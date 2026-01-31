Обов’язкову евакуацію родин із дітьми оголосили у семи населених пунктах Харківщини

Новини Евакуація на Харківщині
2 374 2

Харківщина: Оголошено обов’язкову евакуацію сімей з дітьми у 7 населених пунктах

У семи населених пунктах Старосалтівської територіальної громади Харківської області оголосили обов'язково евакуацію у примусовий спосіб сімей з дітьми.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов за підсумками засідання Ради оборони області, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про населені пункти:

  • Березники;
  • Вишневе;
  • Гонтарівка;
  • Металівка;
  • Радькове;
  • Зарічне;
  • Широке.

За наявними даними, наразі в цих населених пунктах перебувають 25 дітей.

"Закликаємо родини з неповнолітніми невідкладно виїхати з небезпечних територій, бо йдеться про збереження життів", - наголосив Синєгубов.

Зазначається, що маршрути евакуації вже відпрацьовані. Для родин із дітьми передбачені місця тимчасового проживання.

Евакуйовані сім'ї отримають підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги.

оце, я розумію, формула міра!
оце, я розумію, дзеркальне перемир'я!
