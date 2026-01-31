Критична інфраструктура Києва вже заживлена, повертаємо світло людям, - ДТЕК

Енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відновлення

"Наразі повертаємо світло людям. Відновлення відбувається почергово. Такий підхід необхідний, щоб уникнути перевантаження мереж і, щоб не допустити нових аварій. Просимо використовувати електроенергію економно. Це допоможе стабільніше та швидше всіх заживити", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без тепла в Києві залишається 253 багатоповерхівки, - Кличко

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.

За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.

За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.

В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.

Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.

Також читайте: Подачу гарячої води тимчасово припинять у Чернігові: все через дефіцит теплової потужності