Коммунальщикам удалось частично вернуть тепло для Троещины, - ДТЭК
Коммунальщикам удалось восстановить теплоснабжение для части жителей массива Троещина в Деснянском районе Киева.
Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
Временные графики света
Также сообщается, что завтра, 3 февраля, с 07:00 утра по Деснянскому району будут применяться временные графики.
Ознакомиться с графиком можно в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".
Что предшествовало?
- 24 января самая сложная ситуация с восстановлением электроэнергии наблюдалась на Троещине, где проблемы и с тепло-, и с водоснабжением, электричеством.
- 29 января ДТЭК сообщает, что после российских атак ситуация с электроснабжением на Троещине в Киеве остается сложной.
відновили і сидіть собі мовчки