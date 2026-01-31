Ситуация с энергоснабжением на железной дороге стабилизирована. Поезда продолжают движение, - "УЗ"

Ситуация с энергоснабжением на железной дороге, возникшая из-за отключения внешнего питания, стабилизирована.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".

Поезда продолжают движение

"Электроснабжение восстановлено почти во всех регионах - поезда продолжают движение по своим маршрутам. Отставание от графика минимальное и будет наверстано", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на вокзалах есть свет и отопление, пункты обогрева работают в штатном режиме.

"Kyiv City Express возобновил движение. Ориентировочные задержки - 20-30 минут. Максимально догоняем график", - добавили в "УЗ".