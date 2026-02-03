Мощные взрывы прогремели в Киеве во время ночной тревоги

В Киеве в ночь на 3 февраля прогремели мощные взрывы.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

В 01:17 – киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в столице были вызовы медиков в Днепровский и Деснянский районы.

А глава КГВА Тимур Ткаченко написал о повреждении нескольких жилых многоэтажек, учебного заведения в Днепровском районе.

"Также есть сообщения из Деснянского района. Предварительно, повреждения хозяйственной застройки. Киевляне, находитесь в укрытиях. Ночь будет непростой. Давайте беречь друг друга",- добавил он.

В 00:52 - Виталий Кличко написал о том, что в Дарницком районе зафиксировано попадание в нежилую застройку, а в Днепровском - возгорание в помещении детского сада.

