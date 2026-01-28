1 037

"Укрзалізниця" після ударів РФ запровадить додаткові безпекові обмеження

Удари РФ по залізниці: які зміни запровадила УЗ?

"Укрзалізниця" після російських ударів оголосила про запровадження безпекових обмежень, що може вплинути на вчасність поїздів.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Ворог посилює удари по залізниці, зокрема по рухомому складу. Зберігаючи рух попри всі загрози, Укрзалізниця реагує на зростаючі виклики, щоб, наскільки можливо, зменшити ризики і для пасажирів, і для самих залізничників", - наголосили там.

Оперативні рішення

  • Низка сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежується. Автобусні перевізники організовують стикувальні рейси до пунктів призначення (пасажири відповідних сполучень будуть поінформовані окремо);
  • Деякі прямі далекі сполучення замінюються стикувальними рейсами з приміськими електричками. Про ці зміни також окремо повідомимо пасажирів, яких вони стосуються;
  • На окремих ділянках, зокрема у прифронтових регіонах та там, де зафіксована підвищена ворожа активність, запроваджується особливий режим руху.

В "УЗ" зазначили, що також можуть бути позапланові зупинки, що може вплинути на вчасність поїздів - зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини, а також пов’язаних із ними рейсів.

"Просимо враховувати це під час планування подорожей.

Вчасність і швидкість важливі для нас, але немає нічого важливішого за безпеку. Тож просимо не планувати пересадки "впритул" і закладати додатковий час на можливі затримки з міркувань безпеки", - підсумували в компанії.

Що передувало?

Автор: 

Укрзалізниця (7155)
Тепер треба до кожного потяга - пасажирського чи вантажного - чіпляти одну або кілька платформ, обладнаних крупокаліберними кулеметами/швидкострільними зенітними гарматами. Також необхідно, щоб військові, які будуть супроводжувати потяги, мали дрони-перехоплювачі та ПЗРК.

Ну а як інакше? Якщо вони тероризують потяги, то треба якось захищатися...
28.01.2026 16:28 Відповісти
Це зрозуміло, але де відповідь по їх ржд?
28.01.2026 16:28 Відповісти
Я не фахівець в області електроніки і мобільного звязку - але радив би військовим і держслужбовцям при переміщенні потягами вимикати телефони і "консервувати" телефони в металеві скриньки...
28.01.2026 16:30 Відповісти
 
 