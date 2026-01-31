РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7843 посетителя онлайн
Новости Видео Обращение Зеленского Масштабная авария в энергосистеме
2 269 40

Правительство и энергетики работали в чрезвычайном режиме из-за технологической аварии в энергосети, - Зеленский

Правительство, Минэнерго, энергетические компании и местные власти в течение дня работали в чрезвычайном режиме из-за технологической аварии на энергосети, которая привела к отключению электроэнергии в ряде регионов Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Технологическая авария на сети

"Сегодня весь день был чрезвычайный режим в работе правительства, Минэнерго, всех наших энергетических компаний, областных и местных властей. Утром произошла технологическая авария на сети: две линии между Румынией и Молдовой и на территории Украины перестали работать. Причины подробно выясняются. На данный момент нет подтверждений внешнего вмешательства или кибератаки. Больше данных о том, что из-за погодных условий произошло обледенение линий, автоматические отключения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Без прямого контакта на уровне лидеров невозможно достичь согласия по территориальным вопросам

Продолжается стабилизация и восстановление обеспечения

Наиболее сложные последствия для Киева и Центральной Украины, Винницкой области, а также для Чернигова, Харькова, Сумщины. Необходимые силы были сразу привлечены. За день сегодня удалось выйти в целом на ситуацию, которая была до этой технологической аварии, сейчас продолжается стабилизация и восстановление обеспечения наших людей.

Президент выразил благодарность ремонтным бригадам

"Хочу поблагодарить все наши ремонтные бригады, каждого и каждую, кто работает на восстановление, на запуск систем и на сохранение украинской энергетики в этих чрезвычайно сложных условиях. Важно поблагодарить украинских железнодорожников за всю их работу по сохранению логистики, нашего транспортного сообщения. Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Слава Украине!", - обратился он.

Читайте также: Шмыгаль: Энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
  • По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
  • По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
  • В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
  • Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.

Автор: 

авария (1262) Зеленский Владимир (24186) Энергомережа (4)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Найкраще попрацювали твої бізнес- партнери міндічі, галущенки і цукермани. А дружок деркач отримав героя мокшандії. Вова, тобі вже ніхто не вірить, вони не стали довіряти телевізору, а звернули увагу на реальні події навколо.
показать весь комментарий
31.01.2026 20:20 Ответить
+18
Хто в носі ковирявся,дебілу текст готували,шлюх замовляли по телефону,важкий рочий день в надзвичайному режимі
показать весь комментарий
31.01.2026 20:23 Ответить
+14
*****,а уряд як залежить від аварії?Ну довбойоп же епічний.
показать весь комментарий
31.01.2026 20:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякую.Дуже дякую.
показать весь комментарий
31.01.2026 20:18 Ответить
З ОПой во главе
показать весь комментарий
31.01.2026 20:33 Ответить
Найкраще попрацювали твої бізнес- партнери міндічі, галущенки і цукермани. А дружок деркач отримав героя мокшандії. Вова, тобі вже ніхто не вірить, вони не стали довіряти телевізору, а звернули увагу на реальні події навколо.
показать весь комментарий
31.01.2026 20:20 Ответить
Так так, вони у такому надзвичайному режімі 3,14здили, пардон, працювали, шо гай не шумів а стогнув. Ім треба молоко безкоштовно за рахунок бюджету видавати, за шкідливість їх праці.
показать весь комментарий
31.01.2026 21:09 Ответить
і що робив уряд?
показать весь комментарий
31.01.2026 20:21 Ответить
Хто в носі ковирявся,дебілу текст готували,шлюх замовляли по телефону,важкий рочий день в надзвичайному режимі
показать весь комментарий
31.01.2026 20:23 Ответить
Гроши 3,14здив. Бюддетні.
показать весь комментарий
31.01.2026 21:10 Ответить
Не має значення, що робив чи не робив уряд, коли все закінчується добре. Адже то завжди заслуга уряду і бубусіка!!! Але якщо проблема не вирішена, завжди можна звалити на Кличка, Порошенка, Європу.
показать весь комментарий
31.01.2026 21:55 Ответить
Шукав винуватих серед Кличка, Порошенка та Марченка
показать весь комментарий
31.01.2026 22:21 Ответить
*****,а уряд як залежить від аварії?Ну довбойоп же епічний.
показать весь комментарий
31.01.2026 20:21 Ответить
Як, як залежить..., а як мівіну заварюватьбез гарячої води?
показать весь комментарий
31.01.2026 20:35 Ответить
Cиноптики знову прогнозують сильні морози, залишається й ризик великого обстрілу, а це означає, що роботи в аварійників найближчим часом не поменшає.
показать весь комментарий
31.01.2026 20:24 Ответить
Mогла відбутися російська диверсія в районі Тирасполя (столиця невизнаного «Придністров'я Молдавської Республіки»), де проходить лінія електропередач 400 Кв, за якою українська енергосистема поєднана з Молдовою.

