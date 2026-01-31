УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8358 відвідувачів онлайн
Новини Фото Масштабна аварія в енергосистемі
3 362 12

Майже 500 людей вивели з метро Києва рятувальники під час зупинки потягів, - ДСНС

У Києві через аварійне відключення електроенергії та зникнення напруги в метрополітені було призупинено рух поїздів, частина з яких зупинилася безпосередньо в тунелях між станціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі рятувальної операції

Внаслідок аварійного відключення електроенергії та зникнення напруги у столичному метрополітені було призупинено рух поїздів. Деякі з них вимушено здійснили зупинку у тунелях між станціями.

Зокрема, один з поїздів зупинився за 100 метрів від станції "Вокзальна", а інший – за 1 км від станції "Видубичі".

Також читайте: Через системну аварію повністю знеструмлена Чернігівщина, - ОВА

Рятувальники разом з правоохоронцями допомогли пасажирам безпечно дістатися станцій. Усього з вагонів було виведено 481 людину.

Також читайте: Критична інфраструктура вже зі світлом у Києві, на Київщині та Дніпропетровщині, - Шмигаль

Зупинка поїздів у тунелях київського метро: пасажирів вивели рятувальники
Зупинка поїздів у тунелях київського метро: пасажирів вивели рятувальники
Зупинка поїздів у тунелях київського метро: пасажирів вивели рятувальники
Зупинка поїздів у тунелях київського метро: пасажирів вивели рятувальники
Зупинка поїздів у тунелях київського метро: пасажирів вивели рятувальники
Зупинка поїздів у тунелях київського метро: пасажирів вивели рятувальники
Зупинка поїздів у тунелях київського метро: пасажирів вивели рятувальники

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
  • За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
  • За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
  • В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
  • Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.

Автор: 

Метрополітен (1418) ДСНС (5329)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Члєнограй,а обіцяний блекаут в москвабаді вже здійснився?
показати весь коментар
31.01.2026 18:04 Відповісти
+8
Він пожартував, щоб усі забули про Оман.
показати весь коментар
31.01.2026 18:08 Відповісти
+4
буде про що згадати, коли підуть знову переобирати ЗЄлєнського.

при Пороху такої м...ні НЕ було !

Україні потрібен Гетьман !

.
показати весь коментар
31.01.2026 18:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Члєнограй,а обіцяний блекаут в москвабаді вже здійснився?
показати весь коментар
31.01.2026 18:04 Відповісти
Вiдео є?
показати весь коментар
31.01.2026 18:06 Відповісти
Він пожартував, щоб усі забули про Оман.
показати весь коментар
31.01.2026 18:08 Відповісти
Це був гумор в стилі 95 кварталу, типа хоч поржем над вами.
показати весь коментар
31.01.2026 19:00 Відповісти
буде про що згадати, коли підуть знову переобирати ЗЄлєнського.

при Пороху такої м...ні НЕ було !

Україні потрібен Гетьман !

.
показати весь коментар
31.01.2026 18:25 Відповісти
Потужний предводітєль команчей може наробити блекаут навіть без москалів! Знай наших, Трамп!
показати весь коментар
31.01.2026 18:26 Відповісти
Хочеться запитати: за що оце все українцям? Чи. може для чого? Тільки не треба про те, що не тих обираємо. Подивіться навкруги України! Чи завжди вони обирають тих кого треба? Розумію, що питання сакрементальне. Просто боляче.
показати весь коментар
31.01.2026 18:58 Відповісти
Шерше ля фам, або дивись кому це на руку і хто на в шоколаді.
показати весь коментар
31.01.2026 19:03 Відповісти
Дайте угадаю.
1. Меркель в отставке - нет.
2. Баба Трампа в политику не лезет - нет.
3. Мишель Обама, Хилари Клинтон не прошли выборы - нет.
Остается только двое.
Итальянская Мелони и Вона. Мелони пассия Трампа. Как вариант, но на самом деле пи...даболка. Маркон в юбке. Значит Вона.
Это всё на руку Юлии Владимировне.
Хотя.....вы упомянули шоколад - Марина Порошенко?
показати весь коментар
31.01.2026 20:40 Відповісти
Да!!!! Лучше бы голову забыл! Скумбрия горчечего коп. Она?
показати весь коментар
31.01.2026 20:45 Відповісти
Не конкретизуй, це було образно, ти ще Ліліт згадай.
показати весь коментар
31.01.2026 20:49 Відповісти
Фраза «кому это выгодно» на латыни звучит как https://www.google.com/search?q=Cui+prodest%3F&oq=%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKABMgkIAhAhGAoYoAHSAQkyMTQxNGowajeoAhSwAgHxBbPUtsZhZ1Jc8QWz1LbGYWdSXA&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&mstk=AUtExfApK4x1Y1-LXXKG1ACKj1d01k6kImqTLcjM3K5ZcQBt_uM4P8ZzyHGJzkfSvYBBV6Xkx2YtcpwxCqmP2b1dInn-pTn7bQz31JWOk5kTQCQaR85YRIicPleyRHklTBpWQoofnFN-sQCeo4kbTIeIZ_MC-HeOM8F6-R32l0TNacDQk6w&csui=3&ved=2ahUKEwiUoPWFwraSAxVPDxAIHWdwAMYQgK4QegQIARAC Cui prodest? (ку́и про́дэст) или https://www.google.com/search?q=Cui+bono%3F&oq=%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKABMgkIAhAhGAoYoAHSAQkyMTQxNGowajeoAhSwAgHxBbPUtsZhZ1Jc8QWz1LbGYWdSXA&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&mstk=AUtExfApK4x1Y1-LXXKG1ACKj1d01k6kImqTLcjM3K5ZcQBt_uM4P8ZzyHGJzkfSvYBBV6Xkx2YtcpwxCqmP2b1dInn-pTn7bQz31JWOk5kTQCQaR85YRIicPleyRHklTBpWQoofnFN-sQCeo4kbTIeIZ_MC-HeOM8F6-R32l0TNacDQk6w&csui=3&ved=2ahUKEwiUoPWFwraSAxVPDxAIHWdwAMYQgK4QegQIARAD Cui bono? (ку́и бо́но). Это крылатое выражение означает поиск истинного заказчика или виновника преступления/
показати весь коментар
31.01.2026 21:31 Відповісти
 
 