Шмыгаль: Энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии

Энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром 31 января.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Области возвращаются к плановым графикам

"Все регионы возвращаются к плановым графикам, высоковольтные линии и подстанции работают в обычном режиме. Энергетики сработали максимально оперативно", - рассказал министр.

Возможные причины аварии

Шмыгаль отметил, что во время сегодняшнего заседания Штаба разбирали причины аварии.

"Утром произошли две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом. Это привело к каскадным отключениям в семи областях страны. Версии о кибератаке или внешнем вмешательстве не подтвердились. По предварительным оценкам, это произошло из-за обледенения линий и оборудования", - рассказал чиновник.

Восстановительные работы продолжаются

По словам Шмыгаля, тяжелая ситуация была на севере, в центре страны и в Одесской области. Сейчас в Киеве над восстановлением электроснабжения работают 64 бригады. Также над восстановлением отопления уже работают 220 бригад.

"Работы не будут останавливаться и в темное время суток, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и свет", - подытожил министр.

