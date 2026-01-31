Майже 500 людей вивели з метро Києва рятувальники під час зупинки потягів, - ДСНС

У Києві через аварійне відключення електроенергії та зникнення напруги в метрополітені було призупинено рух поїздів, частина з яких зупинилася безпосередньо в тунелях між станціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Деталі рятувальної операції

Внаслідок аварійного відключення електроенергії та зникнення напруги у столичному метрополітені було призупинено рух поїздів. Деякі з них вимушено здійснили зупинку у тунелях між станціями.

Зокрема, один з поїздів зупинився за 100 метрів від станції "Вокзальна", а інший – за 1 км від станції "Видубичі".

Рятувальники разом з правоохоронцями допомогли пасажирам безпечно дістатися станцій. Усього з вагонів було виведено 481 людину.

