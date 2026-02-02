У частині будинків Києва тимчасово обмежили гарячу воду для відновлення опалення, - КМДА

У Києві тимчасово обмежили постачання гарячої води у деяких житлових будинках, щоб вивільнити теплову потужність для відновлення централізованого опалення.

Про це повідомили в КМДА, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Обмеження стосуються лише тих будинків, де технічно необхідно перезапустити систему теплопостачання, і не охоплюють весь житловий фонд міста.

"Особливо це актуально в умовах, коли систему доводиться запускати не вперше, а втретє - як у частині житлового фонду Деснянського району", - пояснює столична влада.

Там наголосили, що це тимчасовий і вимушений крок, спрямований на відновлення тепла після наслідків ворожих атак.

У Києві близько 200 будинків залишаються без опалення, більшість із них на правому березі міста.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.

За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.

За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.

В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.

Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії.

Ввечері 31 січня енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка сталася вранці суботи.

