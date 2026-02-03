Мощные взрывы прогремели в Киеве во время ночной тревоги
В Киеве в ночь на 3 февраля прогремели мощные взрывы.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.
Обновленная информация
В 01:17 – киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в столице были вызовы медиков в Днепровский и Деснянский районы.
А глава КГВА Тимур Ткаченко написал о повреждении нескольких жилых многоэтажек, учебного заведения в Днепровском районе.
"Также есть сообщения из Деснянского района. Предварительно, повреждения хозяйственной застройки. Киевляне, находитесь в укрытиях. Ночь будет непростой. Давайте беречь друг друга",- добавил он.
Обновленная информация
В 00:52 - Виталий Кличко написал о том, что в Дарницком районе зафиксировано попадание в нежилую застройку, а в Днепровском - возгорание в помещении детского сада.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Відділ метеопрогнозів Укргідрометцентру.
За останніми даними КМДА, 3 лютого за оптимістичним прогнозом у Києві світло буде по 4-5 годин на день.
Без політики зазвичай, коли з нею то вже не так
Срати чекісти на це хотіли, за ценой нє пастаят щоб вирубити Київ, Харків та Дніпро в такий мороз. Просто - бо можуть і це єдина радість цих маніяків.
В людини є свідомість і підсвідомість. Підсвідомість знає все, треба просто навчитись з нею спілкуватись і відрізняти правду від брехні, бо деколи вона бреше. Ще підвідомість називають інтуїцією, або передчуттям.
Але 4 роки все нормально у кацапів, а у нас - ненормально. Якось трошки важкувато стало, бо просвіту не видно
Таке ж було і перед кінцем московії та совдепії!!
Слава Україні!