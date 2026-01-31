Шмыгаль: Энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии
Энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром 31 января.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Области возвращаются к плановым графикам
"Все регионы возвращаются к плановым графикам, высоковольтные линии и подстанции работают в обычном режиме. Энергетики сработали максимально оперативно", - рассказал министр.
Возможные причины аварии
Шмыгаль отметил, что во время сегодняшнего заседания Штаба разбирали причины аварии.
"Утром произошли две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом. Это привело к каскадным отключениям в семи областях страны. Версии о кибератаке или внешнем вмешательстве не подтвердились. По предварительным оценкам, это произошло из-за обледенения линий и оборудования", - рассказал чиновник.
Восстановительные работы продолжаются
По словам Шмыгаля, тяжелая ситуация была на севере, в центре страны и в Одесской области. Сейчас в Киеве над восстановлением электроснабжения работают 64 бригады. Также над восстановлением отопления уже работают 220 бригад.
"Работы не будут останавливаться и в темное время суток, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и свет", - подытожил министр.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
- По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
- По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
- Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, в электроэнергетической сети Украины произошло каскадное отключение из-за технологического нарушения.
- В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
- Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оскільки Тирасполь контролюється Росією, міг статися такий елемент гібридної війни. Росія начебто домовилася з Трампом до 1 лютого не обстрілювати українську енергосистему, але їй важливо залишити Україну без світла під час морозів.
Тому вона могла вдатися до такої гібридної замаскованої атаки.
Європейські країни надсилають генератори, коли вже стало очевидно: кабміндічі провалили всі нагальні потреби, всі дедлайни
Останні два роки для підтримки енергетичної стабільності України донори масово завозили когенераційні установки. Обладнання передавали USAID, ПРООН за підтримки урядів Японії, Швеції, Норвегії, Німеччини та багатьох інших.
Когенераційна установка - енергетичний комплекс, який може одночасно виробляти електрику та тепло з одного виду палива, переважно газу. Залежно від потужності одна установка може забезпечити теплом та світлом лікарню, школу, дитсадок, а кілька - дати живлення мікрорайону.
Микола Коломийченко, екс-член колегії Держагенції з енергоефективності та енергоощадження, кілька років з відкритих джерел моніторив завезення когенераційних установок в Україну.
У нього дещо інші цифри про працююче обладнання - з 180-200 завезених машин, за його даними, станом на середину січня, працювало 80-85.
Якби вони всі працювали, загальна теплова потужність, за підрахунками, склала б 240-280 МВт.
"Це тепло для 150-180 тисяч квартир або критичної інфраструктури середнього міста", - каже Коломийченко.
Серед причин є те, що міжнародні організації часто передають установки без необхідного обладнання. Щоб її встановити, потрібно додатково придбати, наприклад, релейний захист, автоматику, теплові пункти, кабель.
Ціна проєктних робіт, будівництва, запуску і обладнання, за оцінками, може подекуди сягати 200-250 тисяч євро, які має знайти громада. А ще є нестача кадрів, коли установки немає кому запускати.
Він зауважує, що це в жодному разі не замінить тепло електростанції. Адже ТЕЦ в Києві - одні з найбільших у Східній Європі. Вони будувалися десятиліттями, і саме від них залежить центральне опалення столиці.
У мерії просять не порівнювати столицю за кількістю установок з іншими містами, адже їхня потужність значно вища - 60 МВт. До прикладу, одна установка в Одесі має потужність 3,3 МВт.
Щодо різниці в кількості, у столичній владі кажуть, що Київ придбав 15 комплексів газопоршневого обладнання загальною потужністю 60 МВт. І вже на базі цього устаткування збудували 5 когенераційних установок - так званих міні-ТЕЦ.
"Це когенерація потужністю у 60 МВт. Такого в Україні ще не будував ніхто. Так, ми планували їх запустити ще в грудні, але нас постійно обстрілюють. Йдеться про величезне будівництво - системи вентиляції, контролю температур, системи підключень до газопостачання, сховища", - розповіли ВВС News Україна у мерії.
У файлах епштайна
А не треба будувати мережі так, щоб ЛЕП залежали від кібератак!! Якось раніше гігантські країни впорались ж великою мережею без серверів і дижіталізаціїї ??