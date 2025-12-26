РФ продовжуватиме бити по залізниці. Хочуть зупинити роботу логістичної ланки Україна-Польща, - Флеш
Російські окупаційні війська продовжуватимуть завдавати ударів по залізничній інфраструктурі України.
Про це повідомив фахівець із радіотехнологій, військовий Сергій Бескрестнов (Флеш), передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Два дні тому Шахед атакували поїзд, а потім атакували ремонтну бригаду, позавчора Шахеди атакували жд міст, вчора вночі локомотивне депо.
Всі ці атаки йдуть на залізничну гілку Київ-Ковель", - розповів він.
За словами військового, завдання противника зупинити роботу цієї логістичної ланки Україна-Польща.
"Атаки будуть продовжуватися. Хоч Шахеди заходять з РФ, я продовжую наполягати, що вони керуються з території Республіки Білорусь.
1. Щоб потім всі не охали і ахали, як на мосту в Маяках, треба захищати РЕБ і зенітними дронами цю залізничну гілку.
2. Треба засобами РЕР офіційно підтверджувати роботу пунктів управління Шахедами з Білорусі і виносити потім це все на РНБО.
3. До моменту захисту цієї гілки поїзда, вантажі та пасажири знаходяться в зоні ризику", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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тай ще будують об'їздну гілку!