У частині будинків Києва тимчасово обмежили гарячу воду для відновлення опалення, - КМДА
У Києві тимчасово обмежили постачання гарячої води у деяких житлових будинках, щоб вивільнити теплову потужність для відновлення централізованого опалення.
Про це повідомили в КМДА, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Обмеження стосуються лише тих будинків, де технічно необхідно перезапустити систему теплопостачання, і не охоплюють весь житловий фонд міста.
"Особливо це актуально в умовах, коли систему доводиться запускати не вперше, а втретє - як у частині житлового фонду Деснянського району", - пояснює столична влада.
Там наголосили, що це тимчасовий і вимушений крок, спрямований на відновлення тепла після наслідків ворожих атак.
- У Києві близько 200 будинків залишаються без опалення, більшість із них на правому березі міста.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
- За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
- За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
- В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
- Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії.
- Ввечері 31 січня енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка сталася вранці суботи.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ціркуляційний насос, а його живлення ел.енергиєю з цього будинку.
Коли ел. енергії нема ,система не працює, в наслідок--зупинка і можливо
замерзання труб. Це все для будівелень більше 11поверхів , згідно
СНіПу часів СРСР(кінець 80х років)
в четверти квартир, а в 7.00 нет полностью в четверти квартир.
Надо травить воздух, а кто єто будет делать?
ЖЕК отвечает--" Нет давления в сети--виновата котельная",
а теплоєнерго кивает на ЖЕК. Как по Крылову" А воз и там по-ныне".