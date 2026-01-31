Новости
3419 многоэтажек в Киеве остаются без тепла после аварийной ситуации в энергосистеме, - Кличко

Более 3400 многоэтажек Киева без тепла

По состоянию на вечер субботы, 31 января, в Киеве после аварийной ситуации в энергосистеме без отопления остаются 3419 многоэтажек.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Продолжается восстановление после аварийной ситуации

По его словам, Киев постепенно восстанавливает системы жизнеобеспечения города после аварийной ситуации в энергосистеме Украины.

"Авария привела к остановке работы систем водо- и теплоснабжения города. На левом берегу водоснабжение уже восстановили. Сейчас на пониженном давлении система водоснабжения работает в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах", - рассказал Кличко.

Сейчас, как рассказал городской голова, без отопления 3419 многоэтажек — преимущественно на правом берегу столицы.

"Коммунальщики и энергетики работают над восстановлением предоставления необходимых услуг киевлянам", - добавил он.

Читайте также: Из-за системной аварии полностью обесточена Черниговская область, - ОВА

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
  • По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
  • По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
  • В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
  • Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.

Смотрите также: Почти 500 человек вывели из метро Киева спасатели во время остановки поездов, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26260) Кличко Виталий (4641) Тарифы на отопление (806)
Топ комментарии
+8
Зараз ще набіжуть альтернативно обдаровані, у яких Кличко буде винний у каскадному збої енергосистеми.
31.01.2026 19:45 Ответить
+7
Не ври. Я сейчас в Киеве, нет отопления, воды и света, что может быть еще хуже? Ночью будет мороз- 26 и нет отопления и воды нет. даже холодной.
31.01.2026 19:54 Ответить
+5
Він вже зробив забудовою хмарочосів по всьому Києву які жруть електроенергію як 3 старі панельні будівлі, тим що не забезпечив Київ комунальними службами (нікому чистити снів та лід). Зруйнував архітектуру Києва.
31.01.2026 19:39 Ответить
ще пару днів - і у небоксера зявиться можливість провести "хук" для боксера
31.01.2026 19:27 Ответить
Можна зібрати аплодисменти від всієї країни
31.01.2026 19:29 Ответить
у Віталіка довгі руки - може тримати суперника на дистанції!
31.01.2026 19:31 Ответить
Вчора було 400. Зараз 3500. Він так само просто констатує інфу як і зеля.
31.01.2026 19:30 Ответить
а що він ще тобі скаже? чи зробить?
31.01.2026 19:33 Ответить
бо зараз кожний тулить тепли поли у кожній кімнаті
31.01.2026 19:48 Ответить
якщо нікому чистити сніг - ти цим можеш зайнятися. або ходи по снігу.
забудовники в ВР депутатствують, що їм той кличко?
31.01.2026 19:50 Ответить
Ти мені будеш платити за прибирання? Я живу в багатоповерхівці.
31.01.2026 19:52 Ответить
мені твій сніг не заважає. той сніг що мені заважає я прибираю, не чекаю комунальників, бо їх нема через агресивну мобілізаію і низькі з\п.
31.01.2026 19:56 Ответить
Ти прибираєш тільки зі своєї землі в приватному будинку. А в нас більшість населення живе в багатоповерхівках. Я сам повинен за дарма прибирати за всіх?
31.01.2026 20:00 Ответить
"Ти прибираєш тільки зі своєї землі в приватному будинку"- з чого ти взяв? я живу в багатоповерхівці.
31.01.2026 20:02 Ответить
"Я сам повинен за дарма прибирати за всіх?" - чим ви від каапів відрізняєтесь? ну 100% адіннарот. вони теж чекають що їм ***** з їх чиновниками і жеками порядок наведе.
31.01.2026 20:03 Ответить
Тоді за за що я комуналку плачу, якщо я сам повинен все робити? Зніміть з мене плату за їх роботу. Але ж ви зелені будете порівнювати з кацапами і мародерить нас. Ваш час доходить кінця
31.01.2026 21:40 Ответить
Я твоїх грошей не брав
31.01.2026 22:27 Ответить
В його партії у Київраді 20%.
31.01.2026 21:24 Ответить
На виборах Київради 2014 було у 2 рази більше голосів (40%). Вони половину втратили з тих пір.
31.01.2026 21:32 Ответить
Сьогодні щось зламали зелені рукожопи ,репетирували повний блекаут
31.01.2026 19:34 Ответить
Путін не вдарив, але діяли за старим планом
31.01.2026 19:57 Ответить
уран є, поклади вугілля є, в чому проблема?
31.01.2026 19:32 Ответить
Це ж було вже!
31.01.2026 19:39 Ответить
Да ******* вы уже. В других городах ситуация еще хуже.
31.01.2026 19:44 Ответить
Без перзидента було би ще гірше.
31.01.2026 19:58 Ответить
Куди там без нашого потужно лєпьорда.
31.01.2026 20:08 Ответить
Це 100%!!
31.01.2026 23:39 Ответить
И у нас нет. И тоже морозы. Но мы же не столица, нам все по остаточному принципу.
01.02.2026 11:44 Ответить
вы понимаете количество людей в Киеве? из-за этого он и более уязвим тоже. В статье писали про 3400 многоэтажек без тепла. Это много. Это несколько областных центров одновременно
