Аварія в енергосистемі Києва: без тепла залишаються близько 80 будинків, - Кличко

У Києві після аварії в енергосистемі України, що сталася 31 січня, без теплопостачання наразі залишаються близько 80 житлових будинків.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У столиці наразі близько 80 будинків без тепла після аварії в енергосистемі України, що сталася минулої суботи", - повідомив мер.

Як зазначається, минулої суботи без опалення опинилися 3419 багатоповерхівок.

Комунальники й енергетики цілодобово працюють, щоб підключити будинки до теплопостачання.

Оперативні роботи

Відбуваються також оперативні роботи з відновлення опалення в багатоповерхівках, де трапляються аварійні ситуації через сильні морози та перебої з електропостачанням.

