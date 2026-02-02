Авария в энергосистеме Киева: без тепла остаются около 80 домов, - Кличко
В Киеве после аварии в энергосистеме Украины, произошедшей 31 января, без теплоснабжения пока остаются около 80 жилых домов.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Около 80 домов еще без тепла
"В столице сейчас около 80 домов без тепла после аварии в энергосистеме Украины, произошедшей в минувшую субботу", - сообщил мэр.
Как отмечается, в минувшую субботу без отопления оказались 3419 многоэтажек.
Коммунальщики и энергетики круглосуточно работают, чтобы подключить дома к теплоснабжению.
Оперативные работы
Проводятся также оперативные работы по восстановлению отопления в многоэтажках, где происходят аварийные ситуации из-за сильных морозов и перебоев с электроснабжением.
Топ комментарии
+2 Igor Liashenko #598365
показать весь комментарий02.02.2026 20:04 Ответить Ссылка
+1 Vi Wa
показать весь комментарий02.02.2026 19:25 Ответить Ссылка
+1 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий02.02.2026 19:33 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У Києві - до мінус 24 градусів.
Відділ метеопрогнозів Укргідрометцентру.
Як тобі ранковий кіпіш в Україні?
Продувжую кіпішувати.
Продовжую кіпішувати.😎
https://censor.net/ua/news/3598593/darnytskyyi-i-dniprovskyyi-rayiony-kyyeva-bez-tepla