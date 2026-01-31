3419 багатоповерхівок у Києві залишаються без тепла після аварійної ситуації в енергосистемі, - Кличко

Понад 3400 багатоповерхівок Києва без тепла

Станом на вечір суботи, 31 січня, у Києві після аварійної ситуації в енергосистемі без опалення залишаються 3419 багатоповерхівок.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Триває відновлення після аварійної ситуації

За його словами, Київ поступово відновлює системи життєзабезпечення міста після аварійної ситуації в енергосистемі України.

"Аварія призвела до зупинки роботи систем водо- та теплопостачання міста. На лівому березі постачання води вже відновили. Наразі на пониженому тиску система водопостачання працює в Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах", - розповів Кличко.

Наразі, як розповів міський голова, без опалення 3419 багатоповерхівок — переважно на правому березі столиці.

"Комунальники й енергетики працюють над відновленням надання необхідних послуг киянам", - додав він.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
  • За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
  • За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
  • В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
  • Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.

Зараз ще набіжуть альтернативно обдаровані, у яких Кличко буде винний у каскадному збої енергосистеми.
31.01.2026 19:45 Відповісти
Не ври. Я сейчас в Киеве, нет отопления, воды и света, что может быть еще хуже? Ночью будет мороз- 26 и нет отопления и воды нет. даже холодной.
31.01.2026 19:54 Відповісти
Він вже зробив забудовою хмарочосів по всьому Києву які жруть електроенергію як 3 старі панельні будівлі, тим що не забезпечив Київ комунальними службами (нікому чистити снів та лід). Зруйнував архітектуру Києва.
31.01.2026 19:39 Відповісти
ще пару днів - і у небоксера зявиться можливість провести "хук" для боксера
31.01.2026 19:27 Відповісти
Можна зібрати аплодисменти від всієї країни
31.01.2026 19:29 Відповісти
у Віталіка довгі руки - може тримати суперника на дистанції!
31.01.2026 19:31 Відповісти
Вчора було 400. Зараз 3500. Він так само просто констатує інфу як і зеля.
31.01.2026 19:30 Відповісти
а що він ще тобі скаже? чи зробить?
31.01.2026 19:33 Відповісти
31.01.2026 19:39 Відповісти
бо зараз кожний тулить тепли поли у кожній кімнаті
31.01.2026 19:48 Відповісти
якщо нікому чистити сніг - ти цим можеш зайнятися. або ходи по снігу.
забудовники в ВР депутатствують, що їм той кличко?
31.01.2026 19:50 Відповісти
Ти мені будеш платити за прибирання? Я живу в багатоповерхівці.
31.01.2026 19:52 Відповісти
мені твій сніг не заважає. той сніг що мені заважає я прибираю, не чекаю комунальників, бо їх нема через агресивну мобілізаію і низькі з\п.
31.01.2026 19:56 Відповісти
Ти прибираєш тільки зі своєї землі в приватному будинку. А в нас більшість населення живе в багатоповерхівках. Я сам повинен за дарма прибирати за всіх?
31.01.2026 20:00 Відповісти
"Ти прибираєш тільки зі своєї землі в приватному будинку"- з чого ти взяв? я живу в багатоповерхівці.
31.01.2026 20:02 Відповісти
"Я сам повинен за дарма прибирати за всіх?" - чим ви від каапів відрізняєтесь? ну 100% адіннарот. вони теж чекають що їм ***** з їх чиновниками і жеками порядок наведе.
31.01.2026 20:03 Відповісти
Тоді за за що я комуналку плачу, якщо я сам повинен все робити? Зніміть з мене плату за їх роботу. Але ж ви зелені будете порівнювати з кацапами і мародерить нас. Ваш час доходить кінця
31.01.2026 21:40 Відповісти
Я твоїх грошей не брав
31.01.2026 22:27 Відповісти
В його партії у Київраді 20%.
31.01.2026 21:24 Відповісти
На виборах Київради 2014 було у 2 рази більше голосів (40%). Вони половину втратили з тих пір.
31.01.2026 21:32 Відповісти
Сьогодні щось зламали зелені рукожопи ,репетирували повний блекаут
31.01.2026 19:34 Відповісти
Путін не вдарив, але діяли за старим планом
31.01.2026 19:57 Відповісти
уран є, поклади вугілля є, в чому проблема?
31.01.2026 19:32 Відповісти
Це ж було вже!
31.01.2026 19:39 Відповісти
Да ******* вы уже. В других городах ситуация еще хуже.
31.01.2026 19:44 Відповісти
31.01.2026 19:54 Відповісти
Без перзидента було би ще гірше.
31.01.2026 19:58 Відповісти
Куди там без нашого потужно лєпьорда.
31.01.2026 20:08 Відповісти
Це 100%!!
31.01.2026 23:39 Відповісти
И у нас нет. И тоже морозы. Но мы же не столица, нам все по остаточному принципу.
01.02.2026 11:44 Відповісти
вы понимаете количество людей в Киеве? из-за этого он и более уязвим тоже. В статье писали про 3400 многоэтажек без тепла. Это много. Это несколько областных центров одновременно
01.02.2026 13:18 Відповісти
31.01.2026 19:45 Відповісти
