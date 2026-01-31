3419 многоэтажек в Киеве остаются без тепла после аварийной ситуации в энергосистеме, - Кличко
По состоянию на вечер субботы, 31 января, в Киеве после аварийной ситуации в энергосистеме без отопления остаются 3419 многоэтажек.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Продолжается восстановление после аварийной ситуации
По его словам, Киев постепенно восстанавливает системы жизнеобеспечения города после аварийной ситуации в энергосистеме Украины.
"Авария привела к остановке работы систем водо- и теплоснабжения города. На левом берегу водоснабжение уже восстановили. Сейчас на пониженном давлении система водоснабжения работает в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах", - рассказал Кличко.
Сейчас, как рассказал городской голова, без отопления 3419 многоэтажек — преимущественно на правом берегу столицы.
"Коммунальщики и энергетики работают над восстановлением предоставления необходимых услуг киевлянам", - добавил он.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
- По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
- По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
- В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
- Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
забудовники в ВР депутатствують, що їм той кличко?
Так що так потрібні тобі прізвища - це депутати ВР, що проголосували за
2. Пані Марині я відповів, ось посилання. Ваш допис лише додає до списку винних ще й Президента, з чим я частково згоден.
Треба визнавати - як небойові втрати та дорівнювати до загиблих на нулі..
Чи ето другое?