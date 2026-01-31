УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8349 відвідувачів онлайн
Новини Масштабна аварія в енергосистемі
2 422 6

Через системну аварію повністю знеструмлена Чернігівщина, - ОВА

Чернігівщина повністю знеструмлена

Через системну аварію в енергетичній інфраструктурі України Чернігівська область повністю знеструмлена.

Про це повідомив глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Через системну аварію в енергетичній інфраструктурі України Чернігівщина, як і низка інших областей, опинилась повністю знеструмлено. Тримаю зв’язок з урядом та "Укренерго" щодо ситуації", - зазначив він.

Також читайте: Енергосистема Київщини працює в режимі відновлення, - ОВА

Критична інфраструктура працює

За словами Чауса, на Чернігівщині всі об’єкти критичної інфраструктури функціонують штатно – задіяні альтернативні джерела живлення. За оперативною інформацією, електропостачання починають повертати.

"Якщо за кілька годин ситуація в енергомережі не стабілізується – по області задіємо алгоритм повного переходу на резервне живлення. Відповідні рішення зараз приймаються і в громадах. Окремо відпрацьовуємо питання сталості зв’язку", - розповів голова ОВА.

Також читайте: Критична інфраструктура вже зі світлом у Києві, на Київщині та Дніпропетровщині, - Шмигаль

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
  • За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
  • За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
  • Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, в електроенергетичній мережі України відбулося каскадне відключення через технологічне порушення.
  • В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
  • Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.

Автор: 

електроенергія (6839) відключення світла (1672) Чернігівська область (1334)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
31.01.2026 16:06 Відповісти
Гаспадін Путін, дайте Бубочке енергетичне переміріє, він сам все зробить без ракет та шахедів. Куди зелені сунули своє потужноє рило, там усюди перемога.
показати весь коментар
31.01.2026 16:12 Відповісти
Шмигаль став енергетичнмм міністром..
показати весь коментар
31.01.2026 16:29 Відповісти
Та не системна аварія, а робота диверсантів та зрадників. А наші спецслужби лише думають як заховати Баканова та Єрмака від слідства.
показати весь коментар
31.01.2026 18:51 Відповісти
"Через системну аварію повністю знеструмлена Чернігівщина, - ОВА. Залишилася без світла... Утворення і використання подібних "визначень" стану електромереж..

Насправді аварійне відключення мережі/мереж...
показати весь коментар
31.01.2026 19:29 Відповісти
 
 