Почти 500 человек вывели из метро Киева спасатели во время остановки поездов, - ГСЧС

В Киеве из-за аварийного отключения электроэнергии и исчезновения напряжения в метрополитене было приостановлено движение поездов, часть из которых остановилась непосредственно в туннелях между станциями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Детали спасательной операции

В частности, один из поездов остановился в 100 метрах от станции "Вокзальная", а другой – в 1 км от станции "Выдубичи".

Спасатели вместе с правоохранителями помогли пассажирам безопасно добраться до станций. Всего из вагонов было выведено 481 человек.

