Понад 2 тижні немає опалення в будинку на Берестейському проспекті: після розголосу на місце виїхали відповідні служби
У будинку на Берестейському проспекті у Києві вже понад два тижні немає опалення. Всі спроби перезапустити опалення провалюються.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на фейсбук-сторінці повідомила Ірина Цілик, яка мешкає в цьому будинку.
Два тижні без опалення
"Прошу допомоги. Ми з сусідами вже майже у відчаї. У нашому будинку на 10 під’їздів на Берестейському проспекті у Києві вже понад 2 тижні немає опалення. Щодня активна група сусідів бʼє у всі дзвони, намагається достукатися до відповідальних служб, але ситуація не покращується - всі спроби перезапустити опалення провалюються, служби часто відфутболюють наші заявки", - йдеться в дописі.
Температура в квартирі +7
Вона зазначила, що в будинку багато літніх людей, є люди з інвалідністю, досі не виїхали деякі сімʼї з дітьми.
"Труби рвуться, щодня тече то в одній, то в іншій квартирі… Температура в квартирі опускається, наприклад, у мене зараз вдома +7, але є помешкання, де все значно гірше", - додала вона.
Є реакція
Крім того, вона звернулася до журналістів та мера Віталія Кличка.
Згодом вона подякувала журналістам, і зазначила, що на місце вже їдуть різні групи.
1. Може там й вікна попримерзали.
2. Мешканці не мають права ті
сасулькибурульки збивати - збивають спеціальні бригади, попередньо натягнувші попереджувальні стрічки й поставивши спеціальні дорожні знаки. А за самоволку може й кримінальна відповідальність настати.
