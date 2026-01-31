Уряд і енергетики працювали в надзвичайному режимі через технологічну аварію в енергомережі, - Зеленський
Уряд, Міненерго, енергетичні компанії та місцева влада протягом дня працювали в надзвичайному режимі через технологічну аварію на енергомережі, що призвела до знеструмлень у низці регіонів України.
Про це президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Технологічна аварія на мережі
"Сьогодні весь день був надзвичайний режим у роботі уряду, Міненерго, усіх наших енергетичних компаній, обласних та місцевих влад. Вранці сталась технологічна аварія на мережі: дві лінії між Румунією і Молдовою та на території України перестали працювати. Причини детально зʼясовуються. Станом на зараз немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. Більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення", - ідеться в повідомленні.
Триває стабілізація та відновлення забезпечення
Найбільш складні наслідки для Києва та Центральної України, Вінницької області, також для Чернігова, Харкова, нашої Сумщини. Необхідні сили були одразу залучені. За день сьогодні вдалося вийти загалом на ситуацію, яка була до цієї технологічної аварії, зараз триває стабілізація та відновлення забезпечення наших людей.
Президент висловив вдячність ремонтним бригадам
"Хочу подякувати всім нашим ремонтним бригадам, кожному й кожній, хто працює на відновлення, на запуск систем і на збереження української енергетики в цих надзвичайно складних умовах. Важливо подякувати українським залізничникам за всю їхню роботу по збереженню логістики, нашого транспортного сполучення. Дякую всім, хто воює та працює заради України! Слава Україні!", - звернувся він.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
- За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
- За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
- В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
- Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.
Оскільки Тирасполь контролюється Росією, міг статися такий елемент гібридної війни. Росія начебто домовилася з Трампом до 1 лютого не обстрілювати українську енергосистему, але їй важливо залишити Україну без світла під час морозів.
Тому вона могла вдатися до такої гібридної замаскованої атаки.
За день сегодня удалось выйти в целом на ситуацию, которая была до этой технологической аварии Источник: https://censor.net/ru/v3598257
Ваша авария прервала наши плановые отключения. Устранили аварию, возобновились плановые отключения
Основные характеристики и примеры:
Смысл: Очень тяжело трудиться физически или утомительно умственно.
Хотіли продати більше за кордон та сталася халепа?
Ой, як несподівано при блаЗЕневі..