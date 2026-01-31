Почти 500 человек вывели из метро Киева спасатели во время остановки поездов, - ГСЧС
В Киеве из-за аварийного отключения электроэнергии и исчезновения напряжения в метрополитене было приостановлено движение поездов, часть из которых остановилась непосредственно в туннелях между станциями.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Детали спасательной операции
В результате аварийного отключения электроэнергии и исчезновения напряжения в столичном метрополитене было приостановлено движение поездов. Некоторые из них вынужденно остановились в тоннелях между станциями.
В частности, один из поездов остановился в 100 метрах от станции "Вокзальная", а другой – в 1 км от станции "Выдубичи".
Спасатели вместе с правоохранителями помогли пассажирам безопасно добраться до станций. Всего из вагонов было выведено 481 человек.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
- По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
- По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
- В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
- Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.
