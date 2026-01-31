Из-за системной аварии полностью обесточена Черниговская область, - ОВА
Из-за системной аварии в энергетической инфраструктуре Украины Черниговская область полностью обесточена.
Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Из-за системной аварии в энергетической инфраструктуре Украины Черниговщина, как и ряд других областей, оказалась полностью обесточена. Держу связь с правительством и "Укрэнерго" по поводу ситуации", - отметил он.
Критическая инфраструктура работает
По словам Чауса, в Черниговской области все объекты критической инфраструктуры функционируют штатно - задействованы альтернативные источники питания. По оперативной информации, электроснабжение начинают возвращать.
"Если через несколько часов ситуация в энергосети не стабилизируется – по области задействуем алгоритм полного перехода на резервное питание. Соответствующие решения сейчас принимаются и в общинах. Отдельно отрабатываем вопрос устойчивости связи", - рассказал глава ОГА.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
- По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
- По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
- Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, в электроэнергетической сети Украины произошло каскадное отключение из-за технологического нарушения.
- В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
- Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.
