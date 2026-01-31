УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9625 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Зеленський про територіальні поступки
8 384 141

Зеленський: Без прямого контакту на рівні лідерів неможливо досягти згоди щодо територіальних питань

Зеленський: Територіальні питання вимагають прямого діалогу лідерів

Президент Володимир Зеленський заявив, що територіальні питання не можуть бути вирішені лише технічними командами. Він наголосив на необхідності прямого контакту на рівні лідерів.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю чеському радіо, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Питання територій 

Зеленський заявив, що Україна залишається відкритою до тристороннього формату за участю США та Росії, додавши, що Європа має бути присутня на ключових етапах.

"Без прямого контакту на рівні лідерів неможливо буде досягти згоди щодо територіальних питань. Територіальні питання не можуть бути вирішені лише технічними групами",- сказав Зеленський.

Читайте також: Рубіо про питання Донбасу на мирних переговорах: "Це міст, який ще не перейшли"

Гарантії безпеки на вступ до ЄС

Крім цього, президент розповів, що Україна розраховує на гарантії безпеки не лише від Вашингтона, а й від європейських союзників, а також на прогрес у напрямку членства в ЄС. Ці елементи є частиною ширшої 20-пунктної програми припинення війни, яка також включає масштабний пакет заходів з відновлення.

За словами глави держави, Україна ставить за мету бути технічно готовою до вступу в Євросоюз у 2027 році. Однак остаточні терміни залежатимуть від згоди між міжнародними партнерами та ратифікації парламентами.

Читайте також: Ми готові до компромісів, але не тих, що ведуть до порушення територіальної цілісності, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27707) перемовини (3744) територіальні претензії (77) територіальна цілісність (323)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+56
свій Указ про заборону перемовин уже відмінив - таємно...
показати весь коментар
31.01.2026 18:42 Відповісти
+48
Про які територіальні питання бубочка хоче говорити з ******? Він що, зібрався щось віддавати, чи що?
показати весь коментар
31.01.2026 18:42 Відповісти
+46
цей лідор вже ж напряму спілкувався з ****** в парижі. а потім в омані.
показати весь коментар
31.01.2026 18:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Бовдур лідором себе возомнив...преться знову в очі зазирнути.Дурень просто не розуміє в що вляпався
показати весь коментар
31.01.2026 19:58 Відповісти
Йому краще залишити свій пост. Це питання повинні вирішувати дорослі люди, патріоти, українці, професіонали.
показати весь коментар
31.01.2026 20:05 Відповісти
Східний Вал - це щит усієї України

Підконтрольна частина Донецької області - це наш ключовий укріплений район, який ворог не може захопити протягом 4 років тотальної війни.

Сьогодні мережа фортець Донбасу захищає усю Україну. Жодної подібної лінії оборони за ними не існує.

Здати без бою наш Східний Вал - означає стати в чистому полі та неминуче відкотитися до Павлограда, Лозової та Ізюма. З вкрай поганими перспективами.

Здача територій ворогу без бою - це гарантована глибока політична криза в середині країни. Ворог прагне цього найбільше - щоб ми боролися одне з одним, а не з ним.

Моральний, людський, юридичний аспекти - за межею.

Гарантії шановних партнерів - це прекрасно, тільки щось мені пригадується, ми вже маємо чудові гарантії. У 1994 році отримали їх у Будапешті.

