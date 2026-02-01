Новини Масштабна аварія в енергосистемі
693 будинки без тепла у Києві, найскладніша ситуація у Солом’янському та Печерському районах, - Кулеба

Скільки будинків у Києві без тепла

У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання після аварійної ситуації в енергосистемі.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Відновлення тепла

За його словами, від вчорашнього вечора тепло відновили вже у понад 2 700 будинках.

Водночас нині без тепла залишаються ще 693 будинки. Частина з них - після останнього ворожого обстрілу.

Де найтяжче?

"Найскладніша ситуація - у Солом’янському та Печерському районах. Відновлення триває", - уточнив Кулеба.

До робіт сьогодні залучено додаткових 114 бригад, понад 500 працівників, зокрема фахівці з інших регіонів та Укрзалізниці. Для лікарень, пологових будинків і опорних Пунктів Незламності задіяно 69 мобільних котелень.

Водопостачання і водовідведення в місті працюють у штатному режимі.

Читайте також: Шмигаль: Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
  • За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
  • За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
  • В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
  • Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.

Дивіться також: Уряд і енергетики працювали в надзвичайному режимі через технологічну аварію в енергомережі, - Зеленський. ВIДЕО

Київ опалення енергетика Кулеба Олексій
Топ коментарі
+7
Якесь зелене мурло?
01.02.2026 15:40 Відповісти
+5
брат куліби з лопатою харашо устроївся. працює пздоболом, а зарплату отримує прем'єр-міністра.
01.02.2026 15:25 Відповісти
+4
Вже більшість палаток в Києві не називаються "пунк незламності",бо це визиває неприязнь а киян,да і ДНСКникам це не подобається На деяких палатках стоїть---пункт обігриву,чи пунк екстренної допомоги,а де просто без назви Пора і нашим "доблесним" ( продажним ) ЗМІ це усвідомити і неписати дурню.Бо палатка НЕМАЄ жодного відношення "до незламності"
01.02.2026 15:27 Відповісти
Как уже говорилось, перспективы российского наступления во многом, а некоторые утверждают - критическим образом зависят от нового тура мобилизации. Высшее военное командование РФ настойчиво добивается от путина мобилизации, возможно в два этапа, 600-750 тысяч человек, https://t.me/kremlin_secrets/6683 доказывая, что в противном случае "СВО минимально продлится 4-5 лет". Ни такие сроки завершения войны в Украине, ни мобилизация полумиллиона и более человек путина не устраивают. Видимо, поэтому он выбрал "холодомор" в качестве, как ему кажется, наиболее эффективного средства принуждения Украины к капитуляции.
...
(повний текст тут).

01.02.2026 15:05 Відповісти
Кличка потрібно знімати він не може впоратись з ситуацією! Має бути призначений виконуючий обов'язки мера, який зможе ефективно діяти в критичній ситуації.
01.02.2026 15:38 Відповісти
Якесь зелене мурло?
треба міняти кабмін, бо ці зашкварки не здатні щось виправити

влада має бути у технічної інтелігенції
01.02.2026 16:04 Відповісти
Погоджуюсь! єрмак, вам підійде?, якраз безробітний, поки...
01.02.2026 16:19 Відповісти
...патужний менеджер!
01.02.2026 16:22 Відповісти
Igor Liashenko #598365

Кличка потрібно знімати він не може впоратись з ситуацією!
____________________________________________________________________________

Припинити обстріли Києва не пробували ?? Ви дєбіл ?
01.02.2026 19:38 Відповісти
Ну припинили обстріли і як це допомогло? Команда Кличка це статисти вони неспроможні працювати, підозрюю що влни вміють тільки красти. Потрібні управлінці іного гатунку, які вміють приймати рішення і втілювати їх в життя!
01.02.2026 21:24 Відповісти
А після обстрілів нічого такого не сталося ? Усе ціле ? Чи у вас не літає і не падає ?

https://www.unian.ua/economics/energetics/darnicka-tec-4-u-kiyevi-zupinila-robotu-foto-naslidkiv-ataki-rf-13275696.html Дарницька ТЕЦ у Києві зазнала сильних пошкоджень унаслідок останньої атаки російських окупаційних військ. Її відновлення займе значний час.

