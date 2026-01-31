Правительство и энергетики работали в чрезвычайном режиме из-за технологической аварии в энергосети, - Зеленский

Правительство, Минэнерго, энергетические компании и местные власти в течение дня работали в чрезвычайном режиме из-за технологической аварии на энергосети, которая привела к отключению электроэнергии в ряде регионов Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

Технологическая авария на сети

"Сегодня весь день был чрезвычайный режим в работе правительства, Минэнерго, всех наших энергетических компаний, областных и местных властей. Утром произошла технологическая авария на сети: две линии между Румынией и Молдовой и на территории Украины перестали работать. Причины подробно выясняются. На данный момент нет подтверждений внешнего вмешательства или кибератаки. Больше данных о том, что из-за погодных условий произошло обледенение линий, автоматические отключения", - говорится в сообщении.

Продолжается стабилизация и восстановление обеспечения

Наиболее сложные последствия для Киева и Центральной Украины, Винницкой области, а также для Чернигова, Харькова, Сумщины. Необходимые силы были сразу привлечены. За день сегодня удалось выйти в целом на ситуацию, которая была до этой технологической аварии, сейчас продолжается стабилизация и восстановление обеспечения наших людей.

Президент выразил благодарность ремонтным бригадам

"Хочу поблагодарить все наши ремонтные бригады, каждого и каждую, кто работает на восстановление, на запуск систем и на сохранение украинской энергетики в этих чрезвычайно сложных условиях. Важно поблагодарить украинских железнодорожников за всю их работу по сохранению логистики, нашего транспортного сообщения. Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Слава Украине!", - обратился он.

Что предшествовало?