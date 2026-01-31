Шмыгаль: Энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии

Энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром 31 января.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Области возвращаются к плановым графикам

"Все регионы возвращаются к плановым графикам, высоковольтные линии и подстанции работают в обычном режиме. Энергетики сработали максимально оперативно", - рассказал министр.

Возможные причины аварии 

Шмыгаль отметил, что во время сегодняшнего заседания Штаба разбирали причины аварии.

"Утром произошли две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом. Это привело к каскадным отключениям в семи областях страны. Версии о кибератаке или внешнем вмешательстве не подтвердились. По предварительным оценкам, это произошло из-за обледенения линий и оборудования", - рассказал чиновник.

Восстановительные работы продолжаются

По словам Шмыгаля, тяжелая ситуация была на севере, в центре страны и в Одесской области. Сейчас в Киеве над восстановлением электроснабжения работают 64 бригады. Также над восстановлением отопления уже работают 220 бригад.

"Работы не будут останавливаться и в темное время суток, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и свет", - подытожил министр.

Молодцы энергетики, Супер! Низкий им поклон!
31.01.2026 20:29 Ответить
ЧАЕС не працює, нові (міні)АЕС не розробляють, абсолютно тупий і порожній "перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль"
31.01.2026 20:11 Ответить
А ЧАЕС може запрацювати? Ану просвітіть нас, невігласів.
31.01.2026 20:26 Ответить
Не кизді
31.01.2026 20:09 Ответить
ЧАЕС не працює, нові (міні)АЕС не розробляють, абсолютно тупий і порожній "перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль"
31.01.2026 20:11 Ответить
А ЧАЕС може запрацювати? Ану просвітіть нас, невігласів.
31.01.2026 20:26 Ответить
Якщо все не порізали,то може працювати
31.01.2026 20:30 Ответить
навіть якщо щось "порізали", завжди можна відновити.
31.01.2026 20:32 Ответить
Це на СТО так можна - тут ні.
31.01.2026 21:27 Ответить
і тут так можна, без проблем.
31.01.2026 21:47 Ответить
Що заважає запустити ЧАЕС? Рептилоїди? Чи педофіл трамп?
31.01.2026 20:30 Ответить
Давай просто відкинем варіант, що ти трошки тупенький і перейдемо до першого, найпростішого питання. Давай уявимо, що все обладнання за стільки років там знаходиться в ідеальному стані (крінж), тоді питання: хто там працюватиме, і де ти набереш спеціалістів по роботі з тим типом реакторів?
01.02.2026 06:05 Ответить
тупенький тут ти, бо чомусь "думаєш", що я не шукав відповіді на ці питання задовго до того, як почав пропонувати використовувати ЧАЕС.
01.02.2026 14:44 Ответить
Зупинили в обмін на допомогу.
31.01.2026 20:31 Ответить
Ні,тому,що вона була здатна виробляти плутоній Амерікоси страшенно цього лякались.
31.01.2026 21:25 Ответить
А кто має розробляти мініАЕС?І шо це таке?
31.01.2026 21:22 Ответить
КБ. Якщо немає - його треба створити.
31.01.2026 21:49 Ответить
І з чого ти його створиш? З гімна та палок? Потрібні спеціалісти-професіонали в цій справі! Ти впевнений, що вони є?
31.01.2026 21:57 Ответить
Навіть знаю, що відповісиш: якщо їх немає, то треба їх народити і вивчити 🤣😂
31.01.2026 21:58 Ответить
Україна з 91 року випустила і випускає велику кількість спеціалістів з ядерної фізики та енергетики.
31.01.2026 22:02 Ответить
Якщо ти отримав диплом, це не значить, що ти спеціаліст. Спеціалістом ти можливо станеш, якщо попрацюєш на відповідному підприємстві з десяток років, отримаєш досвід. І навіть після 10 років досвіду у ядерній галузі не факт, що ти справишся з проектом міні АЕС. Бо для реалізації нових проектів з нуля, в тебе знову таки повинен бути досвід будівництва проектів з нуля. Бо працювати на готовому заводі і будувати новий це дві великі різниці. Але звідки тобі знати такі нюанси? Что нам стоіт дом построіть, нарісуєм - будєм жить.
31.01.2026 22:52 Ответить
випускники вишів цілком можуть розробляти реактори, їх цьому вчать, раптово.
01.02.2026 14:46 Ответить
найдите в Украине область где жители согласяться на постройку аэс... слабо?
31.01.2026 21:57 Ответить
Та це місцевий ч(м)удак легких рішень. Что нам стоіт дом построіть, нарісуєм - будєм жить ))
31.01.2026 22:00 Ответить
хто їх питає, ліл.
31.01.2026 22:04 Ответить
тут не рф... так що...
31.01.2026 22:12 Ответить
Хто питав думку нації перед ядерним роззброєнням? Ніхто. Так і тут - держава прийме закон, щоб купити/віджати необхідну землю, там, де це зручно, і побудує там АЕС. Якщо це комусь буде не подобатись - кукарікайте на форумах. Будуть спроби якось заважати будівництву, поліція кийками та газом швидко всіх протестунів прибере.
31.01.2026 22:29 Ответить
взагалі, після виборів 19 року, я не бачу жодного сенсу про щось питати українців, просто треба робити те, що треба.
31.01.2026 22:31 Ответить
Україна хоче купити два ядерні реактори російського виробництва в Болгарії. Це треба чи не треба? Хто має вирішувати?
31.01.2026 22:57 Ответить
Поруч з ЧАЕС
31.01.2026 22:37 Ответить
урааа! слава зеленському та його зеленій банді!
31.01.2026 20:17 Ответить
Самий створили - самі тіпа відновили. Це все, що вміє ''зелена'' команда - вішати локшину на вуха наріду.
31.01.2026 20:17 Ответить
Просте питання - Ви енергетик? Потім поспілкуємось.
31.01.2026 20:27 Ответить
Большая благодарность всем коммунальным службам!
01.02.2026 03:13 Ответить
Молодець міністр Денис Шмигаль!
31.01.2026 20:49 Ответить
Дякую за сеанс чорного гумору! 🤝
31.01.2026 21:29 Ответить
Просто міністр. Міністр Шмигаль -зе-міністр всього чого завгодно.
31.01.2026 21:31 Ответить
А до чого тут шмигаль?
31.01.2026 21:28 Ответить
А шо ж трапилось? Версія про заледеніння обладнання якось не вштирює.Воно на це розраховане.Але,нажаль,під час війни це непублічна інформація.
31.01.2026 21:33 Ответить
Mогла відбутися російська диверсія в районі Тирасполя (столиця невизнаного «Придністров'я Молдавської Республіки»), де проходить лінія електропередач 400 Кв, за якою українська енергосистема поєднана з Молдовою.

Оскільки Тирасполь контролюється Росією, міг статися такий елемент гібридної війни. Росія начебто домовилася з Трампом до 1 лютого не обстрілювати українську енергосистему, але їй важливо залишити Україну без світла під час морозів.
Тому вона могла вдатися до такої гібридної замаскованої атаки.
31.01.2026 21:56 Ответить
"За майже чотири роки повномасштабної війни не заживлена альтернативними джерелами критична інфраструктура у столиці України! Чому не поставлені генератори до усіх водоканалів? Чому не поставлені генератори до систем теплозабезпечення? Це ж невеликі гроші, це можна було зробити".
31.01.2026 22:16 Ответить
отож.... Самі лише питання до.... до Омансько-клоунської ієрархії ..
Європейські країни надсилають генератори, коли вже стало очевидно: кабміндічі провалили всі нагальні потреби, всі дедлайни
31.01.2026 23:00 Ответить
BBC
Останні два роки для підтримки енергетичної стабільності України донори масово завозили когенераційні установки. Обладнання передавали USAID, ПРООН за підтримки урядів Японії, Швеції, Норвегії, Німеччини та багатьох інших.
Когенераційна установка - енергетичний комплекс, який може одночасно виробляти електрику та тепло з одного виду палива, переважно газу. Залежно від потужності одна установка може забезпечити теплом та світлом лікарню, школу, дитсадок, а кілька - дати живлення мікрорайону.

Микола Коломийченко, екс-член колегії Держагенції з енергоефективності та енергоощадження, кілька років з відкритих джерел моніторив завезення когенераційних установок в Україну.

