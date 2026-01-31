Зеленский: Без прямого контакта на уровне лидеров невозможно достичь согласия по территориальным вопросам

Президент Владимир Зеленский заявил, что территориальные вопросы не могут быть решены только техническими командами. Он подчеркнул необходимость прямого контакта на уровне лидеров.

Об этом глава государства сказал в интервью чешскому радио, сообщает Цензор.НЕТ.

Вопрос территорий 

Зеленский заявил, что Украина остается открытой к трехстороннему формату с участием США и России, добавив, что Европа должна присутствовать на ключевых этапах.

"Без прямого контакта на уровне лидеров невозможно будет достичь согласия по территориальным вопросам. Территориальные вопросы не могут быть решены только техническими группами", - сказал Зеленский.

Гарантии безопасности на вступление в ЕС

Кроме этого, президент рассказал, что Украина рассчитывает на гарантии безопасности не только от Вашингтона, но и от европейских союзников, а также на прогресс в направлении членства в ЕС. Эти элементы являются частью более широкой 20-пунктной программы прекращения войны, которая также включает масштабный пакет мер по восстановлению.

По словам главы государства, Украина ставит целью быть технически готовой к вступлению в Евросоюз в 2027 году. Однако окончательные сроки будут зависеть от согласия между международными партнерами и ратификации парламентами.

Зеленский Владимир переговоры территориальные претензии территориальная целостность
+56
свій Указ про заборону перемовин уже відмінив - таємно...
31.01.2026 18:42 Ответить
+48
Про які територіальні питання бубочка хоче говорити з ******? Він що, зібрався щось віддавати, чи що?
31.01.2026 18:42 Ответить
+46
цей лідор вже ж напряму спілкувався з ****** в парижі. а потім в омані.
31.01.2026 18:38 Ответить
Бовдур лідором себе возомнив...преться знову в очі зазирнути.Дурень просто не розуміє в що вляпався
31.01.2026 19:58 Ответить
Йому краще залишити свій пост. Це питання повинні вирішувати дорослі люди, патріоти, українці, професіонали.
31.01.2026 20:05 Ответить
Східний Вал - це щит усієї України

Підконтрольна частина Донецької області - це наш ключовий укріплений район, який ворог не може захопити протягом 4 років тотальної війни.

Сьогодні мережа фортець Донбасу захищає усю Україну. Жодної подібної лінії оборони за ними не існує.

Здати без бою наш Східний Вал - означає стати в чистому полі та неминуче відкотитися до Павлограда, Лозової та Ізюма. З вкрай поганими перспективами.

Здача територій ворогу без бою - це гарантована глибока політична криза в середині країни. Ворог прагне цього найбільше - щоб ми боролися одне з одним, а не з ним.

Моральний, людський, юридичний аспекти - за межею.

Гарантії шановних партнерів - це прекрасно, тільки щось мені пригадується, ми вже маємо чудові гарантії. У 1994 році отримали їх у Будапешті.

І найголовніше. Насправді можна було би лише цим і обмежитись. Хтось при розумі реально вірить у те, що у війні з ворогом, який прямо декларує своєю метою знищення української держави і нації - можна отримати мир в обмін на приниження і здачу територій?
Джерело: https://censor.net/ua/b3597872
31.01.2026 20:07 Ответить
Вже все вирішено, затягування оплачується життями і подальшою втратою території.
31.01.2026 20:08 Ответить
Обнулити цього торговця інтересами України, якщо сам не хоче йти.
01.02.2026 14:12 Ответить
Зеленський: Без прямого статевого контакту на рівні лідерів неможливо досягти згоди щодо територіальних питань.
31.01.2026 20:13 Ответить
Зеленський випрошує зустріч з Путлером, принижиючи і себе, і всю країну, і особливо воїнів, які поклали життя за ті самі території, а фактично українську землю. Тьфу!
31.01.2026 20:15 Ответить
Як низько він упав,а можливо і не піднімався?
31.01.2026 20:17 Ответить
Ну що, нарешті зрозуміли лохи про що сказав Голобородько? Без одобрямс Росії ніяких гарантій. Все потрібно погоджувати як колись з московитами. Швидко Володя повернув вас взад? Ви задоволені?
31.01.2026 20:23 Ответить
яку це згоду він запланував?
31.01.2026 20:24 Ответить
не дуже зрозуміло про що він хоче з пуйлом говорити. Зазвичай лідери зустрічаються коли все вже вирішено переговірниками
31.01.2026 20:43 Ответить
у нас нема територіальних питань, ми не претендуємо на російську територію (а дарма)
31.01.2026 20:44 Ответить
А якого біса було починати Курську операцію .?!
31.01.2026 22:12 Ответить
Переріз логістики
31.01.2026 23:08 Ответить
щоб каби били по їх території, а не по нашій
02.02.2026 11:24 Ответить
Це друга обіцянка яку зеленський хочк виконати,перша " я ваш вирок" майже виконана,тепер починає виконувати. " сойдемся где то по середине"
31.01.2026 21:05 Ответить
Зе має палке бажання " сайтісь па сєрєдінє"..?! Особисто здати Донбас..?!
31.01.2026 22:11 Ответить
Не може бути ніяких "територіальних питань" стосовно міжнародно визнаних (в т.ч. і самою росію) кордонів України.
Для тих, хто про це, раптом, забув - статті ККУ 110 та 111:

