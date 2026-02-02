Авария в энергосистеме Киева: без тепла остаются около 80 домов, - Кличко

В Киеве после аварии в энергосистеме Украины, произошедшей 31 января, без теплоснабжения пока остаются около 80 жилых домов.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В столице сейчас около 80 домов без тепла после аварии в энергосистеме Украины, произошедшей в минувшую субботу", - сообщил мэр.

Как отмечается, в минувшую субботу без отопления оказались 3419 многоэтажек.

Коммунальщики и энергетики круглосуточно работают, чтобы подключить дома к теплоснабжению.

Оперативные работы

Проводятся также оперативные работы по восстановлению отопления в многоэтажках, где происходят аварийные ситуации из-за сильных морозов и перебоев с электроснабжением.

