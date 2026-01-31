Шмигаль: Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії

Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка відбулась вранці 31 січня.

Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Області повертаються до планових графіків

"Усі регіони повертаються до планових графіків, високовольтні лінії та підстанції працюють у звичайному режимі. Енергетики спрацювали максимально оперативно", - розповів міністр.

Можливі причини аварії

Шмигаль зазначив, що під час сьогоднішнього засідання Штабу розбирали причини аварії.

"Вранці сталися дві аварії на високовольтних лініях з хвилинним інтервалом. Це призвело до каскадних відключень у семи областях країни. Версії про кібератаку або зовнішнє втручання не підтвердились. За попередніми оцінками, це сталось через обмерзання ліній та обладнання", - розповів урядовець.

Відновлювальні роботи тривають

За словами Шмигаля, важка ситуація була на півночі, в центрі країни та на Одещині. Наразі в Києві над відновленням електропостачання працюють 64 бригади. Також над відновленням опалення вже працюють 220 бригад.

"Роботи не зупинятимуться і в темний час доби, щоб якомога швидше повернути тепло і світло", - підсумував міністр.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.

За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.

За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.

В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.

Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.

