РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7787 посетителей онлайн
Новости Фото Ситуация с отоплением в Киеве
9 611 18

Более 2 недель нет отопления в доме на Берестейском проспекте: после огласки на место выехали соответствующие службы

В доме на Брестском проспекте в Киеве уже более двух недель нет отопления. Все попытки перезапустить отопление проваливаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на фейсбук-странице сообщила Ирина Цилык, которая проживает в этом доме.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Более 2 недель нет отопления в доме в Киеве

Две недели без отопления

"Прошу помощи. Мы с соседями уже почти в отчаянии. В нашем доме на 10 подъездов на Берестейском проспекте в Киеве уже более 2 недель нет отопления. Ежедневно активная группа соседей бьет во все колокола, пытается достучаться до ответственных служб, но ситуация не улучшается - все попытки перезапустить отопление проваливаются, службы часто отфутболивают наши заявки", - говорится в сообщении.

Читайте также: Критическая инфраструктура Киева уже восстановлена, возвращаем свет людям, - ДТЭК

Температура в квартире +7

Она отметила, что в доме много пожилых людей, есть люди с инвалидностью, до сих пор не выехали некоторые семьи с детьми.

"Трубы рвутся, каждый день течет то в одной, то в другой квартире... Температура в квартире опускается, например, у меня сейчас дома +7, но есть квартиры, где все намного хуже", - добавила она.

Читайте также: 693 дома без тепла в Киеве, самая сложная ситуация в Соломенском и Печерском районах, - Кулеба

Есть реакция

Кроме того, она обратилась к журналистам и мэру Виталию Кличко.

Впоследствии она поблагодарила журналистов и отметила, что на место уже едут различные группы.

Читайте также: Самая сложная ситуация со светом в Киеве. Городские власти должны действовать значительно быстрее, - Зеленский

Более 2 недель нет отопления в доме в Киеве

Автор: 

Киев (26262) Тарифы на отопление (806)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Свириденко, шмигаль, кабміндічі з бакановим і зеленським, уже на місці . в бойлерній качають гарячу воду???
показать весь комментарий
01.02.2026 15:46 Ответить
+8
У 2029 році до закладів вищої освіти зможуть вступати лише випускники пілотних академічних ліцеїв, кількість яких, за словами заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової, становитиме близько 15 тисяч осіб. ..

 Які ректори можуть бути в колонії. Вже порішали з вищими учбовими закладаи, недарма договір на 100 років з британською короною зелебобік підписав. Вони добре то вміють. Аборигени мають бути неосвіченим мясом для воєн і супердешевою робочою силою. Нступний етап після війни коли зелебобік очистить землю від українських чоловіків і все зруйнує, що ще якось працює це приймання за гроші емігрантів з сша і європи. Всякі кулеби і фурси знайдуть тисячу причин чому це потрібно. Економіки ж мовляв нема, ресурси віддали штатам то ж на чомусь треба заробляти.
показать весь комментарий
01.02.2026 16:41 Ответить
+7
"Ежедневно активная группа соседей бьет во все колокола, пытается достучаться до ответственных служб"
не туда стучите))0) стучать нужно в опу и по голове четырежды верховному ухилянту, кенты которого разворовали бабки на защите энергетики))0)
показать весь комментарий
01.02.2026 16:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Свириденко, шмигаль, кабміндічі з бакановим і зеленським, уже на місці . в бойлерній качають гарячу воду???
показать весь комментарий
01.02.2026 15:46 Ответить
А це що їхня робота? Може ти допоміг? Чи ти вмієш тільки жопу Путіну лизати?
показать весь комментарий
02.02.2026 05:46 Ответить
Така біда в багатьох будинках Але виникає одне питання---що не можна збити "сосульки " під своїм вікном????. Не буду пояснювати як це робиться,бо до таких це все рівно не дійде.В багатьох будинках є ініціативні групи,які підключаються до виправлення критичної ситуації.
показать весь комментарий
01.02.2026 15:48 Ответить
А в наслідок чого ті бурулі на вікнах?
показать весь комментарий
01.02.2026 17:41 Ответить
в мене теж таке питання виникло. краще мабуть не знати відповідь.
показать весь комментарий
01.02.2026 17:59 Ответить
Угу.
1. Може там й вікна попримерзали.
2. Мешканці не мають права ті сасульки бурульки збивати - збивають спеціальні бригади, попередньо натягнувші попереджувальні стрічки й поставивши спеціальні дорожні знаки. А за самоволку може й кримінальна відповідальність настати.
показать весь комментарий
02.02.2026 12:39 Ответить
майбутнє - за малими ядерними реакторами на швидких нейтронах, вони в якості палива зможуть використовувати природний уран. Такі реактори значно безпечніші за реактори на теплових нейтронах, їх можна розміщувати в містах або мікрорайонах, для виробництва тепла, питної води, електроенергії.
показать весь комментарий
01.02.2026 15:53 Ответить
У 2029 році до закладів вищої освіти зможуть вступати лише випускники пілотних академічних ліцеїв, кількість яких, за словами заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової, становитиме близько 15 тисяч осіб. ..

