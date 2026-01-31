Обов’язкову евакуацію родин із дітьми оголосили у семи населених пунктах Харківщини
У семи населених пунктах Старосалтівської територіальної громади Харківської області оголосили обов'язково евакуацію у примусовий спосіб сімей з дітьми.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов за підсумками засідання Ради оборони області, інформує Цензор.НЕТ.
Евакуація родин із дітьми
Йдеться про населені пункти:
- Березники;
- Вишневе;
- Гонтарівка;
- Металівка;
- Радькове;
- Зарічне;
- Широке.
За наявними даними, наразі в цих населених пунктах перебувають 25 дітей.
"Закликаємо родини з неповнолітніми невідкладно виїхати з небезпечних територій, бо йдеться про збереження життів", - наголосив Синєгубов.
Зазначається, що маршрути евакуації вже відпрацьовані. Для родин із дітьми передбачені місця тимчасового проживання.
Евакуйовані сім'ї отримають підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги.
оце, я розумію, дзеркальне перемир'я!