Правительство и энергетики работали в чрезвычайном режиме из-за технологической аварии в энергосети, - Зеленский
Правительство, Минэнерго, энергетические компании и местные власти в течение дня работали в чрезвычайном режиме из-за технологической аварии на энергосети, которая привела к отключению электроэнергии в ряде регионов Украины.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Технологическая авария на сети
"Сегодня весь день был чрезвычайный режим в работе правительства, Минэнерго, всех наших энергетических компаний, областных и местных властей. Утром произошла технологическая авария на сети: две линии между Румынией и Молдовой и на территории Украины перестали работать. Причины подробно выясняются. На данный момент нет подтверждений внешнего вмешательства или кибератаки. Больше данных о том, что из-за погодных условий произошло обледенение линий, автоматические отключения", - говорится в сообщении.
Продолжается стабилизация и восстановление обеспечения
Наиболее сложные последствия для Киева и Центральной Украины, Винницкой области, а также для Чернигова, Харькова, Сумщины. Необходимые силы были сразу привлечены. За день сегодня удалось выйти в целом на ситуацию, которая была до этой технологической аварии, сейчас продолжается стабилизация и восстановление обеспечения наших людей.
Президент выразил благодарность ремонтным бригадам
"Хочу поблагодарить все наши ремонтные бригады, каждого и каждую, кто работает на восстановление, на запуск систем и на сохранение украинской энергетики в этих чрезвычайно сложных условиях. Важно поблагодарить украинских железнодорожников за всю их работу по сохранению логистики, нашего транспортного сообщения. Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Слава Украине!", - обратился он.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
- По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
- По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
- В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
- Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.
Оскільки Тирасполь контролюється Росією, міг статися такий елемент гібридної війни. Росія начебто домовилася з Трампом до 1 лютого не обстрілювати українську енергосистему, але їй важливо залишити Україну без світла під час морозів.
Тому вона могла вдатися до такої гібридної замаскованої атаки.
За день сегодня удалось выйти в целом на ситуацию, которая была до этой технологической аварии
Ваша авария прервала наши плановые отключения. Устранили аварию, возобновились плановые отключения
Хотіли продати більше за кордон та сталася халепа?
Ой, як несподівано при блаЗЕневі..