Уряд і енергетики працювали в надзвичайному режимі через технологічну аварію в енергомережі, - Зеленський

Уряд, Міненерго, енергетичні компанії та місцева влада протягом дня працювали в надзвичайному режимі через технологічну аварію на енергомережі, що призвела до знеструмлень у низці регіонів України.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

Технологічна аварія на мережі

"Сьогодні весь день був надзвичайний режим у роботі уряду, Міненерго, усіх наших енергетичних компаній, обласних та місцевих влад. Вранці сталась технологічна аварія на мережі: дві лінії між Румунією і Молдовою та на території України перестали працювати. Причини детально зʼясовуються. Станом на зараз немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. Більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення", - ідеться в повідомленні.

Триває стабілізація та відновлення забезпечення

Найбільш складні наслідки для Києва та Центральної України, Вінницької області, також для Чернігова, Харкова, нашої Сумщини. Необхідні сили були одразу залучені. За день сьогодні вдалося вийти загалом на ситуацію, яка була до цієї технологічної аварії, зараз триває стабілізація та відновлення забезпечення наших людей.

Президент висловив вдячність ремонтним бригадам

"Хочу подякувати всім нашим ремонтним бригадам, кожному й кожній, хто працює на відновлення, на запуск систем і на збереження української енергетики в цих надзвичайно складних умовах. Важливо подякувати українським залізничникам за всю їхню роботу по збереженню логістики, нашого транспортного сполучення. Дякую всім, хто воює та працює заради України! Слава Україні!", - звернувся він.

