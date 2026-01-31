Критична інфраструктура вже зі світлом у Києві, на Київщині та Дніпропетровщині, - Шмигаль

Станом на 14.00 в Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Далі відновлюватимуть світло людям

"Наступним етапом буде відбуватися поступове заживлення побутових споживачів. У Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло людям", - йдеться у повідомленні.

Як працює енергосистема?

За словами Шмигаля, енергосистема працює цілісно. Диспетчери "Укренерго" контролюють ситуацію.

"Водночас продовжуємо спостерігати значний дефіцит потужності. Низка областей залишається на аварійних графіках відключень. Енергетики працюють у режимі 24/7, аби повернути людям тепло та світло", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.

За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.

За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.

В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.

Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.