І найголовніше. Насправді можна було би лише цим і обмежитись. Хтось при розумі реально вірить у те, що у війні з ворогом, який прямо декларує своєю метою знищення української держави і нації - можна отримати мир в обмін на приниження і здачу територій?
Джерело: https://censor.net/ua/b3597872
показати весь коментар
31.01.2026 20:07 Відповісти
Вже все вирішено, затягування оплачується життями і подальшою втратою території.
показати весь коментар
31.01.2026 20:08 Відповісти
Обнулити цього торговця інтересами України, якщо сам не хоче йти.
показати весь коментар
01.02.2026 14:12 Відповісти
Зеленський: Без прямого статевого контакту на рівні лідерів неможливо досягти згоди щодо територіальних питань.
показати весь коментар
31.01.2026 20:13 Відповісти
Зеленський випрошує зустріч з Путлером, принижиючи і себе, і всю країну, і особливо воїнів, які поклали життя за ті самі території, а фактично українську землю. Тьфу!
показати весь коментар
31.01.2026 20:15 Відповісти
Як низько він упав,а можливо і не піднімався?
показати весь коментар
31.01.2026 20:17 Відповісти
Ну що, нарешті зрозуміли лохи про що сказав Голобородько? Без одобрямс Росії ніяких гарантій. Все потрібно погоджувати як колись з московитами. Швидко Володя повернув вас взад? Ви задоволені?
показати весь коментар
31.01.2026 20:23 Відповісти
яку це згоду він запланував?
показати весь коментар
31.01.2026 20:24 Відповісти
не дуже зрозуміло про що він хоче з пуйлом говорити. Зазвичай лідери зустрічаються коли все вже вирішено переговірниками
показати весь коментар
31.01.2026 20:43 Відповісти
у нас нема територіальних питань, ми не претендуємо на російську територію (а дарма)
показати весь коментар
31.01.2026 20:44 Відповісти
А якого біса було починати Курську операцію .?!
показати весь коментар
31.01.2026 22:12 Відповісти
Переріз логістики
показати весь коментар
31.01.2026 23:08 Відповісти
щоб каби били по їх території, а не по нашій
показати весь коментар
02.02.2026 11:24 Відповісти
Це друга обіцянка яку зеленський хочк виконати,перша " я ваш вирок" майже виконана,тепер починає виконувати. " сойдемся где то по середине"
показати весь коментар
31.01.2026 21:05 Відповісти
Зе має палке бажання " сайтісь па сєрєдінє"..?! Особисто здати Донбас..?!
показати весь коментар
31.01.2026 22:11 Відповісти
Не може бути ніяких "територіальних питань" стосовно міжнародно визнаних (в т.ч. і самою росію) кордонів України.
Для тих, хто про це, раптом, забув - статті ККУ 110 та 111:

https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F+111+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%28%D0%9A%D0%9A%D0%A3%29&client=firefox-b-m&hs=XACp&sca_esv=b82d7f5630f7ead9&ei=wJhuaavSM7iHwPAPpYWT6Ac&oq=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%87+111&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIhDRgdGC0LDRgtGC0YcgMTExMgQQABhHMgQQABhHSJY4UI0LWMwwcAB4AZABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAZgCAaACGagCAJgDAIgGAZAGApIHATGgBwCyBwC4BwDCBwMzLTHIBxGACAA&sclient=mobile-gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBOaZViJJQlIryV_KFJIaPUxztaVdCaHFTmy4U35PivG-*************************************************************************************&csui=3&ved=2ahUKEwjq3a_XzbaSAxUeExAIHbuiAO8QgK4QegYIAQgAEAM
Стаття 111 Кримінального кодексу України (ККУ)
визначає державну зраду як діяння, умисно вчинене громадянином на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності чи безпеці України. Вона карається позбавленням волі на 12-15 років (з/без конфіскації), а в умовах воєнного стану - 15 років або довічне ув'язнення.

Основні положення Статті 111 ККУ "Державна зрада":

Суть злочину: Перехід на бік ворога під час збройного конфлікту, шпигунство, надання допомоги іноземній державі/організації у підривній діяльності проти України.Відповідальність:Мирний час: від 12 до 15 років позбавлення волі, з конфіскацією майна або без такої.Воєнний стан: 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Звільнення від відповідальності: Якщо громадянин України не вчинив ніяких дій на виконання злочинного завдання іноземної держави та добровільно заявив органам влади про свій зв'язок з ними.

Важливі нюанси:

Суб'єктом злочину є виключно громадянин України.Державна зрада є основним компонентом для ініціювання процедури імпічменту Президента України (ст. 111 Конституції України).

Окремо існують статті 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі-агресору), що доповнюють відповідальність за співпрацю з ворогом.
показати весь коментар
31.01.2026 22:30 Відповісти
То що виходить Порошенка треба судити за зраду за здачу Донецька і Луганська? А криворіжського упиря за здачу запоріжської і дніпропетровської області?
показати весь коментар
31.01.2026 23:21 Відповісти
Порошенко врятував Україну в 2014. Йому памятник при житті треба поставити.
показати весь коментар
01.02.2026 09:03 Відповісти
Яка в біса "згода щодо територіальних питань" ?
Президент - гарант Конституції і територіальної цілісності країни. Єдина згода, яка може бути - безумовне відновлення суверенітету України в її міжнародно-визнаних кордонах, включаючи Кримський півострів.
Ну, можна більше - отримати репарації від росіян за війну не грошима, а їх територіями (Брянська, Курська, Білгородська, Ростовська, Воронізька області і Краснодарський край), бо вони - жебраки зараз і трильйонів євро на компенсації заподіяної шкоди вони не мають наразі.
Але менше, ніж відновлення територіальної цілісності - не можна. По Конституції не можна. І по совісті теж, бо сотні тисяч людей - військових і цивільних - вже голову склали за це.
Тому про яку таку "згоду" ти говориш ? Хто тебе уповноважував на щось погоджуватися ?
показати весь коментар
31.01.2026 23:21 Відповісти
Заглянуть в глаза сатани - х7йла 2.0
показати весь коментар
01.02.2026 00:08 Відповісти
"...контакти на рівні підорів" - він напевно це мав на увазі?
показати весь коментар
01.02.2026 04:22 Відповісти
Його мрія ще з 2019 року-------------- Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''---------з інтерв'ю------Бернару Анрі Леві.
показати весь коментар
01.02.2026 08:39 Відповісти
Ніякі перемовини з Путіним неможливі, ні прямі, ні криві. Допоможуть лише стінки гробу Путіна. Після цього перемовини з Росією стануть можливими
показати весь коментар
01.02.2026 05:58 Відповісти
Тільки руїни кремля.
показати весь коментар
01.02.2026 09:19 Відповісти
Сейчас из европы зашлют следующий транш и чмоня перевернется на 180 градусов и начнет гундеть про незламность.