Таку заяву зробив міністр енергетики України https://t.me/Denys_Smyhal/12249 Денис Шмигаль.

https://www.unian.ua/economics/energetics/darnicka-tec-4-kijiv-ministr-energetiki-shmigal-rozpoviv-pro-naslidki-ataki-rf-novini-kiyeva-13275786.html

Ой ! Кличко теж збрехав ?
04.02.2026 03:47 Відповісти
Так констатація пошкоджень це не робота Кличка, він має працювати на відновлення теплопостачання та електрики. Те що кацапи розбили ТЕЦ це нам розкаже ДСНС, а від Кличка ми хочемо чути коли введуть в дію локальні котельні які забезпечать теплом будинки без ТЕЦ.
04.02.2026 09:55 Відповісти
А я думаю, що з таким напором, ви б вже мали бути космонавтом.
Без образ.

Ви постійно ігноруєте реальність - ніяке велике місто не можна убезпечити від балістики.
А це 500 - 1000 кг вибухівки.

ТЕЦ відновлювали, а їх знову розбили. Що має робити мер ?
06.02.2026 22:13 Відповісти
Хто займається мобілізацією в Україні?

Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні- Кабінетом Міністрів України; координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації ...
https://www.president.gov.ua/documents/constitution/
01.02.2026 16:20 Відповісти
Нема ядерки - нема опалення.
01.02.2026 15:12 Відповісти
Нема ума - считай калека.
01.02.2026 15:13 Відповісти
(((москворотий))) - в піч, будеш опаленням 😁
01.02.2026 15:32 Відповісти
Намети для Українців (за їх податки) від рятувальників ДСНС, але їх «чомусь ОСОБИСТО ставлять», оті особи шмигаль з єрмаком та його стюардеса, бакановим, татаровим, абдристовичем, верещучка запарює Мівіну у пазусі, аби тільки найвеличніший, не охляв у наметі???
01.02.2026 16:24 Відповісти
У мене на Троєщині вже три тижні нема опалення і нічого,живемо.Аби були вода і електрика.❤️🇺🇦❤️
01.02.2026 15:31 Відповісти
Стабильно отопления и горячей воды на трое не будет ещё очень долго. ТЭЦ 6 физически уже не существует. А если будут бить по остальным, то и со светом будет ещё больше напряг чем сейчас.
01.02.2026 16:01 Відповісти
Тец6 працює,димить з п'ятниці.Слухи трохи завищені.❤️🇺🇦❤️
01.02.2026 17:41 Відповісти
як це без опалення? грієтеся електрикою? але її також немає
01.02.2026 17:17 Відповісти
У нас є,не виключають,тільки вчора на 4години,як всім.Закрив залу.Грію тільки спальню,коридор,кухню і туалет,ванну за потреби,плюс бойлер.Є хвп.З дев'ятого 700квт.Сьогодні передавав покази.❤️🇺🇦❤️
01.02.2026 17:40 Відповісти
700 квт за місяць? ні х собі! чи сім'я велика...
01.02.2026 20:55 Відповісти
Нормально і для одного і для сім'ї,коли нема централізованного опалення і гарячої води❤️🇺🇦❤️
02.02.2026 00:35 Відповісти
майбутнє - за малими ядерними реакторами на швидких нейтронах, вони в якості палива зможуть використовувати природний уран. Такі реактори значно безпечніші за реактори на теплових нейтронах, їх можна розміщувати в містах або мікрорайонах, для виробництва тепла, питної води, електроенергії.

такі реактори могли би повністю замінити старі тец/тес, з нульовими викидами СО2, і з дешевою електроенергією
01.02.2026 15:58 Відповісти
до того ж кишенькових
а силову броню де можна придбати?
01.02.2026 16:21 Відповісти
розумово-відсталим не відповідаю, шуруйте на вікіпедію.
01.02.2026 16:34 Відповісти
людина без гумору то розумовий інвалід
01.02.2026 17:08 Відповісти
це був гумор?!

реактори на швидких нейтронах бувають досить малими, в срср їх навіть на супутники ставили.
і потужність у них буває від ~100We до 800MWe, у русні є проєкт до 1600MWe
01.02.2026 17:28 Відповісти
власне, нам теж треба мати як великі АЕС на швидких нейтронах (на заміну стареньких ВВЕРок), так і малі - для обігріву міст і децентралізованої генерації електроенергії.
01.02.2026 17:41 Відповісти
01.02.2026 18:05 Відповісти
01.02.2026 19:02 Відповісти
 
 