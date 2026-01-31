Новини Масштабна аварія в енергосистемі
Критична інфраструктура Києва вже заживлена, повертаємо світло людям, - ДТЕК

Світло для критичної інфраструктури

Енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК. 

Відновлення 

"Наразі повертаємо світло людям. Відновлення відбувається почергово. Такий підхід необхідний, щоб уникнути перевантаження мереж і, щоб не допустити нових аварій. Просимо використовувати електроенергію економно. Це допоможе стабільніше та швидше всіх заживити", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
  • За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
  • За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
  • В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
  • Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.

Тепер лідору роботи непочатий край - буде докладати про покращання
31.01.2026 14:06 Відповісти
По номерам будинків, фото та геолокація додається 😸
31.01.2026 14:08 Відповісти
Вирулюєм! - ДТЕК
31.01.2026 14:07 Відповісти
Шлагбаум не забудьте зняти, закупість запобіжну апаратуру!
31.01.2026 14:22 Відповісти
Кличко нарешті полагодив.
Дтек відзвітувало
Але попереду морози і значить нові обстріли
31.01.2026 14:40 Відповісти
Не Піздіть води нема
31.01.2026 14:51 Відповісти
Ахметов за 25й рік ,лідирує у списку прибутку міль'ярдерів.
31.01.2026 14:54 Відповісти
Хоч би хто подякував енергетікам з ДТеК.Але НІ.Таки і чути-ахметов,бариги-алігархи все украли.
31.01.2026 17:03 Відповісти
 
 