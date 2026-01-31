Майже 500 людей вивели з метро Києва рятувальники під час зупинки потягів, - ДСНС
У Києві через аварійне відключення електроенергії та зникнення напруги в метрополітені було призупинено рух поїздів, частина з яких зупинилася безпосередньо в тунелях між станціями.
Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Деталі рятувальної операції
Внаслідок аварійного відключення електроенергії та зникнення напруги у столичному метрополітені було призупинено рух поїздів. Деякі з них вимушено здійснили зупинку у тунелях між станціями.
Зокрема, один з поїздів зупинився за 100 метрів від станції "Вокзальна", а інший – за 1 км від станції "Видубичі".
Рятувальники разом з правоохоронцями допомогли пасажирам безпечно дістатися станцій. Усього з вагонів було виведено 481 людину.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
- За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
- За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
- В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
- Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.
при Пороху такої м...ні НЕ було !
Україні потрібен Гетьман !
