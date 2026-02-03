Враг массированно атаковал Киев: последствия в пяти районах, двое пострадавших
В ночь на 3 февраля российские захватчики атаковали Киев беспилотниками и баллистическими ракетами. Взрывы прогремели в разных районах столицы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают городской голова Виталий Кличко и начальник КГГА Тимур Ткаченко.
"Вызовы медиков в Днепровский и Деснянский районы. Столица под вражеской атакой.
В Дарницком районе попадание в нежилую застройку.
В Днепровском — возгорание в помещении детского сада", — написал ночью Кличко.
По информации Ткаченко, по состоянию на 3:40 зафиксированы последствия вражеской атаки в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах.
Дарницкий район
Пожар в нежилой застройке в результате атаки. Повреждения 25-этажного дома и на другой локации - 5-этажного дома.
Деснянский район
Повреждение нежилого здания.
Днепровский район
На двух локациях обнаружены остатки вражеских объектов на открытой территории. Также зафиксировано повреждение территории детского сада. На другой локации - повреждение жилого 5-этажного дома.
Печерский район
Повреждена АЗС. Повреждениям подверглись припаркованные автомобили, здание заправки.
Шевченковский район
Предварительно известно, что вражеским ударом поврежден 22-х этажный жилой дом.
Пострадавшие
"Количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до двух", - отметил Ткаченко.
