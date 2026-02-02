1 088 6

В части домов Киева временно ограничили горячую воду для восстановления отопления, - КГГА

В Киеве временно ограничили подачу горячей воды в некоторых жилых домах, чтобы высвободить тепловую мощность для восстановления централизованного отопления.

Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Ограничения касаются только тех домов, где технически необходимо перезапустить систему теплоснабжения, и не охватывают весь жилой фонд города. 

"Особенно это актуально в условиях, когда систему приходится запускать не впервые, а в третий раз - как в части жилого фонда Деснянского района", - объясняют столичные власти.

Там подчеркнули, что это временная и вынужденная мера, направленная на восстановление тепла после последствий вражеских атак.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
  • По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
  • По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
  • В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
  • Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии.
  • Вечером 31 января энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром в субботу.

А що всій країні бойлери втюхали через свої фірмочки, а Київ досі з централізованим опаленням?
02.02.2026 13:40 Ответить
Як що ставити на опалення проміжний бойлер,то треба ставити
ціркуляційний насос, а його живлення ел.енергиєю з цього будинку.
Коли ел. енергії нема ,система не працює, в наслідок--зупинка і можливо
замерзання труб. Це все для будівелень більше 11поверхів , згідно
СНіПу часів СРСР(кінець 80х років)
02.02.2026 14:19 Ответить
Коли люди хотіли поставити індивілуальне тепло, навіть коли не користувався централізованим опаленням. Людей ламали через коліно , мерія видавалп дибільні постанови про заборону, а тепер ніхрена не можуть зробити бо крадуть і не підготовилися і люди замерзають. Гнила влада і виродки все собі і ніхрена народу.
04.02.2026 20:44 Ответить
02.02.2026 14:02 Ответить
В 2.00 отопление работало во всех квартирах, в 4.00 нет частично
в четверти квартир, а в 7.00 нет полностью в четверти квартир.
Надо травить воздух, а кто єто будет делать?
ЖЕК отвечает--" Нет давления в сети--виновата котельная",
а теплоєнерго кивает на ЖЕК. Как по Крылову" А воз и там по-ныне".
02.02.2026 14:11 Ответить
Ни первого ни второго не видел с 9 января. Единственное спасение со светом жирую. С обогревателем 10-15 градусов удается держать.
02.02.2026 14:12 Ответить
 
 