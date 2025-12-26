РУС
Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
907 7

РФ будет продолжать бить по железной дороге. Хотят остановить работу логистического звена Украина-Польша, - Флеш

Российские оккупационные войска будут продолжать наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины.

Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям, военный Сергей Бескрестнов (Флеш), передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Два дня назад "шахеды" атаковали поезд, а затем - ремонтную бригаду. Позавчера "шахеды" атаковали ж/д мост, вчера ночью - локомотивное депо.

Все эти атаки идут на железнодорожную ветку Киев-Ковель", - рассказал он.

По словам военного, задача противника - остановить работу этого логистического звена Украина-Польша.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру Днепра: разрушено депо, поврежден вокзал. ФОТОрепортаж

"Атаки будут продолжаться. Хотя "шахеды" заходят из РФ, я продолжаю настаивать, что они управляются с территории Республики Беларусь.

1. Чтобы потом все не охали и ахали, как на мосту в Маяках, нужно защищать РЭБ и зенитными дронами эту железнодорожную ветку.

2. Нужно средствами РЭБ официально подтверждать работу пунктов управления "шахедами" из Беларуси и выносить потом это все на СНБО.

3. До момента защиты этой ветки поезда, грузы и пассажиры находятся в зоне риска", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне продолжают уничтожать украинскую логистику: порты и железная дорога - под ударами дронов. ФОТО

Автор: 

железная дорога (1484) обстрел (31041)
а яке завдання у Оманської Гниди ? ..якщо вже прості Шахеди літають як хочуть
26.12.2025 13:50 Ответить
Потрібно наносити удари по Білорусі.
26.12.2025 14:05 Ответить
зате по залізниці таганрог маріуполь мелітополь симфірополь підари катаються с вітєрком.
тай ще будують об'їздну гілку!
26.12.2025 13:50 Ответить
Ударів у відповідь нема і не буде. Нажаль це факт.
26.12.2025 13:54 Ответить
Мільярди "на захист об'єктів енергетичної інфраструктури" вже "асвоєни" по кишенях, "на часі" захист інфраструктури залізничної ...
26.12.2025 14:01 Ответить
Тіки зелена ху#няцього не чує і не баче...
26.12.2025 14:12 Ответить
 
 