Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
4 668 9

Враг массированно атаковал Киев: последствия в пяти районах, двое пострадавших

Атака РФ на Киев 3 февраля: последствия в Дарницком, Печерском и других районах

В ночь на 3 февраля российские захватчики атаковали Киев беспилотниками и баллистическими ракетами. Взрывы прогремели в разных районах столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают городской голова Виталий Кличко и начальник КГГА Тимур Ткаченко.

"Вызовы медиков в Днепровский и Деснянский районы. Столица под вражеской атакой.

В Дарницком районе попадание в нежилую застройку.

В Днепровском — возгорание в помещении детского сада", — написал ночью Кличко.

По информации Ткаченко, по состоянию на 3:40 зафиксированы последствия вражеской атаки в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах.

Дарницкий район 

Пожар в нежилой застройке в результате атаки. Повреждения 25-этажного дома и на другой локации - 5-этажного дома.

Деснянский район 

Повреждение нежилого здания.

Днепровский район 

На двух локациях обнаружены остатки вражеских объектов на открытой территории. Также зафиксировано повреждение территории детского сада. На другой локации - повреждение жилого 5-этажного дома.

Печерский район

Повреждена АЗС. Повреждениям подверглись припаркованные автомобили, здание заправки.

Шевченковский район 

Предварительно известно, что вражеским ударом поврежден 22-х этажный жилой дом.

Пострадавшие

"Количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до двух", - отметил Ткаченко.

А в ответ только потужный двойной удар по мааацкве.
03.02.2026 06:45 Ответить
03.02.2026 06:46 Ответить
Ти не розумієш, у всьому винен Кличко. А ці просто займалися бізнесом на користь себе любих
03.02.2026 07:25 Ответить
Я запутался среди виноватых. Кто из них держит первое место- Порох или Кличко?
03.02.2026 07:47 Ответить
Мабуть Кличко, бо він займає дохідне місце, яке дуже потрібно владі, бо старт місця вже вичерпані
03.02.2026 07:58 Ответить
"Результат перемовин про мир" трмпона-**ндона, пула-мордера та z-еленського у дії!
До них було ніяк, а після сходняка, стало ще кепсько! Гнати час такого "дипломата"!
03.02.2026 06:57 Ответить
а якби не було переговорів то й обстрілів би не було? вірно?
03.02.2026 07:36 Ответить
Близько 6.50 Повітряні сили повідомили про атаку Києва ракетами. Це можуть бути балістичні та крилаті ракети. Частина ракет атакує Трипільську ТЕЦ біля Києва, повідомили у ПС.
03.02.2026 07:30 Ответить
Потрапили в дитсадок і в житлові та нежитлові будинки, але світло знову зникло.
03.02.2026 08:43 Ответить
 
 