В части домов Киева временно ограничили горячую воду для восстановления отопления, - КГГА
В Киеве временно ограничили подачу горячей воды в некоторых жилых домах, чтобы высвободить тепловую мощность для восстановления централизованного отопления.
Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Ограничения касаются только тех домов, где технически необходимо перезапустить систему теплоснабжения, и не охватывают весь жилой фонд города.
"Особенно это актуально в условиях, когда систему приходится запускать не впервые, а в третий раз - как в части жилого фонда Деснянского района", - объясняют столичные власти.
Там подчеркнули, что это временная и вынужденная мера, направленная на восстановление тепла после последствий вражеских атак.
- В Киеве около 200 домов остаются без отопления, большинство из них на правом берегу города.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
- По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
- По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
- В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
- Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии.
- Вечером 31 января энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром в субботу.
ціркуляційний насос, а його живлення ел.енергиєю з цього будинку.
Коли ел. енергії нема ,система не працює, в наслідок--зупинка і можливо
замерзання труб. Це все для будівелень більше 11поверхів , згідно
СНіПу часів СРСР(кінець 80х років)
в четверти квартир, а в 7.00 нет полностью в четверти квартир.
Надо травить воздух, а кто єто будет делать?
ЖЕК отвечает--" Нет давления в сети--виновата котельная",
а теплоєнерго кивает на ЖЕК. Как по Крылову" А воз и там по-ныне".