У Києві наразі евакуації не проводять: соцслужби допомагають людям, які не можуть подбати про себе, - КМДА

Про евакуацію жителів Києва наразі не йдеться. Окремо міські служби працюють із людьми, які не можуть подбати про себе самостійно.

Про це hromadske повідомили в КМДА, опрацювавши дані від Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У міській владі наголосили, що соціальні працівники допомагають людям, які цього потребують, із переселенням, забезпечують їх гарячим харчуванням, доглядом і ліками.

"Міська влада закликала містян інформувати районні адміністрації чи Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА про людей, яким потрібна така допомога", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники підрозділу "Фенікс" евакуювали пораненого бійця 36-ї бригади наземним роботом. ВIДЕО

За даними КМДА, у столиці працює мережа з понад 170 бюветних комплексів, з яких 154 можуть функціонувати з генераторами. Також цілодобово працює комунальна аптечна мережа "Фармація", навіть у разі тривалого знеструмлення.

У КМДА додали, що всі дії спрямовані на забезпечення безперервної роботи критичної інфраструктури та надання базових послуг населенню, навіть за екстрених або стабілізаційних відключень. Для цього в місті забезпечено резервне живлення об’єктів теплопостачання, водопостачання та водовідведення, де це технічно можливо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили спеціальних операцій врятували українського захисника у "сірій зоні". ВIДЕО

Керівник Деснянської РДА Максим Бахматов в інтерв’ю hromadske зазначив, що план евакуації у місті є. "Якщо щось станеться і це буде справжній кошмар, план евакуації є, 100%. Та поки що ми стежимо за ситуацією, за станом наших укриттів, "Пунктів незламності" і пунктів обігріву", - сказав він.

Що передувало?

Раніше міський голова Віталій Кличко в інтерв’ю Times заявляв, що протягом січня столицю покинули близько 600 тисяч людей, тоді як загальна кількість мешканців міста перевищує 3 мільйони.

Раніше Кличко закликав жителів тимчасово виїжджати за місто, якщо є така можливість.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обов’язкову евакуацію родин із дітьми оголосили у семи населених пунктах Харківщини