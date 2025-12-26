РФ продовжуватиме бити по залізниці. Хочуть зупинити роботу логістичної ланки Україна-Польща, - Флеш

Російські окупаційні війська продовжуватимуть завдавати ударів по залізничній інфраструктурі України.

Про це повідомив фахівець із радіотехнологій, військовий Сергій Бескрестнов (Флеш), передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Два дні тому Шахед атакували поїзд, а потім атакували ремонтну бригаду, позавчора Шахеди атакували жд міст, вчора вночі локомотивне депо.

Всі ці атаки йдуть на залізничну гілку Київ-Ковель", - розповів він.

За словами військового, завдання противника зупинити роботу цієї логістичної ланки Україна-Польща.

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"Атаки будуть продовжуватися. Хоч Шахеди заходять з РФ, я продовжую наполягати, що вони керуються з території Республіки Білорусь.

1. Щоб потім всі не охали і ахали, як на мосту в Маяках, треба захищати РЕБ і зенітними дронами цю залізничну гілку.

2. Треба засобами РЕР офіційно підтверджувати роботу пунктів управління Шахедами з Білорусі і виносити потім це все на РНБО.

3. До моменту захисту цієї гілки поїзда, вантажі та пасажири знаходяться в зоні ризику", - додав він.

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