Безпосередньо у аварії він не винен, але можна було підготуватись. Три воєнні зими (початок 2022 не рахую) були дуже теплі, тож мер із заступниками сподівались, що і ця зима такою ж буде. Мабуть, авось буває не тільки "русским".
31.01.2026 20:58 Відповісти
А за відсутьніть ЕЕ теж Кличко винуватий? Чи ахметка з ДТЕК? А хто скоммуніздив 8 лярдів з бюджету Києва?
31.01.2026 21:07 Відповісти
Місто раніше отримало 5 когенераційних установок - не встановлено жодної. Якщо ДТЕК не ворушився, мер мав кричати про це ще восени. Але - авось тепер став ще й українським.
31.01.2026 21:52 Відповісти
При всій повазі. А зе! тут ні до чого? Кличко й так навипрошував/ купив коштом Києва, швидких, пожежних, пікапів, дронів - для фронту, Києва й інших міст України. А що зробив зе!?? Крав??
31.01.2026 22:43 Відповісти
Що порішав з придбанням - це дуже добре, це йому плюс. А проконтролювати використання? ІМХО, використання такого обладнання, як когенераційні установки - це питання рівня керівництва міста. Звісно, мер не сам повинен це встановлювати, але міг же дати наказ одному із свої заступників (чи помічників) на кшталт "організувати встановлення до ...., про виконання доповісти".
31.01.2026 23:21 Відповісти
PS Президента тут не захищаю, частково це і його провина, але, що стосується Києва, як це бачиться (коли обладнання було в Києві як мінімум з осені, але не було підключено) - це безпосередньо провина міського підрозділу ДТЕК та мера. А далі за ієрархією - керівництво ДТЕК по одній гілці та профільний міністр - віцепрем'єр - Прем'єр - Президент по гілці державної влади.
31.01.2026 23:27 Відповісти
Щодо тих 8 лярдів - хто розподіляв міські кошти та допустив це розкрадання? Як казав Л. Берія (йому приписують) - кожна помилка має прізвище, ім'я та по-батькові.
31.01.2026 21:54 Відповісти
Ти там курнув чи шо? Рішення про те, щоб забрати у Києва 8 лярдів приймалося ВР як внесення змін до бюджету 2025, от можеш почитати і трохи порозумнішати https://kyivcity.gov.ua/news/***********************************************************************************************************************************************************************/
Так що так потрібні тобі прізвища - це депутати ВР, що проголосували за
31.01.2026 21:58 Відповісти
Ті гроші за рішенням ВР просто списали з рахунків.
31.01.2026 22:41 Відповісти
Чесно - не знаю цю історію. Але гроші виділені на придбання чи побудову чогось, а потім списуються без цього придбання чи побудови, то виглядає як втрата грошей. І тоді (за Лаврентієм Павловичем) - кожна помилка має конкретний ПІБ.
31.01.2026 23:32 Відповісти
PS Трохи погуглив - https://kyivcity.gov.ua/news/***********************************************************************************************************************************************************************/ ось тут про ці 8 лярдів (точка зору Київради). Якщо так (а схоже, що це так, враховуючи стосунки між Кличком та Зе), то тоді поправка - гроші у міста просто забрали, без обіцянки дати щось натомість
01.02.2026 00:28 Відповісти
Он тобі вже пані Марина відповіла по суті. А я ще додам, що за 4 роки повномасштабки можна було подбати про посилення ППО та захист енергетики. Але схоже, що зебалаган був більш зацікавлений у розкраданні цих коштів.. Ну і у тому, щоб потім звалити на когось відповідальність, що ти зараз і допомагаєш їм робити.
31.01.2026 21:54 Відповісти
1. Ми з Вами на брудершафт не пили, тож наполягаю на "Ви". Мій вік (62) дозволяє це вимагати, якщо хочете продовжувати розмову.
2. Пані Марині я відповів, ось посилання. Ваш допис лише додає до списку винних ще й Президента, з чим я частково згоден.
31.01.2026 22:00 Відповісти
Нехай краще наперед воду позливають, а не чекають, коли батареї і труби полопаються.
31.01.2026 19:46 Відповісти
позливай.
31.01.2026 20:12 Відповісти
Cиноптики знову прогнозують сильні морози, залишається й ризик великого обстрілу, а це означає, що роботи в аварійників найближчим часом не поменшає.
31.01.2026 20:27 Відповісти
Вже третій аварійник помер в Києві (( люди похилого, непризивного віку ж тільки залишились..

Треба визнавати - як небойові втрати та дорівнювати до загиблих на нулі..
31.01.2026 20:39 Відповісти
Купу медиків загинуло в ковід. Ніхто їх до загиблих на нулі не приписував
Чи ето другое?
31.01.2026 22:41 Відповісти
До чого тут медики ковідні?? Мене медики трохи не угробили, поставивши хибний діагноз, замість КОВІДу. Через тих падл я не ходжу. Бо їм забажалось бабла зрубити. Удавила б, тварюк.
31.01.2026 23:08 Відповісти
"За майже чотири роки повномасштабної війни не заживлена альтернативними джерелами критична інфраструктура у столиці України! Чому не поставлені генератори до усіх водоканалів? Чому не поставлені генератори до систем теплозабезпечення? Це ж невеликі гроші, це можна було зробити".
31.01.2026 22:21 Відповісти
В мене зранку позливали..
31.01.2026 20:37 Відповісти
 
 