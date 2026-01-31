Новости Масштабная авария в энергосистеме
1 778 8

Критическая инфраструктура Киева уже восстановлена, возвращаем свет людям, - ДТЭК

Свет для критической инфраструктуры

Энергетики вернули электричество критической инфраструктуре Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК. 

Восстановление 

"Сейчас возвращаем свет людям. Восстановление происходит поочередно. Такой подход необходим, чтобы избежать перегрузки сетей и не допустить новых аварий. Просим использовать электроэнергию экономно. Это поможет стабильнее и быстрее всех запитать", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
  • По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
  • По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
  • В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
  • Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.

Автор: 

Киев (26260) энергетика (3445) ДТЭК (612) отключение света (773)
Тепер лідору роботи непочатий край - буде докладати про покращання
31.01.2026 14:06 Ответить
По номерам будинків, фото та геолокація додається 😸
31.01.2026 14:08 Ответить
Вирулюєм! - ДТЕК
31.01.2026 14:07 Ответить
Шлагбаум не забудьте зняти, закупість запобіжну апаратуру!
31.01.2026 14:22 Ответить
Кличко нарешті полагодив.
Дтек відзвітувало
Але попереду морози і значить нові обстріли
31.01.2026 14:40 Ответить
Не Піздіть води нема
31.01.2026 14:51 Ответить
Ахметов за 25й рік ,лідирує у списку прибутку міль'ярдерів.
31.01.2026 14:54 Ответить
Хоч би хто подякував енергетікам з ДТеК.Але НІ.Таки і чути-ахметов,бариги-алігархи все украли.
31.01.2026 17:03 Ответить
 
 