Хватит ли украинцев в Украине, вот где вопрос
показати весь коментар
01.02.2026 07:07 Відповісти
Твой комент самый адекватный.
показати весь коментар
01.02.2026 09:50 Відповісти
Хоче з ****** про свою шкуру домовитись гадьониш
показати весь коментар
01.02.2026 09:01 Відповісти
Аннушка уже ... !
показати весь коментар
01.02.2026 09:17 Відповісти
Контактьор на рівнє лідєрав. Шикарний анекдот на рівні 95-тага кварталу і может забацать зо сцени томно льожа на раялє вєлікая актріса сіскадовська . "мудраму наріду" стопудово зайде, ржака абіспєчена. Тай таке.
показати весь коментар
01.02.2026 09:16 Відповісти
А шо робити,якщо немає лідера?
показати весь коментар
01.02.2026 09:27 Відповісти
Успокойтесь и не паникуйте,ЗЕ не собирается заканчивать войну.А вы ему в этом только подигрываете.
показати весь коментар
01.02.2026 09:47 Відповісти
Зеля почав марити ще до війни.
показати весь коментар
01.02.2026 10:22 Відповісти
Зеленський все ще не покидає надію заглянути в очі своєму кумиру та духовному наставнику Путіну!
показати весь коментар
01.02.2026 11:21 Відповісти
Менти он ніхто не воював і мають УБД, всі заброньовані, стандартна практика, їдуть на 1 день і отримують УБД. Щось у мене така підозра, що вони знову хотіли затримати невинну людину, і вигадали підозрюваного у замаху на депутата (може, звичайно, і правда, але дивно це звучить, таке можна навісити заднім числом на будь-кого), може, пристали до військового, а він і розізлився - здорові бики, не воюєте і людям проходу не даєте, і здали нерви?
показати весь коментар
01.02.2026 11:56 Відповісти
так вступай у контакт! чи контактьорь нє хочєт!?
показати весь коментар
01.02.2026 12:32 Відповісти
Вони жують соплі на переговорах, показують свої амбіції, а люди гинуть сотнями тисяч, хапають людей і тягнуть силою людей, хіба хтось так вигравав війни? Був дух, була купа добровольців, все це вбили корупцією, жахливою несправедливістю, насильством проти одних і всіма благами для інших, хто давав присягу, не мусить воювати, все навпаки, а на людей з купою хвороб влаштували полювання.
Взагалі, це все виглядає так, якби зараз Венесуела зібрала хворих, посадила своїх людей на корабель і відправила воювати с США і сказала їм загиньте всі, без перемоги над Америкою не повертайтесь. Приблизно те ж саме. Чи якби греки 50 років тому не випускали кіпріотів із Кіпру, хапали їх і змусили перемогти самотужки всю Туреччину.
Он, вчора розповідали, в Європі в армію ніхто не хоче, армія контрактна і майже ніхто не йде, декілька десятків тисяч реальних військових на країни, де населення в рази більше нашого, це зараз їхній максимум, а що можуть когось хапати силою, та ще й щоб це робили військовослужбовці по відношенню до своїх цивільних громадян, таке і в голову їм не приходить, провели опитування, в випадку війни 57% збираються виїхати далі на Захід. Це зізнаються, а реально це буде 90%. І їм навіть не приходить в голову, що їх може хтось не випускати чи тим більше хапати на вулицях і коїти насильство до власних громадян, та ще й до непридатних воювати. Це не вкладається в голові! Це називається тиранія! Таке враження, що це змова і нас вирішили просто знищити.
Навіть курча хоче жити - пам'ятаєте пісню про ципльонка жарєного, якого арєставалі? І вирішили за нього, що він має пожертвувати собою заради чийогось апетиту. Та от бажаю чинушам і силовикам, які хапають і тягнуть людей на смерть, і розпоряджаються це робити, самим опинитись на місці того курчати!
показати весь коментар
01.02.2026 13:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 