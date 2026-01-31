Через системну аварію повністю знеструмлена Чернігівщина, - ОВА
Через системну аварію в енергетичній інфраструктурі України Чернігівська область повністю знеструмлена.
Про це повідомив глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Через системну аварію в енергетичній інфраструктурі України Чернігівщина, як і низка інших областей, опинилась повністю знеструмлено. Тримаю зв’язок з урядом та "Укренерго" щодо ситуації", - зазначив він.
Критична інфраструктура працює
За словами Чауса, на Чернігівщині всі об’єкти критичної інфраструктури функціонують штатно – задіяні альтернативні джерела живлення. За оперативною інформацією, електропостачання починають повертати.
"Якщо за кілька годин ситуація в енергомережі не стабілізується – по області задіємо алгоритм повного переходу на резервне живлення. Відповідні рішення зараз приймаються і в громадах. Окремо відпрацьовуємо питання сталості зв’язку", - розповів голова ОВА.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
- За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
- За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
- Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, в електроенергетичній мережі України відбулося каскадне відключення через технологічне порушення.
- В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
- Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.
Насправді аварійне відключення мережі/мереж...