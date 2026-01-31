Обов’язкову евакуацію родин із дітьми оголосили у семи населених пунктах Харківщини

У семи населених пунктах Старосалтівської територіальної громади Харківської області оголосили обов'язково евакуацію у примусовий спосіб сімей з дітьми.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов за підсумками засідання Ради оборони області, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Евакуація родин із дітьми

Йдеться про населені пункти:

Березники;

Вишневе;

Гонтарівка;

Металівка;

Радькове;

Зарічне;

Широке.

Читайте також: Близько 300 місцевих жителів залишилось у Дворічанській громаді на Харківщині: ворожі дрони постійно полюють на цивільних, - МВА

За наявними даними, наразі в цих населених пунктах перебувають 25 дітей.

"Закликаємо родини з неповнолітніми невідкладно виїхати з небезпечних територій, бо йдеться про збереження життів", - наголосив Синєгубов.

Зазначається, що маршрути евакуації вже відпрацьовані. Для родин із дітьми передбачені місця тимчасового проживання.

Евакуйовані сім'ї отримають підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги.

Дивіться також: Батько у Куп’янську переховував 13-річного сина від примусової евакуації, погодився на виїзд лише після знищення будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж