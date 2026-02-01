Более 2 недель нет отопления в доме на Берестейском проспекте: после огласки на место выехали соответствующие службы

В доме на Брестском проспекте в Киеве уже более двух недель нет отопления. Все попытки перезапустить отопление проваливаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на фейсбук-странице сообщила Ирина Цилык, которая проживает в этом доме.

Две недели без отопления

"Прошу помощи. Мы с соседями уже почти в отчаянии. В нашем доме на 10 подъездов на Берестейском проспекте в Киеве уже более 2 недель нет отопления. Ежедневно активная группа соседей бьет во все колокола, пытается достучаться до ответственных служб, но ситуация не улучшается - все попытки перезапустить отопление проваливаются, службы часто отфутболивают наши заявки", - говорится в сообщении.

Температура в квартире +7

Она отметила, что в доме много пожилых людей, есть люди с инвалидностью, до сих пор не выехали некоторые семьи с детьми.

"Трубы рвутся, каждый день течет то в одной, то в другой квартире... Температура в квартире опускается, например, у меня сейчас дома +7, но есть квартиры, где все намного хуже", - добавила она.

Есть реакция

Кроме того, она обратилась к журналистам и мэру Виталию Кличко.

Впоследствии она поблагодарила журналистов и отметила, что на место уже едут различные группы.

