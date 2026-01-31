Из-за активности вражеских БПЛА возле железной дороги пассажиров пересаживают на автобусы, - "Укрзализныця"
"Укрзализныця" фиксирует активность российских беспилотников в непосредственной близости от инфраструктуры на пути следования поезда Запорожье-Днепр.
Об этом сообщает "Укрзализныця", - передает Цензор.НЕТ.
Запорожье
"Наш мониторинговый центр фиксирует активность БПЛА в непосредственной близости от инфраструктуры УЗ на пути следования, поэтому движение Запорожье-Днепр и обратно до 09:00 1 февраля будет осуществляться автобусными трансферами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация будет обновляться.
Харьковщина
Кроме того, из соображений безопасности пассажиров на участке Лозовая-Барвинково-Краматорск продолжают пересаживать на автобусы с объездным маршрутом.
За прошедшие сутки такими трансферами было перевезено более 2,2 тысячи пассажиров.
Сумщина
Также мониторинговые группы УЗ фиксируют активность БПЛА на пути следования поездов в Сумы. Поэтому осуществляются вынужденные остановки вблизи укрытий в случае непосредственной опасности. Движение сохраняется, контроль усилен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль