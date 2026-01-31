Критическая инфраструктура уже со светом в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, - Шмыгаль

По состоянию на 14.00 в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях восстановлено энергоснабжение для критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Далее будут восстанавливать свет людям

"Следующим этапом будет происходить постепенное восстановление бытовых потребителей. В Харьковской, Житомирской и Одесской областях уже возвращают свет людям", - говорится в сообщении.

Как работает энергосистема?

По словам Шмыгаля, энергосистема работает целостно. Диспетчеры "Укрэнерго" контролируют ситуацию.

"В то же время продолжаем наблюдать значительный дефицит мощности. Ряд областей остается на аварийных графиках отключений. Энергетики работают в режиме 24/7, чтобы вернуть людям тепло и свет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без тепла в Киеве остаются 253 многоэтажки, - Кличко

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.

По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.

По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.

В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.

Читайте также: Подачу горячей воды временно прекратят в Чернигове: все из-за дефицита тепловой мощности