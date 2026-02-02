Коммунальщикам удалось частично вернуть тепло для Троещины, - ДТЭК

Коммунальщикам удалось восстановить теплоснабжение для части жителей массива Троещина в Деснянском районе Киева.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Коммунальщикам удалось восстановить центральное теплоснабжение для части жителей Троещины", - говорится в сообщении.

Временные графики света

Также сообщается, что завтра, 3 февраля, с 07:00 утра по Деснянскому району будут применяться временные графики.

Ознакомиться с графиком можно в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".

Читайте также: В Киеве пока эвакуации не проводят: соцслужбы помогают людям, которые не могут позаботиться о себе, - КГГА

Что предшествовало?

24 января самая сложная ситуация с восстановлением электроэнергии наблюдалась на Троещине, где проблемы и с тепло-, и с водоснабжением, электричеством.

29 января ДТЭК сообщает, что после российских атак ситуация с электроснабжением на Троещине в Киеве остается сложной.

Читайте также: Авария в энергосистеме Киева: без тепла остаются около 80 домов, - Кличко