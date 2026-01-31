Обязательную эвакуацию семей с детьми объявили в семи населенных пунктах Харьковской области

В семи населенных пунктах Старосалтовской территориальной общины Харьковской области объявили об обязательной эвакуации в принудительном порядке семей с детьми.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов по итогам заседания Совета обороны области, информирует Цензор.НЕТ.

Эвакуация семей с детьми

Речь идет о населенных пунктах:

Березники;

Вишневое;

Гонтаровка;

Металловка;

Радьково;

Заречное;

Широкое.

По имеющимся данным, в настоящее время в этих населенных пунктах находятся 25 детей.

"Призываем семьи с несовершеннолетними немедленно выехать из опасных территорий, потому что речь идет о спасении жизней", - подчеркнул Синегубов.

Отмечается, что маршруты эвакуации уже отработаны. Для семей с детьми предусмотрены места временного проживания.

Эвакуированные семьи получат поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к выплатам и гуманитарной помощи.

