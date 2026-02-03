Враг массированно атаковал Киев: последствия в пяти районах, двое пострадавших

В ночь на 3 февраля российские захватчики атаковали Киев беспилотниками и баллистическими ракетами. Взрывы прогремели в разных районах столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают городской голова Виталий Кличко и начальник КГГА Тимур Ткаченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Вызовы медиков в Днепровский и Деснянский районы. Столица под вражеской атакой.

В Дарницком районе попадание в нежилую застройку.

В Днепровском — возгорание в помещении детского сада", — написал ночью Кличко.

По информации Ткаченко, по состоянию на 3:40 зафиксированы последствия вражеской атаки в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мощные взрывы прогремели в Киеве во время ночной тревоги (обновлено)

Дарницкий район

Пожар в нежилой застройке в результате атаки. Повреждения 25-этажного дома и на другой локации - 5-этажного дома.

Деснянский район

Повреждение нежилого здания.

Днепровский район

На двух локациях обнаружены остатки вражеских объектов на открытой территории. Также зафиксировано повреждение территории детского сада. На другой локации - повреждение жилого 5-этажного дома.

Печерский район

Повреждена АЗС. Повреждениям подверглись припаркованные автомобили, здание заправки.

Шевченковский район

Предварительно известно, что вражеским ударом поврежден 22-х этажный жилой дом.

Пострадавшие

"Количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до двух", - отметил Ткаченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коммунальщикам удалось частично вернуть тепло для Троещины, - ДТЭК