01.02.2026 13:18 Ответить
Безпосередньо у аварії він не винен, але можна було підготуватись. Три воєнні зими (початок 2022 не рахую) були дуже теплі, тож мер із заступниками сподівались, що і ця зима такою ж буде. Мабуть, авось буває не тільки "русским".
31.01.2026 20:58 Ответить
А за відсутьніть ЕЕ теж Кличко винуватий? Чи ахметка з ДТЕК? А хто скоммуніздив 8 лярдів з бюджету Києва?
31.01.2026 21:07 Ответить
Місто раніше отримало 5 когенераційних установок - не встановлено жодної. Якщо ДТЕК не ворушився, мер мав кричати про це ще восени. Але - авось тепер став ще й українським.
31.01.2026 21:52 Ответить
При всій повазі. А зе! тут ні до чого? Кличко й так навипрошував/ купив коштом Києва, швидких, пожежних, пікапів, дронів - для фронту, Києва й інших міст України. А що зробив зе!?? Крав??
31.01.2026 22:43 Ответить
Що порішав з придбанням - це дуже добре, це йому плюс. А проконтролювати використання? ІМХО, використання такого обладнання, як когенераційні установки - це питання рівня керівництва міста. Звісно, мер не сам повинен це встановлювати, але міг же дати наказ одному із свої заступників (чи помічників) на кшталт "організувати встановлення до ...., про виконання доповісти".
31.01.2026 23:21 Ответить
PS Президента тут не захищаю, частково це і його провина, але, що стосується Києва, як це бачиться (коли обладнання було в Києві як мінімум з осені, але не було підключено) - це безпосередньо провина міського підрозділу ДТЕК та мера. А далі за ієрархією - керівництво ДТЕК по одній гілці та профільний міністр - віцепрем'єр - Прем'єр - Президент по гілці державної влади.
31.01.2026 23:27 Ответить
Щодо тих 8 лярдів - хто розподіляв міські кошти та допустив це розкрадання? Як казав Л. Берія (йому приписують) - кожна помилка має прізвище, ім'я та по-батькові.
31.01.2026 21:54 Ответить
Ти там курнув чи шо? Рішення про те, щоб забрати у Києва 8 лярдів приймалося ВР як внесення змін до бюджету 2025, от можеш почитати і трохи порозумнішати https://kyivcity.gov.ua/news/***********************************************************************************************************************************************************************/
Так що так потрібні тобі прізвища - це депутати ВР, що проголосували за
31.01.2026 21:58 Ответить
Ті гроші за рішенням ВР просто списали з рахунків.
31.01.2026 22:41 Ответить
Чесно - не знаю цю історію. Але гроші виділені на придбання чи побудову чогось, а потім списуються без цього придбання чи побудови, то виглядає як втрата грошей. І тоді (за Лаврентієм Павловичем) - кожна помилка має конкретний ПІБ.
31.01.2026 23:32 Ответить
PS Трохи погуглив - https://kyivcity.gov.ua/news/***********************************************************************************************************************************************************************/ ось тут про ці 8 лярдів (точка зору Київради). Якщо так (а схоже, що це так, враховуючи стосунки між Кличком та Зе), то тоді поправка - гроші у міста просто забрали, без обіцянки дати щось натомість
01.02.2026 00:28 Ответить
Он тобі вже пані Марина відповіла по суті. А я ще додам, що за 4 роки повномасштабки можна було подбати про посилення ППО та захист енергетики. Але схоже, що зебалаган був більш зацікавлений у розкраданні цих коштів.. Ну і у тому, щоб потім звалити на когось відповідальність, що ти зараз і допомагаєш їм робити.
31.01.2026 21:54 Ответить
1. Ми з Вами на брудершафт не пили, тож наполягаю на "Ви". Мій вік (62) дозволяє це вимагати, якщо хочете продовжувати розмову.
2. Пані Марині я відповів, ось посилання. Ваш допис лише додає до списку винних ще й Президента, з чим я частково згоден.
31.01.2026 22:00 Ответить
Нехай краще наперед воду позливають, а не чекають, коли батареї і труби полопаються.
31.01.2026 19:46 Ответить
позливай.
31.01.2026 20:12 Ответить
Cиноптики знову прогнозують сильні морози, залишається й ризик великого обстрілу, а це означає, що роботи в аварійників найближчим часом не поменшає.
31.01.2026 20:27 Ответить
Вже третій аварійник помер в Києві (( люди похилого, непризивного віку ж тільки залишились..

Треба визнавати - як небойові втрати та дорівнювати до загиблих на нулі..
31.01.2026 20:39 Ответить
Купу медиків загинуло в ковід. Ніхто їх до загиблих на нулі не приписував
Чи ето другое?
31.01.2026 22:41 Ответить
До чого тут медики ковідні?? Мене медики трохи не угробили, поставивши хибний діагноз, замість КОВІДу. Через тих падл я не ходжу. Бо їм забажалось бабла зрубити. Удавила б, тварюк.
31.01.2026 23:08 Ответить
"За майже чотири роки повномасштабної війни не заживлена альтернативними джерелами критична інфраструктура у столиці України! Чому не поставлені генератори до усіх водоканалів? Чому не поставлені генератори до систем теплозабезпечення? Це ж невеликі гроші, це можна було зробити".
31.01.2026 22:21 Ответить
В мене зранку позливали..
31.01.2026 20:37 Ответить
 
 