Ситуацію з енергопостачанням на залізниці стабілізовано. Поїзди продовжують рух, - "УЗ"
Ситуацію з енергопостачанням на залізниці, що виникла через відключення зовнішнього живлення, стабілізовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".
Поїзди продовжують рух
"Електропостачання відновлено майже в усіх регіонах - поїзди продовжують рух за своїми маршрутами. Відставання від графіка мінімальні та будуть надолужені", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на вокзалах є світло й опалення, пункти обігріву працюють у штатному режимі.
"Kyiv City Express відновив рух. Орієнтовні затримки - 20–30 хвилин. Максимально наздоганяємо графік", - додали в "УЗ".
Андрій Макогон
