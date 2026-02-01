Понад 2 тижні немає опалення в будинку на Берестейському проспекті: після розголосу на місце виїхали відповідні служби

У будинку на Берестейському проспекті у Києві вже понад два тижні немає опалення. Всі спроби перезапустити опалення провалюються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на фейсбук-сторінці повідомила Ірина Цілик, яка мешкає в цьому будинку.

Понад 2 тижні немає опалення в будинку у Києві

Два тижні без опалення

"Прошу допомоги. Ми з сусідами вже майже у відчаї. У нашому будинку на 10 під’їздів на Берестейському проспекті у Києві вже понад 2 тижні немає опалення. Щодня активна група сусідів бʼє у всі дзвони, намагається достукатися до відповідальних служб, але ситуація не покращується - всі спроби перезапустити опалення провалюються, служби часто відфутболюють наші заявки", - йдеться в дописі.

Температура в квартирі +7

Вона зазначила, що в будинку багато літніх людей, є люди з інвалідністю, досі не виїхали деякі сімʼї з дітьми.

"Труби рвуться, щодня тече то в одній, то в іншій квартирі… Температура в квартирі опускається, наприклад, у мене зараз вдома +7, але є помешкання, де все значно гірше", - додала вона.

Є реакція

Крім того, вона звернулася до журналістів та мера Віталія Кличка.

Згодом вона подякувала журналістам, і зазначила, що на місце вже їдуть різні групи.

Понад 2 тижні немає опалення в будинку у Києві

Топ коментарі
+15
Свириденко, шмигаль, кабміндічі з бакановим і зеленським, уже на місці . в бойлерній качають гарячу воду???
01.02.2026 15:46 Відповісти
+8
У 2029 році до закладів вищої освіти зможуть вступати лише випускники пілотних академічних ліцеїв, кількість яких, за словами заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової, становитиме близько 15 тисяч осіб. ..

 Які ректори можуть бути в колонії. Вже порішали з вищими учбовими закладаи, недарма договір на 100 років з британською короною зелебобік підписав. Вони добре то вміють. Аборигени мають бути неосвіченим мясом для воєн і супердешевою робочою силою. Нступний етап після війни коли зелебобік очистить землю від українських чоловіків і все зруйнує, що ще якось працює це приймання за гроші емігрантів з сша і європи. Всякі кулеби і фурси знайдуть тисячу причин чому це потрібно. Економіки ж мовляв нема, ресурси віддали штатам то ж на чомусь треба заробляти.
01.02.2026 16:41 Відповісти
+7
"Ежедневно активная группа соседей бьет во все колокола, пытается достучаться до ответственных служб"
не туда стучите))0) стучать нужно в опу и по голове четырежды верховному ухилянту, кенты которого разворовали бабки на защите энергетики))0)
01.02.2026 16:44 Відповісти
А це що їхня робота? Може ти допоміг? Чи ти вмієш тільки жопу Путіну лизати?
02.02.2026 05:46 Відповісти
Така біда в багатьох будинках Але виникає одне питання---що не можна збити "сосульки " під своїм вікном????. Не буду пояснювати як це робиться,бо до таких це все рівно не дійде.В багатьох будинках є ініціативні групи,які підключаються до виправлення критичної ситуації.
01.02.2026 15:48 Відповісти
А в наслідок чого ті бурулі на вікнах?
01.02.2026 17:41 Відповісти
в мене теж таке питання виникло. краще мабуть не знати відповідь.
01.02.2026 17:59 Відповісти
Угу.
1. Може там й вікна попримерзали.
2. Мешканці не мають права ті сасульки бурульки збивати - збивають спеціальні бригади, попередньо натягнувші попереджувальні стрічки й поставивши спеціальні дорожні знаки. А за самоволку може й кримінальна відповідальність настати.
02.02.2026 12:39 Відповісти
майбутнє - за малими ядерними реакторами на швидких нейтронах, вони в якості палива зможуть використовувати природний уран. Такі реактори значно безпечніші за реактори на теплових нейтронах, їх можна розміщувати в містах або мікрорайонах, для виробництва тепла, питної води, електроенергії.
01.02.2026 15:53 Відповісти
У 2029 році до закладів вищої освіти зможуть вступати лише випускники пілотних академічних ліцеїв, кількість яких, за словами заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової, становитиме близько 15 тисяч осіб. ..

 Які ректори можуть бути в колонії. Вже порішали з вищими учбовими закладаи, недарма договір на 100 років з британською короною зелебобік підписав. Вони добре то вміють. Аборигени мають бути неосвіченим мясом для воєн і супердешевою робочою силою. Нступний етап після війни коли зелебобік очистить землю від українських чоловіків і все зруйнує, що ще якось працює це приймання за гроші емігрантів з сша і європи. Всякі кулеби і фурси знайдуть тисячу причин чому це потрібно. Економіки ж мовляв нема, ресурси віддали штатам то ж на чомусь треба заробляти.
01.02.2026 16:41 Відповісти
>У 2029 році до закладів вищої освіти зможуть вступати лише випускники пілотних академічних ліцеїв, кількість яких, за словами заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової, становитиме близько 15 тисяч осіб. ..

*******, це реально так - цю владу треба негайно міняти, а тих, хто таке проштовхнув - посадити по статті 111.
01.02.2026 16:48 Відповісти
Якщо хтось хоче врятувати свої будинки- в разі відключення теплопостачання- зливати воду з внутрішнодомових мереж- опалення, холодна гаряча вода, негайне припинення використання каналізації. При можливості- в підвалі злити комунікації до точок вводу і ізоляція комунікацій утеплювальним матеріалом.
01.02.2026 16:03 Відповісти
Саме так , потрібно бити в набат по башці Зеленського ,
який зі своіми друзяками Міндічами вкрали ВСЕ ,
в нашій країні , а наразі всю відповідальність перекидає
на ЄС , США та Кличка у якого теж вкрали 8 мілліардів грн.
для киян !!
Воно сидить в теплі і ваяє відосики про свою потужність , школота !!
01.02.2026 16:59 Відповісти
Інформація щодо причин ситуації нульова. А значить і щодо методів вирішення проблеми, в відповідно і винних. На фото явно 'сталінка', в яких зазвичай немає бойлерів, які потребують електроживлення для циркуляції у вторинному контурі опалення. Бурульки пі вікнами виглядають звичайно колоритно, але їх утворення жодним чином не пов'язане з наявністю чи відсутністю опалення всередині будинку (а лише із погодними умовами назовні).
01.02.2026 18:32 Відповісти
7 днів у сестри в будинку не було світла (не Троя) . Сказали погоріли фази . Поки добрі люди не дали номер т . голови рда всі гуляли у футбол . Приїзжала в гості то казала що такого грязного і запущеного Києва не бачила
01.02.2026 19:44 Відповісти
Що сказати,якщо районами в Києві керують.призначені опой, такі клоуни,як бахматов в Деснянському.Він збирався рити,в мороз,відхожі місця уздовж проспектів.Людина,якщо це людина,поняття не має про біотуалети і про те,що труби стоку водоканалу прокладені нижче точки замерзання грунту.❤️🇺🇦❤️
02.02.2026 08:39 Відповісти
зовсім ******
приїдьте в сумненьку область, зепідорські міндичі
01.02.2026 20:14 Відповісти
за всЕ в державі відповідає президент.. але тільки не прикольний прездобол, якого деякі дебіли ще й дОсі готові обрати "на біс"..
02.02.2026 04:47 Відповісти
 
 