Уряд і енергетики працювали в надзвичайному режимі через технологічну аварію в енергомережі, - Зеленський

Уряд, Міненерго, енергетичні компанії та місцева влада протягом дня працювали в надзвичайному режимі через технологічну аварію на енергомережі, що призвела до знеструмлень у низці регіонів України.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Технологічна аварія на мережі

"Сьогодні весь день був надзвичайний режим у роботі уряду, Міненерго, усіх наших енергетичних компаній, обласних та місцевих влад. Вранці сталась технологічна аварія на мережі: дві лінії між Румунією і Молдовою та на території України перестали працювати. Причини детально зʼясовуються. Станом на зараз немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. Більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення", - ідеться в повідомленні.

Триває стабілізація та відновлення забезпечення

Найбільш складні наслідки для Києва та Центральної України, Вінницької області, також для Чернігова, Харкова, нашої Сумщини. Необхідні сили були одразу залучені. За день сьогодні вдалося вийти загалом на ситуацію, яка була до цієї технологічної аварії, зараз триває стабілізація та відновлення забезпечення наших людей.

Президент висловив вдячність ремонтним бригадам

"Хочу подякувати всім нашим ремонтним бригадам, кожному й кожній, хто працює на відновлення, на запуск систем і на збереження української енергетики в цих надзвичайно складних умовах. Важливо подякувати українським залізничникам за всю їхню роботу по збереженню логістики, нашого транспортного сполучення. Дякую всім, хто воює та працює заради України! Слава Україні!", - звернувся він.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
  • За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
  • За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
  • В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
  • Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.

Найкраще попрацювали твої бізнес- партнери міндічі, галущенки і цукермани. А дружок деркач отримав героя мокшандії. Вова, тобі вже ніхто не вірить, вони не стали довіряти телевізору, а звернули увагу на реальні події навколо.
31.01.2026 20:20 Відповісти
Хто в носі ковирявся,дебілу текст готували,шлюх замовляли по телефону,важкий рочий день в надзвичайному режимі
31.01.2026 20:23 Відповісти
*****,а уряд як залежить від аварії?Ну довбойоп же епічний.
31.01.2026 20:21 Відповісти
Дякую.Дуже дякую.
31.01.2026 20:18 Відповісти
З ОПой во главе
31.01.2026 20:33 Відповісти
Так так, вони у такому надзвичайному режімі 3,14здили, пардон, працювали, шо гай не шумів а стогнув. Ім треба молоко безкоштовно за рахунок бюджету видавати, за шкідливість їх праці.
31.01.2026 21:09 Відповісти
і що робив уряд?
31.01.2026 20:21 Відповісти
Гроши 3,14здив. Бюддетні.
31.01.2026 21:10 Відповісти
Не має значення, що робив чи не робив уряд, коли все закінчується добре. Адже то завжди заслуга уряду і бубусіка!!! Але якщо проблема не вирішена, завжди можна звалити на Кличка, Порошенка, Європу.
31.01.2026 21:55 Відповісти
Шукав винуватих серед Кличка, Порошенка та Марченка
31.01.2026 22:21 Відповісти
Як, як залежить..., а як мівіну заварюватьбез гарячої води?
31.01.2026 20:35 Відповісти
Cиноптики знову прогнозують сильні морози, залишається й ризик великого обстрілу, а це означає, що роботи в аварійників найближчим часом не поменшає.
31.01.2026 20:24 Відповісти
Mогла відбутися російська диверсія в районі Тирасполя (столиця невизнаного «Придністров'я Молдавської Республіки»), де проходить лінія електропередач 400 Кв, за якою українська енергосистема поєднана з Молдовою.

Оскільки Тирасполь контролюється Росією, міг статися такий елемент гібридної війни. Росія начебто домовилася з Трампом до 1 лютого не обстрілювати українську енергосистему, але їй важливо залишити Україну без світла під час морозів.
Тому вона могла вдатися до такої гібридної замаскованої атаки.
31.01.2026 21:57 Відповісти
Не сував би ти свого "буратінського" носа в ті справи в яких нічого не розумієш, бо куди ти його ні сунеш там всюди діра.
31.01.2026 20:25 Відповісти
Що б ми без нього робили? Ну і розумний, аж страшно.
31.01.2026 20:25 Відповісти
Лампочки наверное меняли...
31.01.2026 20:27 Відповісти
Обшмалявся - отчитався
31.01.2026 20:30 Відповісти
А чого не подякував Міндічу і Галущенку ?
31.01.2026 20:32 Відповісти
в він їх м "двушкою" подякував
31.01.2026 20:38 Відповісти
При чому уряд? Мало вкрали, чи мало брехали?
31.01.2026 20:37 Відповісти
даун, у тебе два енергоблоки ЧАЕС простоюють, на 4 рік війни немає навіть планів розробки вітчизняних (міні)ТЕЦ/АЕС, в тому числі на швидких нейтронах.
31.01.2026 20:38 Відповісти
Ми пахалі, я і трактор.
31.01.2026 20:39 Відповісти
Уряд тут тільки заважає, геть корупціонерів і ю
Бюрократів
31.01.2026 20:43 Відповісти
Как обмерзание спровоцировало отключение, обрыв?
31.01.2026 20:44 Відповісти
Дякуємо тобі., вождь...
31.01.2026 20:46 Відповісти
народ работал, а миндичи нажились хорошо на этом блекауте
31.01.2026 20:51 Відповісти
А нам похер. Мы аварии и не заметили.
А нам похер. Мы аварии и не заметили.

Ваша авария прервала наши плановые отключения. Устранили аварию, возобновились плановые отключения
Ваша авария прервала наши плановые отключения. Устранили аварию, возобновились плановые отключения
31.01.2026 20:58 Відповісти
Геть ішака!
31.01.2026 21:03 Відповісти
Ишачить - разговорно-сниженный глагол, означающий выполнение тяжелой, изнурительной или неблагодарной работы, часто за низкую плату. Слово подразумевает каторжный труд, похожий на работу вьючного животного (ишака), работая день и ночь, надрываясь.
Основные характеристики и примеры:

Смысл: Очень тяжело трудиться физически или утомительно умственно.
31.01.2026 21:09 Відповісти
Цікаво побачити,як уряд "працював"у надзвичайному режими.
31.01.2026 21:15 Відповісти
Що там уже наробив кабміндіч?
Хотіли продати більше за кордон та сталася халепа?
Ой, як несподівано при блаЗЕневі..
31.01.2026 21:54 Відповісти
31.01.2026 22:08 Відповісти
бравісімо!! А самі б енергетики б не здогадалися!! Так би і дивились на пошкодження , а тут - грим-грим наче з неба , найясніший Лідор клавішами дав завдання.
31.01.2026 22:16 Відповісти
Зеленский говорил про шашлыки, народ скоро с него будет делать шашлыки.
31.01.2026 22:47 Відповісти
Енергетики працювали - зрозуміло. А от що там уряд працював?
31.01.2026 23:36 Відповісти
Енергетики працювали, а уряд гроші ворував.
01.02.2026 08:37 Відповісти
 
 