Обязательную эвакуацию семей с детьми объявили в семи населенных пунктах Харьковской области
В семи населенных пунктах Старосалтовской территориальной общины Харьковской области объявили об обязательной эвакуации в принудительном порядке семей с детьми.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов по итогам заседания Совета обороны области, информирует Цензор.НЕТ.
Эвакуация семей с детьми
Речь идет о населенных пунктах:
- Березники;
- Вишневое;
- Гонтаровка;
- Металловка;
- Радьково;
- Заречное;
- Широкое.
По имеющимся данным, в настоящее время в этих населенных пунктах находятся 25 детей.
"Призываем семьи с несовершеннолетними немедленно выехать из опасных территорий, потому что речь идет о спасении жизней", - подчеркнул Синегубов.
Отмечается, что маршруты эвакуации уже отработаны. Для семей с детьми предусмотрены места временного проживания.
Эвакуированные семьи получат поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к выплатам и гуманитарной помощи.
оце, я розумію, дзеркальне перемир'я!