693 будинки без тепла у Києві, найскладніша ситуація у Солом’янському та Печерському районах, - Кулеба
У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання після аварійної ситуації в енергосистемі.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
Відновлення тепла
За його словами, від вчорашнього вечора тепло відновили вже у понад 2 700 будинках.
Водночас нині без тепла залишаються ще 693 будинки. Частина з них - після останнього ворожого обстрілу.
Де найтяжче?
"Найскладніша ситуація - у Солом’янському та Печерському районах. Відновлення триває", - уточнив Кулеба.
До робіт сьогодні залучено додаткових 114 бригад, понад 500 працівників, зокрема фахівці з інших регіонів та Укрзалізниці. Для лікарень, пологових будинків і опорних Пунктів Незламності задіяно 69 мобільних котелень.
Водопостачання і водовідведення в місті працюють у штатному режимі.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
- За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
- За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
- В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
- Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
. . .
Как уже говорилось, перспективы российского наступления во многом, а некоторые утверждают - критическим образом зависят от нового тура мобилизации. Высшее военное командование РФ настойчиво добивается от путина мобилизации, возможно в два этапа, 600-750 тысяч человек, https://t.me/kremlin_secrets/6683 доказывая, что в противном случае "СВО минимально продлится 4-5 лет". Ни такие сроки завершения войны в Украине, ни мобилизация полумиллиона и более человек путина не устраивают. Видимо, поэтому он выбрал "холодомор" в качестве, как ему кажется, наиболее эффективного средства принуждения Украины к капитуляции.
...
(повний текст - https://www.svoboda.org/a/nekomu-voevatj-yuriy-fedorov-o-nastupayuschih-i-oboronyayuschihsya/33664648.html тут).
https://www.svoboda.org/
https://www.svoboda.org/p/7451.html https://www.svoboda.org/z/959 https://www.svoboda.org/s
влада має бути у технічної інтелігенції
Кличка потрібно знімати він не може впоратись з ситуацією!
____________________________________________________________________________
Припинити обстріли Києва не пробували ?? Ви дєбіл ?
https://www.unian.ua/economics/energetics/darnicka-tec-4-u-kiyevi-zupinila-robotu-foto-naslidkiv-ataki-rf-13275696.html Дарницька ТЕЦ у Києві зазнала сильних пошкоджень унаслідок останньої атаки російських окупаційних військ. Її відновлення займе значний час.
Таку заяву зробив міністр енергетики України https://t.me/Denys_Smyhal/12249 Денис Шмигаль.
https://www.unian.ua/economics/energetics/darnicka-tec-4-kijiv-ministr-energetiki-shmigal-rozpoviv-pro-naslidki-ataki-rf-novini-kiyeva-13275786.html
Ой ! Кличко теж збрехав ?
Без образ.
Ви постійно ігноруєте реальність - ніяке велике місто не можна убезпечити від балістики.
А це 500 - 1000 кг вибухівки.
ТЕЦ відновлювали, а їх знову розбили. Що має робити мер ?
Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні- Кабінетом Міністрів України; координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації ...
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.president.gov.ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-v&ved=2ahUKEwjdwoapvriSAxWmRfEDHWHCL34QFnoECAQQAg&usg=AOvVaw14JZIIS3kTkL1U1EEJnb2t
такі реактори могли би повністю замінити старі тец/тес, з нульовими викидами СО2, і з дешевою електроенергією
а силову броню де можна придбати?
реактори на швидких нейтронах бувають досить малими, в срср їх навіть на супутники ставили.
і потужність у них буває від ~100We до 800MWe, у русні є проєкт до 1600MWe
денацифікаціїдезінфекції оселі, про який знали наші предки, але забули в ********* світі!