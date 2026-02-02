Новости Ситуация с отоплением в Киеве
Авария в энергосистеме Киева: без тепла остаются около 80 домов, - Кличко

В Киеве после аварии в энергосистеме Украины, произошедшей 31 января, без теплоснабжения пока остаются около 80 жилых домов.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Около 80 домов еще без тепла

"В столице сейчас около 80 домов без тепла после аварии в энергосистеме Украины, произошедшей в минувшую субботу", - сообщил мэр.

Как отмечается, в минувшую субботу без отопления оказались 3419 многоэтажек.

Коммунальщики и энергетики круглосуточно работают, чтобы подключить дома к теплоснабжению.

Оперативные работы

Проводятся также оперативные работы по восстановлению отопления в многоэтажках, где происходят аварийные ситуации из-за сильных морозов и перебоев с электроснабжением.

+2
Котельні на біопаливі на українських котлах ДКВР і українських пальниках ТЕФФ будуються за два тижні.
02.02.2026 20:04 Ответить
+1
ещё один специалист и посредник розмовного жанра
02.02.2026 19:25 Ответить
+1
Фламінго і зеленський з бакановим і кабміндічами, чекають на потепління???
02.02.2026 19:33 Ответить
В найближчу ніч в Україні вдарять найсильніші морози за всю зиму. Найхолодніше буде в Сумській та Чернігівській областях, де в ніч на 3 лютого температура може опускатися до мінус 28 - мінус 30 градусів.

У Києві - до мінус 24 градусів.
Відділ метеопрогнозів Укргідрометцентру.
02.02.2026 18:30 Ответить
Шмигалю і свириденко, власники ДЕТЕК та інших компаній, заборонили про таке говорити Українцям, а тим більше, готувати Україну до таких дій ******!!
02.02.2026 21:02 Ответить
Саме час заморозити мацкву і членінабад, якби зелені мародери не розікрали ракетне виробництво.
02.02.2026 19:55 Ответить
Віталік! Тримайся! За 80 будинків не знімають із посади, тільки виборці можуть зняти....
02.02.2026 18:30 Ответить
На носі морози, меньше треба триндіти з усіх прасок бо завтра вранці знову українці будут без світла та тепла.
02.02.2026 19:33 Ответить
Вже два дні пережили. Не кіпішуй.
02.02.2026 20:43 Ответить
з понеділка знову -20
02.02.2026 22:50 Ответить
Наступного понеділка - 10 вночі у Києві
02.02.2026 22:55 Ответить
синоптик дає -20. Подивимося
02.02.2026 23:09 Ответить
Сьогодні 4 (Чотори) великих Енергооб'єкти атаковано.
Як тобі ранковий кіпіш в Україні?
03.02.2026 08:10 Ответить
Мова йшла про погоду , не перекручуй. - 30 та - 25 не було.
04.02.2026 10:52 Ответить
Взагалі була мова про кіздьожь можновладців якій за собою на ранок тягне масований обстріл, як і цього разу, + 1090 будинків, а мороз то обтяжуюча составна, і де ти голова бачила що я писав про морози в цифрах. Доречі спеціально для тебе повідомляю що вранці 03.02.26 як раз під час масованого обстрілу П.Борщагівка було -27°!
Продувжую кіпішувати.
04.02.2026 16:16 Ответить
Вчора до офіційного кіздежа було 80 будинків без опалення сьогодні 1170!
Продовжую кіпішувати.😎
https://censor.net/ua/news/3598593/darnytskyyi-i-dniprovskyyi-rayiony-kyyeva-bez-tepla
03.02.2026 08:55 Ответить
04.02.2026 10:53 Ответить
 
 