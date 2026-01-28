"Укрзалізниця" после ударов РФ введет дополнительные ограничения безопасности
"Укрзалізниця" после российских ударов объявила о введении ограничений безопасности, что может повлиять на своевременность поездов.
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Враг усиливает удары по железной дороге, в частности по подвижному составу. Сохраняя движение несмотря на все угрозы, "Укрзалізниця" реагирует на растущие вызовы, чтобы, насколько это возможно, уменьшить риски и для пассажиров, и для самих железнодорожников", - подчеркнули там.
Оперативные решения
- Ряд сообщений, в частности в Харьковской области, временно ограничивается. Автобусные перевозчики организуют стыковочные рейсы до пунктов назначения (пассажиры соответствующих сообщений будут проинформированы отдельно).
- Некоторые прямые дальние сообщения заменяются стыковочными рейсами с пригородными электричками. Об этих изменениях также отдельно сообщим пассажирам, которых они касаются.
- На отдельных участках, в частности - в прифронтовых регионах и там, где зафиксирована повышенная вражеская активность, вводится особый режим движения.
В "УЗ" отметили, что также могут быть внеплановые остановки, что может повлиять на своевременность поездов - в частности, из Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской областей, а также связанных с ними рейсов.
"Просим учитывать это при планировании поездок.
Своевременность и скорость важны для нас, но нет ничего важнее безопасности. Поэтому просим не планировать пересадки "впритык" и закладывать дополнительное время на возможные задержки из соображений безопасности", - подытожили в компании.
Что предшествовало?
- 27 января россияне атаковали пассажирский поезд "Барвинково – Львов – Чоп", ударив тремя "шахедами" прямо по вагонам. В поезде находился 291 пассажир. 5 человек погибли, двое получили ранения.
- Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" из-за последствий обстрелов РФ изменила графики движения с 22 января.
Ну а як інакше? Якщо вони тероризують потяги, то треба якось захищатися...