В части домов Киева временно ограничили горячую воду для восстановления отопления, - КГГА

В Киеве временно ограничили подачу горячей воды в некоторых жилых домах, чтобы высвободить тепловую мощность для восстановления централизованного отопления.

Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Ограничения касаются только тех домов, где технически необходимо перезапустить систему теплоснабжения, и не охватывают весь жилой фонд города.

"Особенно это актуально в условиях, когда систему приходится запускать не впервые, а в третий раз - как в части жилого фонда Деснянского района", - объясняют столичные власти.

Там подчеркнули, что это временная и вынужденная мера, направленная на восстановление тепла после последствий вражеских атак.

В Киеве около 200 домов остаются без отопления, большинство из них на правом берегу города.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.

По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.

По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.

В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии.

Вечером 31 января энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром в субботу.

