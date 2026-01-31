Критическая инфраструктура Киева уже восстановлена, возвращаем свет людям, - ДТЭК

Энергетики вернули электричество критической инфраструктуре Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Восстановление

"Сейчас возвращаем свет людям. Восстановление происходит поочередно. Такой подход необходим, чтобы избежать перегрузки сетей и не допустить новых аварий. Просим использовать электроэнергию экономно. Это поможет стабильнее и быстрее всех запитать", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.

По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.

По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.

В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.

