РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10010 посетителей онлайн
Новости Масштабная авария в энергосистеме
2 422 6

Из-за системной аварии полностью обесточена Черниговская область, - ОВА

Черниговская область полностью обесточена

Из-за системной аварии в энергетической инфраструктуре Украины Черниговская область полностью обесточена.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Из-за системной аварии в энергетической инфраструктуре Украины Черниговщина, как и ряд других областей, оказалась полностью обесточена. Держу связь с правительством и "Укрэнерго" по поводу ситуации", - отметил он.

Читайте также: Энергосистема Киевской области работает в режиме восстановления, - ОГА

Критическая инфраструктура работает

По словам Чауса, в Черниговской области все объекты критической инфраструктуры функционируют штатно - задействованы альтернативные источники питания. По оперативной информации, электроснабжение начинают возвращать.

"Если через несколько часов ситуация в энергосети не стабилизируется – по области задействуем алгоритм полного перехода на резервное питание. Соответствующие решения сейчас принимаются и в общинах. Отдельно отрабатываем вопрос устойчивости связи", - рассказал глава ОГА.

Читайте также: Критическая инфраструктура уже со светом в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, - Шмыгаль

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
  • По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
  • По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
  • Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, в электроэнергетической сети Украины произошло каскадное отключение из-за технологического нарушения.
  • В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
  • Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2377) отключение света (773) Черниговская область (1542)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
31.01.2026 16:06 Ответить
Гаспадін Путін, дайте Бубочке енергетичне переміріє, він сам все зробить без ракет та шахедів. Куди зелені сунули своє потужноє рило, там усюди перемога.
показать весь комментарий
31.01.2026 16:12 Ответить
Шмигаль став енергетичнмм міністром..
показать весь комментарий
31.01.2026 16:29 Ответить
Та не системна аварія, а робота диверсантів та зрадників. А наші спецслужби лише думають як заховати Баканова та Єрмака від слідства.
показать весь комментарий
31.01.2026 18:51 Ответить
"Через системну аварію повністю знеструмлена Чернігівщина, - ОВА. Залишилася без світла... Утворення і використання подібних "визначень" стану електромереж..

Насправді аварійне відключення мережі/мереж...
показать весь комментарий
31.01.2026 19:29 Ответить
 
 