Зеленский: Без прямого контакта на уровне лидеров невозможно достичь согласия по территориальным вопросам

Президент Владимир Зеленский заявил, что территориальные вопросы не могут быть решены только техническими командами. Он подчеркнул необходимость прямого контакта на уровне лидеров.

Об этом глава государства сказал в интервью чешскому радио, сообщает Цензор.НЕТ.

Вопрос территорий

Зеленский заявил, что Украина остается открытой к трехстороннему формату с участием США и России, добавив, что Европа должна присутствовать на ключевых этапах.

"Без прямого контакта на уровне лидеров невозможно будет достичь согласия по территориальным вопросам. Территориальные вопросы не могут быть решены только техническими группами", - сказал Зеленский.

Гарантии безопасности на вступление в ЕС

Кроме этого, президент рассказал, что Украина рассчитывает на гарантии безопасности не только от Вашингтона, но и от европейских союзников, а также на прогресс в направлении членства в ЕС. Эти элементы являются частью более широкой 20-пунктной программы прекращения войны, которая также включает масштабный пакет мер по восстановлению.

По словам главы государства, Украина ставит целью быть технически готовой к вступлению в Евросоюз в 2027 году. Однако окончательные сроки будут зависеть от согласия между международными партнерами и ратификации парламентами.

