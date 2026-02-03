Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
Мощные взрывы прогремели в Киеве во время ночной тревоги

В Киеве в ночь на 3 февраля прогремели мощные взрывы.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

Обновленная информация


В 01:17 – киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в столице были вызовы медиков в Днепровский и Деснянский районы.

А глава КГВА Тимур Ткаченко написал о повреждении нескольких жилых многоэтажек, учебного заведения в Днепровском районе.

"Также есть сообщения из Деснянского района. Предварительно, повреждения хозяйственной застройки. Киевляне, находитесь в укрытиях. Ночь будет непростой. Давайте беречь друг друга",- добавил он.

Обновленная информация


В 00:52 - Виталий Кличко написал о том, что в Дарницком районе зафиксировано попадание в нежилую застройку, а в Днепровском - возгорание в помещении детского сада.

Краще нехай скаже де "блекаут" на масквє про який воно гундосило!!! П4дло брехливе зелене.
От вам і західна делегація "як ппо", і слово трампа про режим тиші в енергетиці до 5 лютого.

Срати чекісти на це хотіли, за ценой нє пастаят щоб вирубити Київ, Харків та Дніпро в такий мороз. Просто - бо можуть і це єдина радість цих маніяків.
Зеля мабуть з'їбався вчасно з Київа та чекає , щоб Трампону руку поцілувати біля туалету.
В ніч 2026-02-03 в Києві - до мінус 24 градусів.
Відділ метеопрогнозів Укргідрометцентру.

За останніми даними КМДА, 3 лютого за оптимістичним прогнозом у Києві світло буде по 4-5 годин на день.
03.02.2026 01:21 Ответить
Я його читаю, він інформацією ділиться.
Без політики зазвичай, коли з нею то вже не так
у нас тут у Дніпрі ****** *******,вже ******** рахувати балістику..
Ну що, неЛОХ, де твоя домовленість про енергетичне "перемир'я"?!!
Нашваберні кацапи - раби сатани х7йла ,від їх чекати доброго не варто.
"Нелох" -це гебешний агент, як і всі інши "Нелохи" -попередники, яки здали зброю кацапам, а зараз не випускають українців навіть врятуватися від цих ракет.
Нелох не президент України вже фактично, нічого не вирішує але дебіли і далі лижуть йому дупу, ви пля хто такі чи таке?
Протримайтесь ще хоч тиждень-два і потім всьо у вас буде нормально, ненормально буде в кацапів. Побачите.
це вам на марафоні розказали?
Мені не треба розказувати, в мене інтуїція розвинута.
В людини є свідомість і підсвідомість. Підсвідомість знає все, треба просто навчитись з нею спілкуватись і відрізняти правду від брехні, бо деколи вона бреше. Ще підвідомість називають інтуїцією, або передчуттям.
добре, перевіримо вашу інтуїцію.
Але 4 роки все нормально у кацапів, а у нас - ненормально. Якось трошки важкувато стало, бо просвіту не видно
Ага, я теж перевірю.
Інтуїція мені підказує чомусь завжди скоріше ніж щось відбувається. Якщо підказує щось буде за тиждень,то подія відбувається за 2-3. вношу корекції, але не завжди правильні. Помилка може бути тільки в часі.
Арестович, ти?
Який Арестовмч? Ти з печі звалився?
Ось такий
Не знаю такого, я не в Україні, не громадянин України і ніколи не був.
тому ви все бачите в розових окулярах. Приїдьте поживіть зараз і ваш прогноз миттєво зміниться
Застарий я для таких поїздок та ще й зимою. Мій прогноз не зміниться, змінитесь ви.
Ше не достатньо.
Основне джерело інтуіції цього провидця стопроцентно міститься в методичках жОПи, на яку він працює за миску помиїв
Яке ж ти глупе. (
А якщо не буде - приїдеш назад триматись?
Не приїду і чому назад? Я звідси, місцевий.
Не варто вірити членограю, це зрадник
Гуртуймося разом Українці!! Допомагаймо разом, чим можемо пройти цей важкий час!! ****** казиться кров'ю від свого безсилля знищити Українців і зробити їх атінРот !!
Таке ж було і перед кінцем московії та совдепії!!
Слава Україні!
Де ту їжу, ковдри, генератори, паливо, дрова ,газові обігрівачі ,гасові лампи та всяку решту роздають щоб гуртуватися ? Чи виживайте хто як зможе самі, хєр на вас, а ми потом штрафами за комуналку ваше майно арештуємо та заберемо ? Якесь те ***** скрізь, і ракети з кацапейки запускає, і тут гроші на захисту краде , і тут же закони такі приймає щоб обнести вас вже разом з білизною , зі своїми довбограями які "проста виконують наказ, закон"То вам яке ***** більше до вподоби.
В якому барі або кафе Відня гуртуймося?
а пуйло білий пушистий
Туск ,алло ти ще живий ?
А жранку знову вилізе Зєлєнсаій і скаже, що Кличко винен, що нема електроеннергії і тепла. Те ж буде твердити і Тимур Ткаченко. Крім Кличка винними будуть оголошені і комунальники та енергетики.
Все вірно . ГУРТУЄМОСЬ ! Допомагаєм один одному ! Тільки так . Нас завжди роз єєднували . Завжди . Купа ворогів працює цілодобово щоб ми були роз єднані . Ми гілочки одного їжачка !
які гілочки їжачка? мож голочки
Скоріше ми - це гілочки, впихнуті у величезну купу зеленого лайна
