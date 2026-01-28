"Укрзалізниця" после ударов РФ введет дополнительные ограничения безопасности

Удары РФ по железной дороге: какие изменения ввела УЗ?

"Укрзалізниця" после российских ударов объявила о введении ограничений безопасности, что может повлиять на своевременность поездов.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Враг усиливает удары по железной дороге, в частности по подвижному составу. Сохраняя движение несмотря на все угрозы, "Укрзалізниця" реагирует на растущие вызовы, чтобы, насколько это возможно, уменьшить риски и для пассажиров, и для самих железнодорожников", - подчеркнули там.

Оперативные решения

  • Ряд сообщений, в частности в Харьковской области, временно ограничивается. Автобусные перевозчики организуют стыковочные рейсы до пунктов назначения (пассажиры соответствующих сообщений будут проинформированы отдельно).
  • Некоторые прямые дальние сообщения заменяются стыковочными рейсами с пригородными электричками. Об этих изменениях также отдельно сообщим пассажирам, которых они касаются.
  • На отдельных участках, в частности - в прифронтовых регионах и там, где зафиксирована повышенная вражеская активность, вводится особый режим движения.

В "УЗ" отметили, что также могут быть внеплановые остановки, что может повлиять на своевременность поездов - в частности, из Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской областей, а также связанных с ними рейсов.

"Просим учитывать это при планировании поездок.

Своевременность и скорость важны для нас, но нет ничего важнее безопасности. Поэтому просим не планировать пересадки "впритык" и закладывать дополнительное время на возможные задержки из соображений безопасности", - подытожили в компании.

Что предшествовало?

Тепер треба до кожного потяга - пасажирського чи вантажного - чіпляти одну або кілька платформ, обладнаних крупокаліберними кулеметами/швидкострільними зенітними гарматами. Також необхідно, щоб військові, які будуть супроводжувати потяги, мали дрони-перехоплювачі та ПЗРК.

Ну а як інакше? Якщо вони тероризують потяги, то треба якось захищатися...
28.01.2026 16:28 Ответить
Це зрозуміло, але де відповідь по їх ржд?
28.01.2026 16:28 Ответить
Я не фахівець в області електроніки і мобільного звязку - але радив би військовим і держслужбовцям при переміщенні потягами вимикати телефони і "консервувати" телефони в металеві скриньки...
28.01.2026 16:30 Ответить
 
 