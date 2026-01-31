Почти 500 человек вывели из метро Киева спасатели во время остановки поездов, - ГСЧС

В Киеве из-за аварийного отключения электроэнергии и исчезновения напряжения в метрополитене было приостановлено движение поездов, часть из которых остановилась непосредственно в туннелях между станциями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Детали спасательной операции

В результате аварийного отключения электроэнергии и исчезновения напряжения в столичном метрополитене было приостановлено движение поездов. Некоторые из них вынужденно остановились в тоннелях между станциями.

В частности, один из поездов остановился в 100 метрах от станции "Вокзальная", а другой – в 1 км от станции "Выдубичи".

Спасатели вместе с правоохранителями помогли пассажирам безопасно добраться до станций. Всего из вагонов было выведено 481 человек.

Остановка поездов в тоннелях киевского метро: пассажиров вывели спасатели
Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
  • По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
  • По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
  • В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
  • Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.

+16
31.01.2026 18:04
Він пожартував, щоб усі забули про Оман.
31.01.2026 18:08
буде про що згадати, коли підуть знову переобирати ЗЄлєнського.

при Пороху такої м...ні НЕ було !

Україні потрібен Гетьман !

.
31.01.2026 18:25
Члєнограй,а обіцяний блекаут в москвабаді вже здійснився?
31.01.2026 18:04
Вiдео є?
31.01.2026 18:06
Він пожартував, щоб усі забули про Оман.
31.01.2026 18:08
Це був гумор в стилі 95 кварталу, типа хоч поржем над вами.
31.01.2026 19:00
буде про що згадати, коли підуть знову переобирати ЗЄлєнського.

при Пороху такої м...ні НЕ було !

Україні потрібен Гетьман !

.
31.01.2026 18:25
Потужний предводітєль команчей може наробити блекаут навіть без москалів! Знай наших, Трамп!
31.01.2026 18:26
Хочеться запитати: за що оце все українцям? Чи. може для чого? Тільки не треба про те, що не тих обираємо. Подивіться навкруги України! Чи завжди вони обирають тих кого треба? Розумію, що питання сакрементальне. Просто боляче.
31.01.2026 18:58
Шерше ля фам, або дивись кому це на руку і хто на в шоколаді.
31.01.2026 19:03
Дайте угадаю.
1. Меркель в отставке - нет.
2. Баба Трампа в политику не лезет - нет.
3. Мишель Обама, Хилари Клинтон не прошли выборы - нет.
Остается только двое.
Итальянская Мелони и Вона. Мелони пассия Трампа. Как вариант, но на самом деле пи...даболка. Маркон в юбке. Значит Вона.
Это всё на руку Юлии Владимировне.
Хотя.....вы упомянули шоколад - Марина Порошенко?
31.01.2026 20:40
Да!!!! Лучше бы голову забыл! Скумбрия горчечего коп. Она?
31.01.2026 20:45
Не конкретизуй, це було образно, ти ще Ліліт згадай.
31.01.2026 20:49
Фраза «кому это выгодно» на латыни звучит как https://www.google.com/search?q=Cui+prodest%3F&oq=%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKABMgkIAhAhGAoYoAHSAQkyMTQxNGowajeoAhSwAgHxBbPUtsZhZ1Jc8QWz1LbGYWdSXA&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&mstk=AUtExfApK4x1Y1-LXXKG1ACKj1d01k6kImqTLcjM3K5ZcQBt_uM4P8ZzyHGJzkfSvYBBV6Xkx2YtcpwxCqmP2b1dInn-pTn7bQz31JWOk5kTQCQaR85YRIicPleyRHklTBpWQoofnFN-sQCeo4kbTIeIZ_MC-HeOM8F6-R32l0TNacDQk6w&csui=3&ved=2ahUKEwiUoPWFwraSAxVPDxAIHWdwAMYQgK4QegQIARAC Cui prodest? (ку́и про́дэст) или https://www.google.com/search?q=Cui+bono%3F&oq=%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKABMgkIAhAhGAoYoAHSAQkyMTQxNGowajeoAhSwAgHxBbPUtsZhZ1Jc8QWz1LbGYWdSXA&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&mstk=AUtExfApK4x1Y1-LXXKG1ACKj1d01k6kImqTLcjM3K5ZcQBt_uM4P8ZzyHGJzkfSvYBBV6Xkx2YtcpwxCqmP2b1dInn-pTn7bQz31JWOk5kTQCQaR85YRIicPleyRHklTBpWQoofnFN-sQCeo4kbTIeIZ_MC-HeOM8F6-R32l0TNacDQk6w&csui=3&ved=2ahUKEwiUoPWFwraSAxVPDxAIHWdwAMYQgK4QegQIARAD Cui bono? (ку́и бо́но). Это крылатое выражение означает поиск истинного заказчика или виновника преступления/
31.01.2026 21:31
 
 