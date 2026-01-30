Враг более суток бьет по железнодорожной станции Синельниково: движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено

Из-за российских атак на логистику АО "Укрзалізниця" все поезда, которые по расписанию должны были отправляться из Запорожья, отправляются из Днепра. Возможны определенные задержки рейсов.

Об этом сообщает "Укрзалізниця", информирует Цензор.НЕТ.

Враг бьет по железнодорожной станции Синельниково

"Более суток продолжается атака на железнодорожную инфраструктуру станции Синельниково: движение поездов временно ограничено до Днепра. Со вчерашнего дня враг уже нанес 7 ударов БПЛА по железнодорожной инфраструктуре станции. В регионе 16 часов подряд продолжается воздушная тревога. Повреждены вагоны электропоездов во время отстоя, грузовые вагоны, локомотивы, пути, электросеть, а также административные и производственные здания. К счастью, пострадавших нет", - рассказали в компании.

Ограничение движения поездов

Учитывая угрозы, мониторинговая команда и диспетчеры "Укрзалізниці" продолжают ограничения движения между Днепром и Запорожьем.

"Сегодня (30 января, - ред.) все поезда, которые по расписанию должны были отправляться из Запорожья, отправляются из Днепра, пассажиров всех вечерних поездов доставляем автобусными трансферами, предоставленными Запорожской ОВА", - рассказали в "УЗ".

Также возможны задержки рейсов, поскольку объездной автобусный маршрут и пересадка с автобусов на поезда в Днепре занимают время.

"Так, например, поезд № 731 Днепр - Киев отправился с задержкой 48 минут, но уже наверстывает отставание. Наши поездные бригады смогут точнее сориентировать по времени прибытия на конечную станцию после отправки из Днепра и координации с диспетчерами", - отметили в компании.

Также в компании призвали внимательно слушать объявления на вокзалах, информацию от поездных бригад и следить за push-уведомлениями в приложении УЗ.

"Укрзалізниця" продолжает мониторинг воздушных угроз и возобновит движение поездов по привычному маршруту после стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