 Які ректори можуть бути в колонії. Вже порішали з вищими учбовими закладаи, недарма договір на 100 років з британською короною зелебобік підписав. Вони добре то вміють. Аборигени мають бути неосвіченим мясом для воєн і супердешевою робочою силою. Нступний етап після війни коли зелебобік очистить землю від українських чоловіків і все зруйнує, що ще якось працює це приймання за гроші емігрантів з сша і європи. Всякі кулеби і фурси знайдуть тисячу причин чому це потрібно. Економіки ж мовляв нема, ресурси віддали штатам то ж на чомусь треба заробляти.
показать весь комментарий
01.02.2026 16:41 Ответить
>У 2029 році до закладів вищої освіти зможуть вступати лише випускники пілотних академічних ліцеїв, кількість яких, за словами заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової, становитиме близько 15 тисяч осіб. ..

*******, це реально так - цю владу треба негайно міняти, а тих, хто таке проштовхнув - посадити по статті 111.
показать весь комментарий
01.02.2026 16:48 Ответить
Якщо хтось хоче врятувати свої будинки- в разі відключення теплопостачання- зливати воду з внутрішнодомових мереж- опалення, холодна гаряча вода, негайне припинення використання каналізації. При можливості- в підвалі злити комунікації до точок вводу і ізоляція комунікацій утеплювальним матеріалом.
показать весь комментарий
01.02.2026 16:03 Ответить
"Ежедневно активная группа соседей бьет во все колокола, пытается достучаться до ответственных служб"
не туда стучите))0) стучать нужно в опу и по голове четырежды верховному ухилянту, кенты которого разворовали бабки на защите энергетики))0)
показать весь комментарий
01.02.2026 16:44 Ответить
Саме так , потрібно бити в набат по башці Зеленського ,
який зі своіми друзяками Міндічами вкрали ВСЕ ,
в нашій країні , а наразі всю відповідальність перекидає
на ЄС , США та Кличка у якого теж вкрали 8 мілліардів грн.
для киян !!
Воно сидить в теплі і ваяє відосики про свою потужність , школота !!
показать весь комментарий
01.02.2026 16:59 Ответить
Інформація щодо причин ситуації нульова. А значить і щодо методів вирішення проблеми, в відповідно і винних. На фото явно 'сталінка', в яких зазвичай немає бойлерів, які потребують електроживлення для циркуляції у вторинному контурі опалення. Бурульки пі вікнами виглядають звичайно колоритно, але їх утворення жодним чином не пов'язане з наявністю чи відсутністю опалення всередині будинку (а лише із погодними умовами назовні).
показать весь комментарий
01.02.2026 18:32 Ответить
7 днів у сестри в будинку не було світла (не Троя) . Сказали погоріли фази . Поки добрі люди не дали номер т . голови рда всі гуляли у футбол . Приїзжала в гості то казала що такого грязного і запущеного Києва не бачила
показать весь комментарий
01.02.2026 19:44 Ответить
Що сказати,якщо районами в Києві керують.призначені опой, такі клоуни,як бахматов в Деснянському.Він збирався рити,в мороз,відхожі місця уздовж проспектів.Людина,якщо це людина,поняття не має про біотуалети і про те,що труби стоку водоканалу прокладені нижче точки замерзання грунту.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
02.02.2026 08:39 Ответить
зовсім ******
приїдьте в сумненьку область, зепідорські міндичі
показать весь комментарий
01.02.2026 20:14 Ответить
за всЕ в державі відповідає президент.. але тільки не прикольний прездобол, якого деякі дебіли ще й дОсі готові обрати "на біс"..
показать весь комментарий
02.02.2026 04:47 Ответить
 
 