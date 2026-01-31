Шмигаль: Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії
Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка відбулась вранці 31 січня.
Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Області повертаються до планових графіків
"Усі регіони повертаються до планових графіків, високовольтні лінії та підстанції працюють у звичайному режимі. Енергетики спрацювали максимально оперативно", - розповів міністр.
Можливі причини аварії
Шмигаль зазначив, що під час сьогоднішнього засідання Штабу розбирали причини аварії.
"Вранці сталися дві аварії на високовольтних лініях з хвилинним інтервалом. Це призвело до каскадних відключень у семи областях країни. Версії про кібератаку або зовнішнє втручання не підтвердились. За попередніми оцінками, це сталось через обмерзання ліній та обладнання", - розповів урядовець.
Відновлювальні роботи тривають
За словами Шмигаля, важка ситуація була на півночі, в центрі країни та на Одещині. Наразі в Києві над відновленням електропостачання працюють 64 бригади. Також над відновленням опалення вже працюють 220 бригад.
"Роботи не зупинятимуться і в темний час доби, щоб якомога швидше повернути тепло і світло", - підсумував міністр.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
- За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
- За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
- В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
- Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оскільки Тирасполь контролюється Росією, міг статися такий елемент гібридної війни. Росія начебто домовилася з Трампом до 1 лютого не обстрілювати українську енергосистему, але їй важливо залишити Україну без світла під час морозів.
Тому вона могла вдатися до такої гібридної замаскованої атаки.
Європейські країни надсилають генератори, коли вже стало очевидно: кабміндічі провалили всі нагальні потреби, всі дедлайни
Останні два роки для підтримки енергетичної стабільності України донори масово завозили когенераційні установки. Обладнання передавали USAID, ПРООН за підтримки урядів Японії, Швеції, Норвегії, Німеччини та багатьох інших.
Когенераційна установка - енергетичний комплекс, який може одночасно виробляти електрику та тепло з одного виду палива, переважно газу. Залежно від потужності одна установка може забезпечити теплом та світлом лікарню, школу, дитсадок, а кілька - дати живлення мікрорайону.
Микола Коломийченко, екс-член колегії Держагенції з енергоефективності та енергоощадження, кілька років з відкритих джерел моніторив завезення когенераційних установок в Україну.
У нього дещо інші цифри про працююче обладнання - з 180-200 завезених машин, за його даними, станом на середину січня, працювало 80-85.
Якби вони всі працювали, загальна теплова потужність, за підрахунками, склала б 240-280 МВт.
"Це тепло для 150-180 тисяч квартир або критичної інфраструктури середнього міста", - каже Коломийченко.
Серед причин є те, що міжнародні організації часто передають установки без необхідного обладнання. Щоб її встановити, потрібно додатково придбати, наприклад, релейний захист, автоматику, теплові пункти, кабель.
Ціна проєктних робіт, будівництва, запуску і обладнання, за оцінками, може подекуди сягати 200-250 тисяч євро, які має знайти громада. А ще є нестача кадрів, коли установки немає кому запускати.
Він зауважує, що це в жодному разі не замінить тепло електростанції. Адже ТЕЦ в Києві - одні з найбільших у Східній Європі. Вони будувалися десятиліттями, і саме від них залежить центральне опалення столиці.
У мерії просять не порівнювати столицю за кількістю установок з іншими містами, адже їхня потужність значно вища - 60 МВт. До прикладу, одна установка в Одесі має потужність 3,3 МВт.
Щодо різниці в кількості, у столичній владі кажуть, що Київ придбав 15 комплексів газопоршневого обладнання загальною потужністю 60 МВт. І вже на базі цього устаткування збудували 5 когенераційних установок - так званих міні-ТЕЦ.
"Це когенерація потужністю у 60 МВт. Такого в Україні ще не будував ніхто. Так, ми планували їх запустити ще в грудні, але нас постійно обстрілюють. Йдеться про величезне будівництво - системи вентиляції, контролю температур, системи підключень до газопостачання, сховища", - розповіли ВВС News Україна у мерії.
У файлах епштайна
А не треба будувати мережі так, щоб ЛЕП залежали від кібератак!! Якось раніше гігантські країни впорались ж великою мережею без серверів і дижіталізаціїї ??