https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F+111+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%28%D0%9A%D0%9A%D0%A3%29&client=firefox-b-m&hs=XACp&sca_esv=b82d7f5630f7ead9&ei=wJhuaavSM7iHwPAPpYWT6Ac&oq=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%87+111&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIhDRgdGC0LDRgtGC0YcgMTExMgQQABhHMgQQABhHSJY4UI0LWMwwcAB4AZABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAZgCAaACGagCAJgDAIgGAZAGApIHATGgBwCyBwC4BwDCBwMzLTHIBxGACAA&sclient=mobile-gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBOaZViJJQlIryV_KFJIaPUxztaVdCaHFTmy4U35PivG-*************************************************************************************&csui=3&ved=2ahUKEwjq3a_XzbaSAxUeExAIHbuiAO8QgK4QegYIAQgAEAM
Стаття 111 Кримінального кодексу України (ККУ)
визначає державну зраду як діяння, умисно вчинене громадянином на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності чи безпеці України. Вона карається позбавленням волі на 12-15 років (з/без конфіскації), а в умовах воєнного стану - 15 років або довічне ув'язнення.

Основні положення Статті 111 ККУ "Державна зрада":

Суть злочину: Перехід на бік ворога під час збройного конфлікту, шпигунство, надання допомоги іноземній державі/організації у підривній діяльності проти України.Відповідальність:Мирний час: від 12 до 15 років позбавлення волі, з конфіскацією майна або без такої.Воєнний стан: 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Звільнення від відповідальності: Якщо громадянин України не вчинив ніяких дій на виконання злочинного завдання іноземної держави та добровільно заявив органам влади про свій зв'язок з ними.

Важливі нюанси:

Суб'єктом злочину є виключно громадянин України.Державна зрада є основним компонентом для ініціювання процедури імпічменту Президента України (ст. 111 Конституції України).

Окремо існують статті 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі-агресору), що доповнюють відповідальність за співпрацю з ворогом.
31.01.2026 22:30 Ответить
То що виходить Порошенка треба судити за зраду за здачу Донецька і Луганська? А криворіжського упиря за здачу запоріжської і дніпропетровської області?
31.01.2026 23:21 Ответить
Порошенко врятував Україну в 2014. Йому памятник при житті треба поставити.
01.02.2026 09:03 Ответить
Яка в біса "згода щодо територіальних питань" ?
Президент - гарант Конституції і територіальної цілісності країни. Єдина згода, яка може бути - безумовне відновлення суверенітету України в її міжнародно-визнаних кордонах, включаючи Кримський півострів.
Ну, можна більше - отримати репарації від росіян за війну не грошима, а їх територіями (Брянська, Курська, Білгородська, Ростовська, Воронізька області і Краснодарський край), бо вони - жебраки зараз і трильйонів євро на компенсації заподіяної шкоди вони не мають наразі.
Але менше, ніж відновлення територіальної цілісності - не можна. По Конституції не можна. І по совісті теж, бо сотні тисяч людей - військових і цивільних - вже голову склали за це.
Тому про яку таку "згоду" ти говориш ? Хто тебе уповноважував на щось погоджуватися ?
31.01.2026 23:21 Ответить
Заглянуть в глаза сатани - х7йла 2.0
01.02.2026 00:08 Ответить
"...контакти на рівні підорів" - він напевно це мав на увазі?
01.02.2026 04:22 Ответить
Його мрія ще з 2019 року-------------- Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''---------з інтерв'ю------Бернару Анрі Леві.
01.02.2026 08:39 Ответить
Ніякі перемовини з Путіним неможливі, ні прямі, ні криві. Допоможуть лише стінки гробу Путіна. Після цього перемовини з Росією стануть можливими
01.02.2026 05:58 Ответить
Тільки руїни кремля.
01.02.2026 09:19 Ответить
Сейчас из европы зашлют следующий транш и чмоня перевернется на 180 градусов и начнет гундеть про незламность.

