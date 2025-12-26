РФ будет продолжать бить по железной дороге. Хотят остановить работу логистического звена Украина-Польша, - Флеш
Российские оккупационные войска будут продолжать наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины.
Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям, военный Сергей Бескрестнов (Флеш), передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Два дня назад "шахеды" атаковали поезд, а затем - ремонтную бригаду. Позавчера "шахеды" атаковали ж/д мост, вчера ночью - локомотивное депо.
Все эти атаки идут на железнодорожную ветку Киев-Ковель", - рассказал он.
По словам военного, задача противника - остановить работу этого логистического звена Украина-Польша.
"Атаки будут продолжаться. Хотя "шахеды" заходят из РФ, я продолжаю настаивать, что они управляются с территории Республики Беларусь.
1. Чтобы потом все не охали и ахали, как на мосту в Маяках, нужно защищать РЭБ и зенитными дронами эту железнодорожную ветку.
2. Нужно средствами РЭБ официально подтверждать работу пунктов управления "шахедами" из Беларуси и выносить потом это все на СНБО.
3. До момента защиты этой ветки поезда, грузы и пассажиры находятся в зоне риска", - добавил он.
тай ще будують об'їздну гілку!