмежено до Дніпра. Від учора ворог уже завдав 7 ударів БПЛА по залізничній інфраструктурі станції. У регіоні 16 годин поспіль триває повітряна тривога. Пошкоджено вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережу, а також адміністративні й виробничі будівлі. На щастя, постраждалих немає", - розповіли у компанії.

Читайте також: "Укрзалізниця" після ударів РФ запровадить додаткові безпекові обмеження

Обмеження руху поїздів

З огляду на загрози, моніторингова команда та диспетчери Укрзалізниці продовжують обмеження руху між Дніпром і Запоріжжям.

"Сьогодні (30 січня, - ред.) всі поїзди, що за розкладом мали вирушати із Запоріжжя, вирушають із Дніпра, пасажирів усіх вечірніх поїздів довозимо автобусними трансферами, наданими Запорізькою ОВА", - розповіли в "УЗ".

Також можливі затримки рейсів, оскільки об’їзний автобусний маршрут і пересадка з автобусів на поїзди у Дніпрі займають час.

"Так, наприклад, поїзд № 731 Дніпро — Київ відправився із затримкою 48 хвилин, але вже надолужує відставання. Наші поїзні бригади зможуть точніше зорієнтувати щодо часу прибуття на кінцеву станцію після відправки з Дніпра та координації з диспетчерами", - зазначили у компанії.

Також у компанії закликали уважно слухати оголошення на вокзалах, інформацію від поїзних бригад та стежити за пуш-сповіщеннями у застосунку УЗ.

"Укрзалізниця продовжує моніторинг повітряних загроз і відновить рух поїздів звичним маршрутом після стабілізації ситуації", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Низку поїздів скасовано на Дніпропетровщині через безпекову ситуацію, - "Укрзалізниця"

Автор: 

Дніпро (3506) Запоріжжя (2542) потяг (2059) Укрзалізниця (7161)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а в ответ тішына.
показати весь коментар
30.01.2026 22:41 Відповісти
Яке чудове перемир'я. Рашисти покінчили з нашою енергетикою і тепер розносять наші міста КАбами і шахедами, розносять нашу логістику і ж/д станції. Потім коли рашисти рознесуть нашу логістику, оголосять ще й логістичн0-транспортне перемир'я. І переключаться на інші об'єкти. А Зеля дзеркально сцить нам на голову. Головне не вилазьте зпідвалів щоб не порушити перемир'я. Потім вас виведуть на референдум ''проголосувати'' на пеньках за капітуляцію і ''мірну угоду'', бо не залишилось за що і чим воювати.
показати весь коментар
30.01.2026 22:47 Відповісти
Ну це ж не енергетика, по якій типу перемир'я. Це транспорт .....
показати весь коментар
30.01.2026 22:47 Відповісти
 
 