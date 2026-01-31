УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8197 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії Масштабна аварія в енергосистемі
1 390 6

Критична інфраструктура вже зі світлом у Києві, на Київщині та Дніпропетровщині, - Шмигаль

енергетика відновлюється після аварії

Станом на 14.00 в Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Далі відновлюватимуть світло людям

"Наступним етапом буде відбуватися поступове заживлення побутових споживачів. У Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло людям", - йдеться у повідомленні.

Як працює енергосистема?

За словами Шмигаля, енергосистема працює цілісно. Диспетчери "Укренерго" контролюють ситуацію.

"Водночас продовжуємо спостерігати значний дефіцит потужності. Низка областей залишається на аварійних графіках відключень. Енергетики працюють у режимі 24/7, аби повернути людям тепло та світло", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без тепла в Києві залишається 253 багатоповерхівки, - Кличко

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
  • За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
  • За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
  • В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
  • Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.

Також читайте: Подачу гарячої води тимчасово припинять у Чернігові: все через дефіцит теплової потужності

Автор: 

енергетика (3772) Шмигаль Денис (4933) відключення світла (1672)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нагадав би ще, хто був прем'єр міністром в часи, коли Галущенко з Міндічем встановили шлагбауми по придбанню необхідних матеріалів та запчастин для вітчизняної енергетики... Бо ми забули (?)
показати весь коментар
31.01.2026 14:29 Відповісти
Докерувались зелені уйобки?
Метро не працює! Води світла тепла нема у всьому Києві!
Шо там штаб імені ******** ахметовського холуя шмигаля?

До речі! У тц києва туалети без води!
показати весь коментар
31.01.2026 14:42 Відповісти
Это он путьке намекает, мол продолжай даль фигачить, да не повезло Украинцам, по на выбирают всякое дерьмо, какая то карма.
показати весь коментар
31.01.2026 14:47 Відповісти
Зае....сь. У нас отменили экстренное отключение - вернулись к плановому. Пол села и не заметило экстренного отключения.
показати весь коментар
31.01.2026 14:58 Відповісти
баран шмиргаль працює речником, ні на що інше не здатний. а зарплату отримує , як у міністра.
показати весь коментар
31.01.2026 15:41 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/pMTCg-v2d-I

УПОРОТИЙ зЄ розказує журналістам у 2019 р як Порошенко повинен був заарештувати Свинарчука й сам піти у відставку
показати весь коментар
31.01.2026 16:15 Відповісти
 
 