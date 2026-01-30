Ворог понад добу б’є по залізничній станції Синельникове: рух поїздів між Дніпром і Запоріжжям обмежено

Через російські атаки на логістику АТ "Укрзалізниці" всі поїзди, що за розкладом мали вирушати із Запоріжжя, вирушають із Дніпра. Можливі певні затримки рейсів.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", інформує Цензор.НЕТ.

Ворог б’є по залізничній станції Синельникове

"Понад добу триває атака на залізничну інфраструктуру станції Синельникове: рух поїздів тимчасово обмежено до Дніпра. Від учора ворог уже завдав 7 ударів БПЛА по залізничній інфраструктурі станції. У регіоні 16 годин поспіль триває повітряна тривога. Пошкоджено вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережу, а також адміністративні й виробничі будівлі. На щастя, постраждалих немає", - розповіли у компанії.

Обмеження руху поїздів

З огляду на загрози, моніторингова команда та диспетчери Укрзалізниці продовжують обмеження руху між Дніпром і Запоріжжям.

"Сьогодні (30 січня, - ред.) всі поїзди, що за розкладом мали вирушати із Запоріжжя, вирушають із Дніпра, пасажирів усіх вечірніх поїздів довозимо автобусними трансферами, наданими Запорізькою ОВА", - розповіли в "УЗ".

Також можливі затримки рейсів, оскільки об’їзний автобусний маршрут і пересадка з автобусів на поїзди у Дніпрі займають час.

"Так, наприклад, поїзд № 731 Дніпро — Київ відправився із затримкою 48 хвилин, але вже надолужує відставання. Наші поїзні бригади зможуть точніше зорієнтувати щодо часу прибуття на кінцеву станцію після відправки з Дніпра та координації з диспетчерами", - зазначили у компанії.

Також у компанії закликали уважно слухати оголошення на вокзалах, інформацію від поїзних бригад та стежити за пуш-сповіщеннями у застосунку УЗ.

"Укрзалізниця продовжує моніторинг повітряних загроз і відновить рух поїздів звичним маршрутом після стабілізації ситуації", - сказано в повідомленні.

