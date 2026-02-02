У Києві наразі евакуації не проводять: соцслужби допомагають людям, які не можуть подбати про себе, - КМДА
Про евакуацію жителів Києва наразі не йдеться. Окремо міські служби працюють із людьми, які не можуть подбати про себе самостійно.
Про це hromadske повідомили в КМДА, опрацювавши дані від Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.
У міській владі наголосили, що соціальні працівники допомагають людям, які цього потребують, із переселенням, забезпечують їх гарячим харчуванням, доглядом і ліками.
"Міська влада закликала містян інформувати районні адміністрації чи Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА про людей, яким потрібна така допомога", - йдеться у повідомленні.
За даними КМДА, у столиці працює мережа з понад 170 бюветних комплексів, з яких 154 можуть функціонувати з генераторами. Також цілодобово працює комунальна аптечна мережа "Фармація", навіть у разі тривалого знеструмлення.
У КМДА додали, що всі дії спрямовані на забезпечення безперервної роботи критичної інфраструктури та надання базових послуг населенню, навіть за екстрених або стабілізаційних відключень. Для цього в місті забезпечено резервне живлення об’єктів теплопостачання, водопостачання та водовідведення, де це технічно можливо.
Керівник Деснянської РДА Максим Бахматов в інтерв’ю hromadske зазначив, що план евакуації у місті є. "Якщо щось станеться і це буде справжній кошмар, план евакуації є, 100%. Та поки що ми стежимо за ситуацією, за станом наших укриттів, "Пунктів незламності" і пунктів обігріву", - сказав він.
Що передувало?
- Раніше міський голова Віталій Кличко в інтерв’ю Times заявляв, що протягом січня столицю покинули близько 600 тисяч людей, тоді як загальна кількість мешканців міста перевищує 3 мільйони.
- Раніше Кличко закликав жителів тимчасово виїжджати за місто, якщо є така можливість.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль