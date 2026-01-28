"Укрзализныця" приспустила флаги на вокзалах в память о погибших пассажирах поезда на Харьковщине

"Укрзализныця" приспустила государственные флаги над всеми вокзалами страны в знак памяти о пассажирах, погибших в результате атаки российских беспилотников на пассажирский поезд 27 января.

"Сегодняшняя минута молчания - в память и о наших воинах, и об ужасной трагедии вчера - убитых Россией наших пассажиров", - говорится в сообщении.

Также железнодорожники сообщили, что в течение дня флагманские поезда, которые по традиции отправляются в рейс под музыку, на этот раз будут отправляться в тишине.

