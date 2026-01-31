РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10010 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии Масштабная авария в энергосистеме
1 390 6

Критическая инфраструктура уже со светом в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, - Шмыгаль

энергетика восстанавливается после аварии

По состоянию на 14.00 в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях восстановлено энергоснабжение для критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Далее будут восстанавливать свет людям

"Следующим этапом будет происходить постепенное восстановление бытовых потребителей. В Харьковской, Житомирской и Одесской областях уже возвращают свет людям", - говорится в сообщении.

Как работает энергосистема?

По словам Шмыгаля, энергосистема работает целостно. Диспетчеры "Укрэнерго" контролируют ситуацию.

"В то же время продолжаем наблюдать значительный дефицит мощности. Ряд областей остается на аварийных графиках отключений. Энергетики работают в режиме 24/7, чтобы вернуть людям тепло и свет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без тепла в Киеве остаются 253 многоэтажки, - Кличко

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
  • По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
  • По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
  • В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
  • Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.

Читайте также: Подачу горячей воды временно прекратят в Чернигове: все из-за дефицита тепловой мощности

Автор: 

энергетика (3445) Шмыгаль Денис (2965) отключение света (773)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нагадав би ще, хто був прем'єр міністром в часи, коли Галущенко з Міндічем встановили шлагбауми по придбанню необхідних матеріалів та запчастин для вітчизняної енергетики... Бо ми забули (?)
показать весь комментарий
31.01.2026 14:29 Ответить
Докерувались зелені уйобки?
Метро не працює! Води світла тепла нема у всьому Києві!
Шо там штаб імені ******** ахметовського холуя шмигаля?

До речі! У тц києва туалети без води!
показать весь комментарий
31.01.2026 14:42 Ответить
Это он путьке намекает, мол продолжай даль фигачить, да не повезло Украинцам, по на выбирают всякое дерьмо, какая то карма.
показать весь комментарий
31.01.2026 14:47 Ответить
Зае....сь. У нас отменили экстренное отключение - вернулись к плановому. Пол села и не заметило экстренного отключения.
показать весь комментарий
31.01.2026 14:58 Ответить
баран шмиргаль працює речником, ні на що інше не здатний. а зарплату отримує , як у міністра.
показать весь комментарий
31.01.2026 15:41 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/pMTCg-v2d-I

УПОРОТИЙ зЄ розказує журналістам у 2019 р як Порошенко повинен був заарештувати Свинарчука й сам піти у відставку
показать весь комментарий
31.01.2026 16:15 Ответить
 
 