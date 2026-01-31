Зеленский: Без прямого контакта на уровне лидеров невозможно достичь согласия по территориальным вопросам
Президент Владимир Зеленский заявил, что территориальные вопросы не могут быть решены только техническими командами. Он подчеркнул необходимость прямого контакта на уровне лидеров.
Об этом глава государства сказал в интервью чешскому радио, сообщает Цензор.НЕТ.
Вопрос территорий
Зеленский заявил, что Украина остается открытой к трехстороннему формату с участием США и России, добавив, что Европа должна присутствовать на ключевых этапах.
"Без прямого контакта на уровне лидеров невозможно будет достичь согласия по территориальным вопросам. Территориальные вопросы не могут быть решены только техническими группами", - сказал Зеленский.
Гарантии безопасности на вступление в ЕС
Кроме этого, президент рассказал, что Украина рассчитывает на гарантии безопасности не только от Вашингтона, но и от европейских союзников, а также на прогресс в направлении членства в ЕС. Эти элементы являются частью более широкой 20-пунктной программы прекращения войны, которая также включает масштабный пакет мер по восстановлению.
По словам главы государства, Украина ставит целью быть технически готовой к вступлению в Евросоюз в 2027 году. Однако окончательные сроки будут зависеть от согласия между международными партнерами и ратификации парламентами.
Підконтрольна частина Донецької області - це наш ключовий укріплений район, який ворог не може захопити протягом 4 років тотальної війни.
Сьогодні мережа фортець Донбасу захищає усю Україну. Жодної подібної лінії оборони за ними не існує.
Здати без бою наш Східний Вал - означає стати в чистому полі та неминуче відкотитися до Павлограда, Лозової та Ізюма. З вкрай поганими перспективами.
Здача територій ворогу без бою - це гарантована глибока політична криза в середині країни. Ворог прагне цього найбільше - щоб ми боролися одне з одним, а не з ним.
Моральний, людський, юридичний аспекти - за межею.
Гарантії шановних партнерів - це прекрасно, тільки щось мені пригадується, ми вже маємо чудові гарантії. У 1994 році отримали їх у Будапешті.
І найголовніше. Насправді можна було би лише цим і обмежитись. Хтось при розумі реально вірить у те, що у війні з ворогом, який прямо декларує своєю метою знищення української держави і нації - можна отримати мир в обмін на приниження і здачу територій?
Джерело: https://censor.net/ua/b3597872
Для тих, хто про це, раптом, забув - статті ККУ 110 та 111:
Стаття 111 Кримінального кодексу України (ККУ)
визначає державну зраду як діяння, умисно вчинене громадянином на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності чи безпеці України. Вона карається позбавленням волі на 12-15 років (з/без конфіскації), а в умовах воєнного стану - 15 років або довічне ув'язнення.
Основні положення Статті 111 ККУ "Державна зрада":
Суть злочину: Перехід на бік ворога під час збройного конфлікту, шпигунство, надання допомоги іноземній державі/організації у підривній діяльності проти України.Відповідальність:Мирний час: від 12 до 15 років позбавлення волі, з конфіскацією майна або без такої.Воєнний стан: 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Звільнення від відповідальності: Якщо громадянин України не вчинив ніяких дій на виконання злочинного завдання іноземної держави та добровільно заявив органам влади про свій зв'язок з ними.
Важливі нюанси:
Суб'єктом злочину є виключно громадянин України.Державна зрада є основним компонентом для ініціювання процедури імпічменту Президента України (ст. 111 Конституції України).
Окремо існують статті 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі-агресору), що доповнюють відповідальність за співпрацю з ворогом.
Президент - гарант Конституції і територіальної цілісності країни. Єдина згода, яка може бути - безумовне відновлення суверенітету України в її міжнародно-визнаних кордонах, включаючи Кримський півострів.
Ну, можна більше - отримати репарації від росіян за війну не грошима, а їх територіями (Брянська, Курська, Білгородська, Ростовська, Воронізька області і Краснодарський край), бо вони - жебраки зараз і трильйонів євро на компенсації заподіяної шкоди вони не мають наразі.
Але менше, ніж відновлення територіальної цілісності - не можна. По Конституції не можна. І по совісті теж, бо сотні тисяч людей - військових і цивільних - вже голову склали за це.
Тому про яку таку "згоду" ти говориш ? Хто тебе уповноважував на щось погоджуватися ?
Хватит ли украинцев в Украине, вот где вопрос
Взагалі, це все виглядає так, якби зараз Венесуела зібрала хворих, посадила своїх людей на корабель і відправила воювати с США і сказала їм загиньте всі, без перемоги над Америкою не повертайтесь. Приблизно те ж саме. Чи якби греки 50 років тому не випускали кіпріотів із Кіпру, хапали їх і змусили перемогти самотужки всю Туреччину.
Он, вчора розповідали, в Європі в армію ніхто не хоче, армія контрактна і майже ніхто не йде, декілька десятків тисяч реальних військових на країни, де населення в рази більше нашого, це зараз їхній максимум, а що можуть когось хапати силою, та ще й щоб це робили військовослужбовці по відношенню до своїх цивільних громадян, таке і в голову їм не приходить, провели опитування, в випадку війни 57% збираються виїхати далі на Захід. Це зізнаються, а реально це буде 90%. І їм навіть не приходить в голову, що їх може хтось не випускати чи тим більше хапати на вулицях і коїти насильство до власних громадян, та ще й до непридатних воювати. Це не вкладається в голові! Це називається тиранія! Таке враження, що це змова і нас вирішили просто знищити.
Навіть курча хоче жити - пам'ятаєте пісню про ципльонка жарєного, якого арєставалі? І вирішили за нього, що він має пожертвувати собою заради чийогось апетиту. Та от бажаю чинушам і силовикам, які хапають і тягнуть людей на смерть, і розпоряджаються це робити, самим опинитись на місці того курчати!