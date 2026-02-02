Коммунальщикам удалось частично вернуть тепло для Троещины, - ДТЭК

На киевской Троещине частично восстановлено теплоснабжение

Коммунальщикам удалось восстановить теплоснабжение для части жителей массива Троещина в Деснянском районе Киева.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

"Коммунальщикам удалось восстановить центральное теплоснабжение для части жителей Троещины", - говорится в сообщении.

Временные графики света

Также сообщается, что завтра, 3 февраля, с 07:00 утра по Деснянскому району будут применяться временные графики.

Ознакомиться с графиком можно в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".

Что предшествовало?

  • 24 января самая сложная ситуация с восстановлением электроэнергии наблюдалась на Троещине, где проблемы и с тепло-, и с водоснабжением, электричеством.
  • 29 января ДТЭК сообщает, что после российских атак ситуация с электроснабжением на Троещине в Киеве остается сложной.

Вовремя. На улице минус 20, отопления *** там плавал, а теперь и без обогревателя. Патужна.
02.02.2026 23:16 Ответить
Головне зробити висновок, хто у цьому винен. КЛІЧКО, ЗЕЛЕНСЬКИЙ чи 73% ********?
03.02.2026 07:32 Ответить
дауни!!!! харе таке писати!!!!
відновили і сидіть собі мовчки
03.02.2026 09:24 Ответить
 
 