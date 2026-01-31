Зеленський: Без прямого контакту на рівні лідерів неможливо досягти згоди щодо територіальних питань

Президент Володимир Зеленський заявив, що територіальні питання не можуть бути вирішені лише технічними командами. Він наголосив на необхідності прямого контакту на рівні лідерів.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю чеському радіо, повідомляє Цензор.НЕТ.

Питання територій

Зеленський заявив, що Україна залишається відкритою до тристороннього формату за участю США та Росії, додавши, що Європа має бути присутня на ключових етапах.

"Без прямого контакту на рівні лідерів неможливо буде досягти згоди щодо територіальних питань. Територіальні питання не можуть бути вирішені лише технічними групами",- сказав Зеленський.

Гарантії безпеки на вступ до ЄС

Крім цього, президент розповів, що Україна розраховує на гарантії безпеки не лише від Вашингтона, а й від європейських союзників, а також на прогрес у напрямку членства в ЄС. Ці елементи є частиною ширшої 20-пунктної програми припинення війни, яка також включає масштабний пакет заходів з відновлення.

За словами глави держави, Україна ставить за мету бути технічно готовою до вступу в Євросоюз у 2027 році. Однак остаточні терміни залежатимуть від згоди між міжнародними партнерами та ратифікації парламентами.

