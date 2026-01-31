Из-за системной аварии полностью обесточена Черниговская область, - ОВА

Из-за системной аварии в энергетической инфраструктуре Украины Черниговская область полностью обесточена.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Из-за системной аварии в энергетической инфраструктуре Украины Черниговщина, как и ряд других областей, оказалась полностью обесточена. Держу связь с правительством и "Укрэнерго" по поводу ситуации", - отметил он.

Критическая инфраструктура работает

По словам Чауса, в Черниговской области все объекты критической инфраструктуры функционируют штатно - задействованы альтернативные источники питания. По оперативной информации, электроснабжение начинают возвращать.

"Если через несколько часов ситуация в энергосети не стабилизируется – по области задействуем алгоритм полного перехода на резервное питание. Соответствующие решения сейчас принимаются и в общинах. Отдельно отрабатываем вопрос устойчивости связи", - рассказал глава ОГА.