У нього дещо інші цифри про працююче обладнання - з 180-200 завезених машин, за його даними, станом на середину січня, працювало 80-85.

Якби вони всі працювали, загальна теплова потужність, за підрахунками, склала б 240-280 МВт.

"Це тепло для 150-180 тисяч квартир або критичної інфраструктури середнього міста", - каже Коломийченко.
01.02.2026 04:31 Ответить
Майже половина установок, які могли б виробляти енергію та світло в Україні, або ще не змонтована, або змонтована, але не завершені пусконалагоджувальні роботи, або все зробили, але "кнопку не натисли".

Серед причин є те, що міжнародні організації часто передають установки без необхідного обладнання. Щоб її встановити, потрібно додатково придбати, наприклад, релейний захист, автоматику, теплові пункти, кабель.

Ціна проєктних робіт, будівництва, запуску і обладнання, за оцінками, може подекуди сягати 200-250 тисяч євро, які має знайти громада. А ще є нестача кадрів, коли установки немає кому запускати.
01.02.2026 04:33 Ответить
"У світі когенераційні установки, перш за все, використовуються як аварійні джерела енергїї, як аварійний резерв. Вони не можуть повністю замінити централізоване опалення. Але вони можуть дати час і підтримати інфраструктуру, поки проводиться ремонт постійного джерела тепла і світла", - каже Микола Коломийченко, голова наглядової ради ГО "Центр стратегії сталого розвитку".

Він зауважує, що це в жодному разі не замінить тепло електростанції. Адже ТЕЦ в Києві - одні з найбільших у Східній Європі. Вони будувалися десятиліттями, і саме від них залежить центральне опалення столиці.
01.02.2026 04:35 Ответить
Київ теж запустив дві когенераційні установки, у процесі запуску ще три, заявив нещодавно Кличко. Хоча раніше лунали обіцянки запустити установки до 2025 року і що їх буде 15.

У мерії просять не порівнювати столицю за кількістю установок з іншими містами, адже їхня потужність значно вища - 60 МВт. До прикладу, одна установка в Одесі має потужність 3,3 МВт.

Щодо різниці в кількості, у столичній владі кажуть, що Київ придбав 15 комплексів газопоршневого обладнання загальною потужністю 60 МВт. І вже на базі цього устаткування збудували 5 когенераційних установок - так званих міні-ТЕЦ.
"Це когенерація потужністю у 60 МВт. Такого в Україні ще не будував ніхто. Так, ми планували їх запустити ще в грудні, але нас постійно обстрілюють. Йдеться про величезне будівництво - системи вентиляції, контролю температур, системи підключень до газопостачання, сховища", - розповіли ВВС News Україна у мерії.
01.02.2026 04:40 Ответить
Страшно казати,но когенераційна установка це і є ТЕЦ.Мікола не курсі,але це півіщує просто ККД.Таки установки використаються,переважно,на постійній основі,а не так,як він думає. Сьогодні гостро стоїть питання,як позбавитись залежності водоканалів та тепловиків від великой кількості електрики
01.02.2026 10:18 Ответить
Не треба генератори.Там чудово підійдуть низькооборотні дизелі.Цілком автономно.У европі по сто років працюють такожи Стірлінги у маленьких містах досі.
01.02.2026 09:46 Ответить
Коли вже спєрмоядерну енергетику вже почнуть серйозно розробляти? Чи нафтова мафія міжнародна блокує фінансування
31.01.2026 22:48 Ответить
спєрмоядєрну це до трампістів і капіталістів ...
У файлах епштайна
31.01.2026 22:58 Ответить
Йой : дві аварії на високовольтних лініях з хвилинним інтервалом. ......... Версії про кібератаку або зовнішнє втручання не підтвердились
А не треба будувати мережі так, щоб ЛЕП залежали від кібератак!! Якось раніше гігантські країни впорались ж великою мережею без серверів і дижіталізаціїї ??
31.01.2026 22:57 Ответить
Тепер і молдован посадять на графіки.
01.02.2026 00:20 Ответить
Треба збирати ціх героїв у міненерго.Та швидко розібрати,як так наробили.Не можна так робити з енергосистемой.Те,що це ручкі впевнений.Або з дупи,або погано прораховані перемикання.
01.02.2026 09:57 Ответить
 
 