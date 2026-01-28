"Укрзалізниця" приспустила стяги на вокзалах у пам’ять про загиблих пасажирів потягу на Харківщині

"Укрзалізниця" приспустила державні прапори над усіма вокзалами країни на знак пам’яті про пасажирів, які загинули внаслідок атаки російських безпілотників на пасажирський поїзд 27 січня.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Сьогоднішня хвилина мовчання - в пам’ять і про наших воїнів, і про жахливу трагедію вчора - вбитих Росією наших пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Також залізничники повідомили, що протягом дня флагманські поїзди, які за традицією вирушають у рейс під музику, цього разу відправлятимуться в тиші.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санду після удару РФ по пасажирському потягу на Харківщині: "Винні мають бути притягнуті до відповідальності"

Що передувало?

27 січня росіяни атакували пасажирський поїзд "Барвінкове – Львів – Чоп", вдаривши трьома "Шахедами" прямо по вагонах. У потязі перебував 291 пасажир. 5 людей загинуло, двоє дістали поранення.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" через наслідки обстрілів РФ змінила графіки руху з 22 січня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Негода ускладнює рух поїздів по всій країні: є затримки, найскладніша ситуація на Одещині, - "УЗ"