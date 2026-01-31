Критична інфраструктура вже зі світлом у Києві, на Київщині та Дніпропетровщині, - Шмигаль
Станом на 14.00 в Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.
Про це повідомив у телеграм-каналі міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Далі відновлюватимуть світло людям
"Наступним етапом буде відбуватися поступове заживлення побутових споживачів. У Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло людям", - йдеться у повідомленні.
Як працює енергосистема?
За словами Шмигаля, енергосистема працює цілісно. Диспетчери "Укренерго" контролюють ситуацію.
"Водночас продовжуємо спостерігати значний дефіцит потужності. Низка областей залишається на аварійних графіках відключень. Енергетики працюють у режимі 24/7, аби повернути людям тепло та світло", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
- За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
- За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
- В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
- Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.
Метро не працює! Води світла тепла нема у всьому Києві!
Шо там штаб імені ******** ахметовського холуя шмигаля?
До речі! У тц києва туалети без води!
