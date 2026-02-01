693 будинки без тепла у Києві, найскладніша ситуація у Солом’янському та Печерському районах, - Кулеба

У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання після аварійної ситуації в енергосистемі.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Відновлення тепла

За його словами, від вчорашнього вечора тепло відновили вже у понад 2 700 будинках.

Водночас нині без тепла залишаються ще 693 будинки. Частина з них - після останнього ворожого обстрілу.

Де найтяжче?

"Найскладніша ситуація - у Солом’янському та Печерському районах. Відновлення триває", - уточнив Кулеба.



До робіт сьогодні залучено додаткових 114 бригад, понад 500 працівників, зокрема фахівці з інших регіонів та Укрзалізниці. Для лікарень, пологових будинків і опорних Пунктів Незламності задіяно 69 мобільних котелень.



Водопостачання і водовідведення в місті працюють у штатному режимі.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.

За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.

За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.

В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.

Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.