Хватит ли украинцев в Украине, вот где вопрос
01.02.2026 07:07 Ответить
Твой комент самый адекватный.
01.02.2026 09:50 Ответить
Хоче з ****** про свою шкуру домовитись гадьониш
01.02.2026 09:01 Ответить
Аннушка уже ... !
01.02.2026 09:17 Ответить
Контактьор на рівнє лідєрав. Шикарний анекдот на рівні 95-тага кварталу і может забацать зо сцени томно льожа на раялє вєлікая актріса сіскадовська . "мудраму наріду" стопудово зайде, ржака абіспєчена. Тай таке.
01.02.2026 09:16 Ответить
А шо робити,якщо немає лідера?
01.02.2026 09:27 Ответить
Успокойтесь и не паникуйте,ЗЕ не собирается заканчивать войну.А вы ему в этом только подигрываете.
01.02.2026 09:47 Ответить
Зеля почав марити ще до війни.
01.02.2026 10:22 Ответить
Зеленський все ще не покидає надію заглянути в очі своєму кумиру та духовному наставнику Путіну!
01.02.2026 11:21 Ответить
Менти он ніхто не воював і мають УБД, всі заброньовані, стандартна практика, їдуть на 1 день і отримують УБД. Щось у мене така підозра, що вони знову хотіли затримати невинну людину, і вигадали підозрюваного у замаху на депутата (може, звичайно, і правда, але дивно це звучить, таке можна навісити заднім числом на будь-кого), може, пристали до військового, а він і розізлився - здорові бики, не воюєте і людям проходу не даєте, і здали нерви?
01.02.2026 11:56 Ответить
так вступай у контакт! чи контактьорь нє хочєт!?
01.02.2026 12:32 Ответить
Вони жують соплі на переговорах, показують свої амбіції, а люди гинуть сотнями тисяч, хапають людей і тягнуть силою людей, хіба хтось так вигравав війни? Був дух, була купа добровольців, все це вбили корупцією, жахливою несправедливістю, насильством проти одних і всіма благами для інших, хто давав присягу, не мусить воювати, все навпаки, а на людей з купою хвороб влаштували полювання.
Взагалі, це все виглядає так, якби зараз Венесуела зібрала хворих, посадила своїх людей на корабель і відправила воювати с США і сказала їм загиньте всі, без перемоги над Америкою не повертайтесь. Приблизно те ж саме. Чи якби греки 50 років тому не випускали кіпріотів із Кіпру, хапали їх і змусили перемогти самотужки всю Туреччину.
Он, вчора розповідали, в Європі в армію ніхто не хоче, армія контрактна і майже ніхто не йде, декілька десятків тисяч реальних військових на країни, де населення в рази більше нашого, це зараз їхній максимум, а що можуть когось хапати силою, та ще й щоб це робили військовослужбовці по відношенню до своїх цивільних громадян, таке і в голову їм не приходить, провели опитування, в випадку війни 57% збираються виїхати далі на Захід. Це зізнаються, а реально це буде 90%. І їм навіть не приходить в голову, що їх може хтось не випускати чи тим більше хапати на вулицях і коїти насильство до власних громадян, та ще й до непридатних воювати. Це не вкладається в голові! Це називається тиранія! Таке враження, що це змова і нас вирішили просто знищити.
Навіть курча хоче жити - пам'ятаєте пісню про ципльонка жарєного, якого арєставалі? І вирішили за нього, що він має пожертвувати собою заради чийогось апетиту. Та от бажаю чинушам і силовикам, які хапають і тягнуть людей на смерть, і розпоряджаються це робити, самим опинитись на місці того курчати!
01.02.2026 13:05 Ответить