Оскільки Тирасполь контролюється Росією, міг статися такий елемент гібридної війни. Росія начебто домовилася з Трампом до 1 лютого не обстрілювати українську енергосистему, але їй важливо залишити Україну без світла під час морозів.
Тому вона могла вдатися до такої гібридної замаскованої атаки.
показать весь комментарий
31.01.2026 21:57 Ответить
Не сував би ти свого "буратінського" носа в ті справи в яких нічого не розумієш, бо куди ти його ні сунеш там всюди діра.
показать весь комментарий
31.01.2026 20:25 Ответить
Що б ми без нього робили? Ну і розумний, аж страшно.
показать весь комментарий
31.01.2026 20:25 Ответить
Лампочки наверное меняли...
показать весь комментарий
31.01.2026 20:27 Ответить
Обшмалявся - отчитався
показать весь комментарий
31.01.2026 20:30 Ответить
А чого не подякував Міндічу і Галущенку ?
показать весь комментарий
31.01.2026 20:32 Ответить
в він їх м "двушкою" подякував
показать весь комментарий
31.01.2026 20:38 Ответить
При чому уряд? Мало вкрали, чи мало брехали?
показать весь комментарий
31.01.2026 20:37 Ответить
даун, у тебе два енергоблоки ЧАЕС простоюють, на 4 рік війни немає навіть планів розробки вітчизняних (міні)ТЕЦ/АЕС, в тому числі на швидких нейтронах.
показать весь комментарий
31.01.2026 20:38 Ответить
Ми пахалі, я і трактор.
показать весь комментарий
31.01.2026 20:39 Ответить
Уряд тут тільки заважає, геть корупціонерів і ю
Бюрократів
показать весь комментарий
31.01.2026 20:43 Ответить
Как обмерзание спровоцировало отключение, обрыв?
показать весь комментарий
31.01.2026 20:44 Ответить
Дякуємо тобі., вождь...
показать весь комментарий
31.01.2026 20:46 Ответить
народ работал, а миндичи нажились хорошо на этом блекауте
показать весь комментарий
31.01.2026 20:51 Ответить
А нам похер. Мы аварии и не заметили.
За день сегодня удалось выйти в целом на ситуацию, которая была до этой технологической аварии Источник: https://censor.net/ru/v3598257
Ваша авария прервала наши плановые отключения. Устранили аварию, возобновились плановые отключения
показать весь комментарий
31.01.2026 20:58 Ответить
Геть ішака!
показать весь комментарий
31.01.2026 21:03 Ответить
Ишачить - разговорно-сниженный глагол, означающий выполнение тяжелой, изнурительной или неблагодарной работы, часто за низкую плату. Слово подразумевает каторжный труд, похожий на работу вьючного животного (ишака), работая день и ночь, надрываясь.
Основные характеристики и примеры:

Смысл: Очень тяжело трудиться физически или утомительно умственно.
показать весь комментарий
31.01.2026 21:09 Ответить
Цікаво побачити,як уряд "працював"у надзвичайному режими.
показать весь комментарий
31.01.2026 21:15 Ответить
Що там уже наробив кабміндіч?
Хотіли продати більше за кордон та сталася халепа?
Ой, як несподівано при блаЗЕневі..
показать весь комментарий
31.01.2026 21:54 Ответить
показать весь комментарий
31.01.2026 22:08 Ответить
бравісімо!! А самі б енергетики б не здогадалися!! Так би і дивились на пошкодження , а тут - грим-грим наче з неба , найясніший Лідор клавішами дав завдання.
показать весь комментарий
31.01.2026 22:16 Ответить
Зеленский говорил про шашлыки, народ скоро с него будет делать шашлыки.
показать весь комментарий
31.01.2026 22:47 Ответить
Енергетики працювали - зрозуміло. А от що там уряд працював?
показать весь комментарий
31.01.2026 23:36 Ответить
Енергетики працювали, а уряд гроші ворував.
показать весь комментарий
01.02.2026 08:37 Ответить
 
 