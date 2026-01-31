Критична інфраструктура Києва вже заживлена, повертаємо світло людям, - ДТЕК
Енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Відновлення
"Наразі повертаємо світло людям. Відновлення відбувається почергово. Такий підхід необхідний, щоб уникнути перевантаження мереж і, щоб не допустити нових аварій. Просимо використовувати електроенергію економно. Це допоможе стабільніше та швидше всіх заживити", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
- За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
- За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
- В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
- Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дтек відзвітувало
Але попереду морози і значить нові обстріли