"Укрзалізниця" приспустила стяги на вокзалах у пам’ять про загиблих пасажирів потягу на Харківщині

"Укрзалізниця" приспустила державні прапори над усіма вокзалами країни на знак пам’яті про пасажирів, які загинули внаслідок атаки російських безпілотників на пасажирський поїзд 27 січня.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішня хвилина мовчання - в пам’ять і про наших воїнів, і про жахливу трагедію вчора - вбитих Росією наших пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Також залізничники повідомили, що протягом дня флагманські поїзди, які за традицією вирушають у рейс під музику, цього разу відправлятимуться в тиші.

