Новини
У частині будинків Києва тимчасово обмежили гарячу воду для відновлення опалення, - КМДА

У Києві тимчасово обмежили постачання гарячої води у деяких житлових будинках, щоб вивільнити теплову потужність для відновлення централізованого опалення.

Про це повідомили в КМДА, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Обмеження стосуються лише тих будинків, де технічно необхідно перезапустити систему теплопостачання, і не охоплюють весь житловий фонд міста. 

"Особливо це актуально в умовах, коли систему доводиться запускати не вперше, а втретє - як у частині житлового фонду Деснянського району", - пояснює столична влада.

Там наголосили, що це тимчасовий і вимушений крок, спрямований на відновлення тепла після наслідків ворожих атак.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
  • За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
  • За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
  • В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
  • Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії.
  • Ввечері 31 січня енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка сталася вранці суботи.

А що всій країні бойлери втюхали через свої фірмочки, а Київ досі з централізованим опаленням?
02.02.2026 13:40 Відповісти
Як що ставити на опалення проміжний бойлер,то треба ставити
ціркуляційний насос, а його живлення ел.енергиєю з цього будинку.
Коли ел. енергії нема ,система не працює, в наслідок--зупинка і можливо
замерзання труб. Це все для будівелень більше 11поверхів , згідно
СНіПу часів СРСР(кінець 80х років)
02.02.2026 14:19 Відповісти
Коли люди хотіли поставити індивілуальне тепло, навіть коли не користувався централізованим опаленням. Людей ламали через коліно , мерія видавалп дибільні постанови про заборону, а тепер ніхрена не можуть зробити бо крадуть і не підготовилися і люди замерзають. Гнила влада і виродки все собі і ніхрена народу.
04.02.2026 20:44 Відповісти
02.02.2026 14:02 Відповісти
В 2.00 отопление работало во всех квартирах, в 4.00 нет частично
в четверти квартир, а в 7.00 нет полностью в четверти квартир.
Надо травить воздух, а кто єто будет делать?
ЖЕК отвечает--" Нет давления в сети--виновата котельная",
а теплоєнерго кивает на ЖЕК. Как по Крылову" А воз и там по-ныне".
02.02.2026 14:11 Відповісти
Ни первого ни второго не видел с 9 января. Единственное спасение со светом жирую. С обогревателем 10-15 градусов удается держать.
02.02.2026 14:12 Відповісти
 
 