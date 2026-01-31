3419 багатоповерхівок у Києві залишаються без тепла після аварійної ситуації в енергосистемі, - Кличко

Станом на вечір суботи, 31 січня, у Києві після аварійної ситуації в енергосистемі без опалення залишаються 3419 багатоповерхівок.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Триває відновлення після аварійної ситуації

За його словами, Київ поступово відновлює системи життєзабезпечення міста після аварійної ситуації в енергосистемі України.

"Аварія призвела до зупинки роботи систем водо- та теплопостачання міста. На лівому березі постачання води вже відновили. Наразі на пониженому тиску система водопостачання працює в Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах", - розповів Кличко.

Наразі, як розповів міський голова, без опалення 3419 багатоповерхівок — переважно на правому березі столиці.

"Комунальники й енергетики працюють над відновленням надання необхідних послуг киянам", - додав він.

Читайте також: Через системну аварію повністю знеструмлена Чернігівщина, - ОВА

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.

За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.

За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.

В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.

Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.

Дивіться також: Майже 500 людей вивели з метро Києва рятувальники під час зупинки потягів, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж