"Укрзалізниця" після ударів РФ запровадить додаткові безпекові обмеження

"Укрзалізниця" після російських ударів оголосила про запровадження безпекових обмежень, що може вплинути на вчасність поїздів.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Ворог посилює удари по залізниці, зокрема по рухомому складу. Зберігаючи рух попри всі загрози, Укрзалізниця реагує на зростаючі виклики, щоб, наскільки можливо, зменшити ризики і для пасажирів, і для самих залізничників", - наголосили там.

Оперативні рішення

Низка сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежується. Автобусні перевізники організовують стикувальні рейси до пунктів призначення (пасажири відповідних сполучень будуть поінформовані окремо);

Деякі прямі далекі сполучення замінюються стикувальними рейсами з приміськими електричками. Про ці зміни також окремо повідомимо пасажирів, яких вони стосуються;

На окремих ділянках, зокрема у прифронтових регіонах та там, де зафіксована підвищена ворожа активність, запроваджується особливий режим руху.

Читайте: Росія нарощує удари по локомотивних депо, - Кулеба

В "УЗ" зазначили, що також можуть бути позапланові зупинки, що може вплинути на вчасність поїздів - зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини, а також пов’язаних із ними рейсів.

"Просимо враховувати це під час планування подорожей.



Вчасність і швидкість важливі для нас, але немає нічого важливішого за безпеку. Тож просимо не планувати пересадки "впритул" і закладати додатковий час на можливі затримки з міркувань безпеки", - підсумували в компанії.

Дивіться: "Укрзалізниця" приспустила стяги на вокзалах у пам’ять про загиблих пасажирів потягу на Харківщині. ВIДЕО

Що передувало?

27 січня росіяни атакували пасажирський поїзд "Барвінкове – Львів – Чоп", вдаривши трьома "Шахедами" прямо по вагонах. У потязі перебував 291 пасажир. 5 людей загинуло, двоє дістали поранення.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" через наслідки обстрілів РФ змінила графіки руху з 22 січня.

Також читайте: РФ продовжуватиме бити по залізниці. Хочуть зупинити роботу логістичної ланки Україна-Польща, - Флеш