В Киеве пока эвакуацию не проводят: соцслужбы помогают людям, которые не могут позаботиться о себе, - КГГА
Об эвакуации жителей Киева пока не идет речи. Отдельно городские службы работают с людьми, которые не могут позаботиться о себе самостоятельно.
Об этом hromadske сообщили в КГГА, обработав данные от Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.
В городской власти подчеркнули, что социальные работники помогают нуждающимся людям с переселением, обеспечивают их горячим питанием, уходом и лекарствами.
"Городские власти призвали горожан информировать районные администрации или Департамент социальной и ветеранской политики КГГА о людях, которым нужна такая помощь", - говорится в сообщении.
По данным КГГА, в столице работает сеть из более чем 170 бюветных комплексов, из которых 154 могут функционировать с генераторами. Также круглосуточно работает коммунальная аптечная сеть "Фармація", даже в случае длительного отключения электроэнергии.
В КГГА добавили, что все действия направлены на обеспечение бесперебойной работы критической инфраструктуры и предоставление базовых услуг населению, даже при экстренных или стабилизационных отключениях. Для этого в городе обеспечено резервное питание объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, где это технически возможно.
Руководитель Деснянской РГА Максим Бахматов в интервью hromadske отметил, что план эвакуации в городе есть. "Если что-то произойдет и это будет настоящий кошмар, план эвакуации есть, 100%. Но пока мы следим за ситуацией, за состоянием наших укрытий, "пунктов несокрушимости" и пунктов обогрева", - сказал он.
Что предшествовало?
- Ранее городской голова Виталий Кличко в интервью Times заявлял, что в течение января столицу покинули около 600 тысяч человек, тогда как общее количество жителей города превышает 3 миллиона.
- Ранее Кличко призвал жителей временно выезжать за город, если есть такая возможность.
